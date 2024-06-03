Шпионил за подразделениями ВСУ, обороняющими Харьков: СБУ задержала российского информатора. ФОТОрепортаж
Служба безопасности сорвала новую попытку РФ получить актуальные данные об обороне Харькова. В результате спецоперации в областном центре задержан российский информатор, шпионивший за подразделениями Вооруженных Сил Украины.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Задание шпиона
Как отмечается, фигурантом оказался бывший сотрудник местного подразделения расформированных внутренних войск. В апреле этого года оккупанты дистанционно привлекли его к сотрудничеству как идеологического сторонника рашизма.
По указаниям представителя спецслужб РФ, экс-чиновник пытался установить пункты дислокации и маршруты движения мобильных огневых групп ПВО, обороняющих Харьков.
Также в зоне его особого внимания были места возможного базирования спецподразделения "Кракен" Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Чтобы выявить "цели", злоумышленник регулярно обходил город, где, под видом прогулок, скрыто наблюдал за локациями Сил обороны.
Вражеский информатор использовал специально приобретенный монокуляр с высокой кратностью приближения и минивидеокамеру. Дома он переносил полученные сведения на гугл-карты и отбирал видеофайлы для "отчета" оккупантам.
Развединформация нужна была рашистам для подготовки новых серий ракетно-бомбовых ударов по Харькову.
Обыск и подозрение информатору РФ
Сотрудники СБУ задержали информатора в его доме. Кроме того, спецслужба провела дополнительные мероприятия, чтобы обезопасить пункты базирования украинских войск.
По данным следствия, фигурант попал в поле зрения российской разведки из-за своих антиукраинских комментариев, которые оставлял в прокремлевских телеграм-каналах.
Во время обыска в квартире задержанного изъяты мобильный телефон, видеокамера, монокуляр и флеш-носители информации с доказательствами его преступной деятельности.
Сейчас следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ при возможности их идентификации на местности).
Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
З тюрми вийдеш,а з могили ні.
А падлюці - довічне ( на ритті окопів на самому передку із татуюванням на лобі ШПИГУН РФ)
Не журіться, це не тільки украінська біда.
В Гамериці те ж саме. На днях республіканця судили : прокурор - демократ, суддя - демократ, та ще й донатив на вибори байдуна, порушуючи цим Закон, з 12 присТяжних - демократів ДВАНАДЦЯТЬ. Пердикт : Одноголосно - ВИНЕН одразу по 34-м звинуваченням.
Був такий звірячий кацап Суворов. Погань, як і решта з них.
Але одну слушну думку він таки видав : після року служби будь-якого інтенданта треба розстрілювати.
То із суддями треба вчиняти саме так : рік відсудилО - і поганяй до ями !
Може тоді на цю посаду менше рвалися б покидьки.