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Шпигував за підрозділами ЗСУ, що обороняють Харків: СБУ затримала російського інформатора. ФОТОрепортаж

Служба безпеки зірвала нову спробу РФ отримати актуальні дані про оборону Харкова. У результаті спецоперації в обласному центрі затримано російського інформатора, який шпигував за підрозділами Збройних Сил України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Завдання шпигуна

Як зазначається, фігурантом виявився колишній співробітник місцевого підрозділу розформованих внутрішніх військ. У квітні цього року окупанти дистанційно залучили його до співпраці як ідеологічного прихильника рашизму.

За вказівками представника спецслужб РФ, експосадовець намагався встановити пункти дислокації та маршрути руху мобільних вогневих груп ППО, які обороняють Харків.

СБУ затримала інформатора РФ у Харкові
СБУ затримала інформатора РФ у Харкові

Також в зоні його особливої уваги були місця можливого базування спецпідрозділу "Кракен" Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Затримано російську інформаторку, яка допомагала рашистам захопити Авдіївку, - СБУ. ФОТО

Щоб виявити "цілі", зловмисник регулярно обходив місто, де під виглядом прогулянок приховано спостерігав за локаціями Сил оборони.

Ворожий інформатор використовував спеціально придбаний монокуляр із високою кратністю наближення та мінівідеокамеру. Вдома він переносив отримані відомості на гугл-карти та відбирав відеофайли для "звіту" окупантам.

СБУ затримала інформатора РФ у Харкові
СБУ затримала інформатора РФ у Харкові

Розвідінформація потрібна була рашистам для підготовки нових серій ракетно-бомбових ударів по Харкову.

Читайте також: Затримано інформатора РФ, який шпигував за підрозділами ЗСУ на Покровському та Краматорському напрямках, - СБУ. ФОТО

Обшук та підозра інформатору РФ

Співробітники СБУ затримали інформатора у його власному помешканні. Крім того, спецслужба провела додаткові заходи, щоб убезпечити пункти базування українських військ.

За даними слідства, фігурант потрапив у поле зору російської розвідки через власні антиукраїнські коментарі, які залишав у прокремлівських телеграм-каналах.

Під час обшуку в помешканні затриманого вилучено мобільний телефон, відеокамеру, монокуляр та флеш-носії інформації з доказами його злочинної діяльності.

СБУ затримала інформатора РФ у Харкові
СБУ затримала інформатора РФ у Харкові
СБУ затримала інформатора РФ у Харкові

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затримано шпигуна ФСБ, який намагався мобілізуватися до ЗСУ та "зливав" дані про позиції ППО на Харківщині, - СБУ. ФОТО

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Автор: 

СБУ (12847) Харків (5631) шпигунство (997)


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Топ коментарі
+11
Підчепіть за ребро на стовпі щоб інші кацапи бачили
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03.06.2024 10:20
+10
8 років ?!!! Як за крадіжку велосипеда !!!
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03.06.2024 10:19
+9
На мою думку таким виродкам потрібно інкримінувати ст. 111 КК України «Державна зрада». Невже правоохоронці вважають що такими діями він не зрадив свою Батьківщину..
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03.06.2024 10:28
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8 років ?!!! Як за крадіжку велосипеда !!!
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03.06.2024 10:19 Відповісти
На мою думку таким виродкам потрібно інкримінувати ст. 111 КК України «Державна зрада». Невже правоохоронці вважають що такими діями він не зрадив свою Батьківщину..
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03.06.2024 10:28 Відповісти
простіше кажучи, на гіляку запроданця !!!
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03.06.2024 10:50 Відповісти
... в .опу пороху напхайте... i тiкайте.
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03.06.2024 11:45 Відповісти
Неплохо было бы даже, мать его так с его восьмью годами, к торнадовцам подсадить.
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03.06.2024 11:48 Відповісти
Підчепіть за ребро на стовпі щоб інші кацапи бачили
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03.06.2024 10:20 Відповісти
Бывший мент, говорите... Забронированный на пенсии, говорите...
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03.06.2024 10:25 Відповісти
Він вертухай, там колишніх не буває !
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03.06.2024 10:30 Відповісти
Колоборант який працював на ворога і всього до восьми років ? це що знущання над патріотами ,до того мент пенсіонер, які чомусь йдуть на пенсію в 45 років і мобілізації не підлягають .
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03.06.2024 10:33 Відповісти
То вже заїбало потрібні показові страти(наперед кажу всяким ліберасним коментаторам що мені насрати на права цієї потвори).
З тюрми вийдеш,а з могили ні.
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03.06.2024 10:48 Відповісти
вбийте падлюку!!
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03.06.2024 10:49 Відповісти
в петлю ****** немедля...............................................
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03.06.2024 10:51 Відповісти
ще до 2014 року такі як він відкрито висловлювали антиукраїнські та саме промосковські настрої в різних соціальних мержах. Можливо що переслідувати їх через свободу слова і думки ніби-то й не можна було б. Але антипортновські списки таки складати було б треба. і тут виникає ось яке запитання: я слабенький користувач мережі а тим більше - ніякий хакер. Тобто я не можу знати ні електронної адреси (розташування) цього індивідума і не можу знати - чи це справді людина чи бот ботоферми. Але я впевнений, що власники мереж можуть задіяти механізм визначення аж до ідентифікаційного номера особи. Це я закидую редакції цензора, яка чомусь пропускає то москалів то з ботоферми нівелючи цінність безпосереднього спілкування українців. Адже москалі тут почувають себе дуже комфортно, коли притримуються певної обережності. Те саме можна сказати і про подоляківських проплачених, що допускають ненормативну лексику і особисті образи.
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03.06.2024 11:16 Відповісти
А конфискация. там напольное железо не хило пошло бы с молотка.
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03.06.2024 11:43 Відповісти
На розмінування харківщини відправити цю гниду.
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03.06.2024 12:50 Відповісти
Що ця паскудна ВР робить? Де закони про довічні покарання таких виродків??? Це відвертий зрадник України, який свідомо допомагав масово вбивати українців! Які 8 років, курво???
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03.06.2024 12:53 Відповісти
8 років - це для судді, що виніс цей вирок!
А падлюці - довічне ( на ритті окопів на самому передку із татуюванням на лобі ШПИГУН РФ)
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03.06.2024 21:33 Відповісти
Еее, ні! Не із всим погоджуся! Дя наших суддів винайдені покарання такими собі "святими" інквізиторами! Саме вони (судді) винні практично в усьому! Якби в нас був незалежний та непідкупний суд, то в нас би корупції не було! Ми були б багатою гарноозброєною країною, бо тоді президенти-крадії були б у нас неможливі і були б вже в НАТО та ЄС... Ех мрії...
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03.06.2024 22:09 Відповісти
Так отож !
Не журіться, це не тільки украінська біда.
В Гамериці те ж саме. На днях республіканця судили : прокурор - демократ, суддя - демократ, та ще й донатив на вибори байдуна, порушуючи цим Закон, з 12 присТяжних - демократів ДВАНАДЦЯТЬ. Пердикт : Одноголосно - ВИНЕН одразу по 34-м звинуваченням.
Був такий звірячий кацап Суворов. Погань, як і решта з них.
Але одну слушну думку він таки видав : після року служби будь-якого інтенданта треба розстрілювати.
То із суддями треба вчиняти саме так : рік відсудилО - і поганяй до ями !
Може тоді на цю посаду менше рвалися б покидьки.
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04.06.2024 02:55 Відповісти
 
 