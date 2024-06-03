Шпионил за подразделениями ВСУ, обороняющими Харьков: СБУ задержала российского информатора. ФОТОрепортаж

Служба безопасности сорвала новую попытку РФ получить актуальные данные об обороне Харькова. В результате спецоперации в областном центре задержан российский информатор, шпионивший за подразделениями Вооруженных Сил Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Задание шпиона

Как отмечается, фигурантом оказался бывший сотрудник местного подразделения расформированных внутренних войск. В апреле этого года оккупанты дистанционно привлекли его к сотрудничеству как идеологического сторонника рашизма.

По указаниям представителя спецслужб РФ, экс-чиновник пытался установить пункты дислокации и маршруты движения мобильных огневых групп ПВО, обороняющих Харьков.





Также в зоне его особого внимания были места возможного базирования спецподразделения "Кракен" Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

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Чтобы выявить "цели", злоумышленник регулярно обходил город, где, под видом прогулок, скрыто наблюдал за локациями Сил обороны.

Вражеский информатор использовал специально приобретенный монокуляр с высокой кратностью приближения и минивидеокамеру. Дома он переносил полученные сведения на гугл-карты и отбирал видеофайлы для "отчета" оккупантам.





Развединформация нужна была рашистам для подготовки новых серий ракетно-бомбовых ударов по Харькову.

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Обыск и подозрение информатору РФ

Сотрудники СБУ задержали информатора в его доме. Кроме того, спецслужба провела дополнительные мероприятия, чтобы обезопасить пункты базирования украинских войск.

По данным следствия, фигурант попал в поле зрения российской разведки из-за своих антиукраинских комментариев, которые оставлял в прокремлевских телеграм-каналах.

Во время обыска в квартире задержанного изъяты мобильный телефон, видеокамера, монокуляр и флеш-носители информации с доказательствами его преступной деятельности.







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Сейчас следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ при возможности их идентификации на местности).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.