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Шпионил за подразделениями ВСУ, обороняющими Харьков: СБУ задержала российского информатора. ФОТОрепортаж

Служба безопасности сорвала новую попытку РФ получить актуальные данные об обороне Харькова. В результате спецоперации в областном центре задержан российский информатор, шпионивший за подразделениями Вооруженных Сил Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Задание шпиона

Как отмечается, фигурантом оказался бывший сотрудник местного подразделения расформированных внутренних войск. В апреле этого года оккупанты дистанционно привлекли его к сотрудничеству как идеологического сторонника рашизма.

По указаниям представителя спецслужб РФ, экс-чиновник пытался установить пункты дислокации и маршруты движения мобильных огневых групп ПВО, обороняющих Харьков.

СБУ затримала інформатора РФ у Харкові
СБУ затримала інформатора РФ у Харкові

Также в зоне его особого внимания были места возможного базирования спецподразделения "Кракен" Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Также смотрите: Задержана российская информатор, помогавшая рашистам захватить Авдеевку, - СБУ. ФОТО

Чтобы выявить "цели", злоумышленник регулярно обходил город, где, под видом прогулок, скрыто наблюдал за локациями Сил обороны.

Вражеский информатор использовал специально приобретенный монокуляр с высокой кратностью приближения и минивидеокамеру. Дома он переносил полученные сведения на гугл-карты и отбирал видеофайлы для "отчета" оккупантам.

СБУ затримала інформатора РФ у Харкові
СБУ затримала інформатора РФ у Харкові

Развединформация нужна была рашистам для подготовки новых серий ракетно-бомбовых ударов по Харькову.

Читайте также: Задержан информатор РФ, который шпионил за подразделениями ВСУ на Покровском и Краматорском направлениях, - СБУ. ФОТО

Обыск и подозрение информатору РФ

Сотрудники СБУ задержали информатора в его доме. Кроме того, спецслужба провела дополнительные мероприятия, чтобы обезопасить пункты базирования украинских войск.

По данным следствия, фигурант попал в поле зрения российской разведки из-за своих антиукраинских комментариев, которые оставлял в прокремлевских телеграм-каналах.

Во время обыска в квартире задержанного изъяты мобильный телефон, видеокамера, монокуляр и флеш-носители информации с доказательствами его преступной деятельности.

СБУ затримала інформатора РФ у Харкові
СБУ затримала інформатора РФ у Харкові
СБУ затримала інформатора РФ у Харкові

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержан шпион ФСБ, который пытался мобилизоваться в ВСУ и "сливал" данные о позициях ПВО на Харьковщине, - СБУ. ФОТО

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ при возможности их идентификации на местности).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Автор: 

СБУ (19928) Харьков (7516) шпионаж (1392)


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Топ комментарии
+11
Підчепіть за ребро на стовпі щоб інші кацапи бачили
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03.06.2024 10:20
+10
8 років ?!!! Як за крадіжку велосипеда !!!
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03.06.2024 10:19
+9
На мою думку таким виродкам потрібно інкримінувати ст. 111 КК України «Державна зрада». Невже правоохоронці вважають що такими діями він не зрадив свою Батьківщину..
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03.06.2024 10:28
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8 років ?!!! Як за крадіжку велосипеда !!!
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03.06.2024 10:19 Ответить
На мою думку таким виродкам потрібно інкримінувати ст. 111 КК України «Державна зрада». Невже правоохоронці вважають що такими діями він не зрадив свою Батьківщину..
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03.06.2024 10:28 Ответить
простіше кажучи, на гіляку запроданця !!!
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03.06.2024 10:50 Ответить
... в .опу пороху напхайте... i тiкайте.
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03.06.2024 11:45 Ответить
Неплохо было бы даже, мать его так с его восьмью годами, к торнадовцам подсадить.
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03.06.2024 11:48 Ответить
Підчепіть за ребро на стовпі щоб інші кацапи бачили
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03.06.2024 10:20 Ответить
Бывший мент, говорите... Забронированный на пенсии, говорите...
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03.06.2024 10:25 Ответить
Він вертухай, там колишніх не буває !
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03.06.2024 10:30 Ответить
Колоборант який працював на ворога і всього до восьми років ? це що знущання над патріотами ,до того мент пенсіонер, які чомусь йдуть на пенсію в 45 років і мобілізації не підлягають .
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03.06.2024 10:33 Ответить
То вже заїбало потрібні показові страти(наперед кажу всяким ліберасним коментаторам що мені насрати на права цієї потвори).
З тюрми вийдеш,а з могили ні.
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03.06.2024 10:48 Ответить
вбийте падлюку!!
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03.06.2024 10:49 Ответить
в петлю ****** немедля...............................................
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03.06.2024 10:51 Ответить
ще до 2014 року такі як він відкрито висловлювали антиукраїнські та саме промосковські настрої в різних соціальних мержах. Можливо що переслідувати їх через свободу слова і думки ніби-то й не можна було б. Але антипортновські списки таки складати було б треба. і тут виникає ось яке запитання: я слабенький користувач мережі а тим більше - ніякий хакер. Тобто я не можу знати ні електронної адреси (розташування) цього індивідума і не можу знати - чи це справді людина чи бот ботоферми. Але я впевнений, що власники мереж можуть задіяти механізм визначення аж до ідентифікаційного номера особи. Це я закидую редакції цензора, яка чомусь пропускає то москалів то з ботоферми нівелючи цінність безпосереднього спілкування українців. Адже москалі тут почувають себе дуже комфортно, коли притримуються певної обережності. Те саме можна сказати і про подоляківських проплачених, що допускають ненормативну лексику і особисті образи.
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03.06.2024 11:16 Ответить
А конфискация. там напольное железо не хило пошло бы с молотка.
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03.06.2024 11:43 Ответить
На розмінування харківщини відправити цю гниду.
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03.06.2024 12:50 Ответить
Що ця паскудна ВР робить? Де закони про довічні покарання таких виродків??? Це відвертий зрадник України, який свідомо допомагав масово вбивати українців! Які 8 років, курво???
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03.06.2024 12:53 Ответить
8 років - це для судді, що виніс цей вирок!
А падлюці - довічне ( на ритті окопів на самому передку із татуюванням на лобі ШПИГУН РФ)
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03.06.2024 21:33 Ответить
Еее, ні! Не із всим погоджуся! Дя наших суддів винайдені покарання такими собі "святими" інквізиторами! Саме вони (судді) винні практично в усьому! Якби в нас був незалежний та непідкупний суд, то в нас би корупції не було! Ми були б багатою гарноозброєною країною, бо тоді президенти-крадії були б у нас неможливі і були б вже в НАТО та ЄС... Ех мрії...
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03.06.2024 22:09 Ответить
Так отож !
Не журіться, це не тільки украінська біда.
В Гамериці те ж саме. На днях республіканця судили : прокурор - демократ, суддя - демократ, та ще й донатив на вибори байдуна, порушуючи цим Закон, з 12 присТяжних - демократів ДВАНАДЦЯТЬ. Пердикт : Одноголосно - ВИНЕН одразу по 34-м звинуваченням.
Був такий звірячий кацап Суворов. Погань, як і решта з них.
Але одну слушну думку він таки видав : після року служби будь-якого інтенданта треба розстрілювати.
То із суддями треба вчиняти саме так : рік відсудилО - і поганяй до ями !
Може тоді на цю посаду менше рвалися б покидьки.
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04.06.2024 02:55 Ответить
 
 