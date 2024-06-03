Окупанти, боячись втратити флот, залишили у Криму значно менші судна, - Forbes
За 27 місяців Україна ударами по Чорноморському флоту РФ в окупованому Криму потопила або серйозно пошкодила більше десятка великих військових кораблів. Це близько третини від усього флоту.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Forbes.
"Російські військово-морські командири, стурбовані втратами наказали вцілілим суднам відступити і передислокуватися до нібито безпечніших портів на півдні Росії. Однак загарбники залишили у берегів окупованого півострова десятки менших тральщиків, десантних і патрульних катерів, тому Сили оборони звернули на них увагу", - йдеться в матеріалі.
Журналісти Forbes зазначають, що атака 30 травня, ймовірно, була найдорожчою для того, що залишилось від Чорноморського флоту у Криму. Тоді морські ударні сили Головного управління розвідки скерували свої безпілотні катери Magura V5 до бухти Вузька на заході півострова.
"Російські літаки намагалися перехопити безпілотники, але принаймні кілька пройшли і досягли бухти. Налякані російські артилеристи відкрили вогонь, без розбору розпорошуючи трасуючі снаряди та не зупиняючи наліт", – пише видання.
Наслідки атаки для росіян
Внаслідок атаки два катери КС-701 потонули та ще два – були пошкоджені. Як зазначається, це п’ята частина із близько 20 КС-701. Примітно, що в той самий день ЗСУ пошкодили два російські пороми, основною місією яких є перевезення вантажів через Керченську протоку до східного Криму.
Видання зазначає, хоча знищені КС-701 не мають важкого озброєння, вони все ж корисні, оскільки використовувались для матеріально-технічного забезпечення та патрулювання акваторії поблизу тимчасово окупованого півострова. Журналісти назвали КС-701 як водні фургони для доставки вантажів із півдня Росії до Криму. Вони не перевозять припаси, але доставляють їх останні кілька кілометрів до кінцевого пункту призначення.
"Тож у той час, як українські крилаті ракети та Atacms підривають основні лінії постачання до Криму – великі десантні кораблі, пороми, мости та залізниці – українські безпілотні катери полюють на судна доставки. Таким чином, українські сили скорочують логістику росіян у Криму з обох сторін", – зазначає видання.
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1) ("Азов") (№ 151);
2) "Георгий Победоносец" (№ 016);
3) "Калининград" (№ 102);
4) "Королев" (№ 130);
5) (("Костянтин Ольшанський")) (№ 402/42?);
6) (("МИНСК")) (№ 127);
7) "Николай Фильченков" (№ 152) (пр.1171);
8) ((("НОВОЧЕРКАССК"))) (№ 142);
9) (("Оленегорский горняк")) (№ 012);
10) "Орск" (№ 148) (пр.1171);
11) "Петр Моргунов" (№ 017) (пр.11711);
12) (("САРАТОВ")) (№ 150) (пр.1171);
13) ((("ЦЕЗАРЬ КУНИКОВ"))) (№ 158);
14) ("Ямал") (№ 156).
https://focus.ua/*******-novosti/517765-v-chernom-more-vpervye-skopilos-tak-mnogo-rossiyskih-desantnyh-korabley-smi
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/britanska-rozvidka-nazvala-naslidki-vtrati-rosiyeyu-korvetu-ciklon-50421075.html