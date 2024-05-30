Унаслідок операції ГУР у Криму уражено 4 катери "Тунєц" - 2 з них знищено: уточнення ГУР
За уточненими даними, спецпризначенці "Group 13" знищили у Криму два ворожі катери КС-701 "Тунєц" та уразили ще два судна такого ж типу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Головне управління розвідки МО повідомляє у фейсбуці.
"Згідно з уточненими даними, внаслідок місії ГУР МО України спецпризначенці "Group 13" знищили у Криму два ворожі катери КС-701 "Тунєц" та уразили ще два судна такого ж типу", - ідеться в повідомленні.
Тож загалом втрати держави-агресора Росії від атаки українськими ударними морськими дронами Magura V5 - чотири швидкісні транспортно-десантні катери КС-701 "Тунєц".
"Вказані засоби окупанти використовували для логістики та патрулювання акваторії поблизу тимчасово окупованого півострова", - додали в ГУР.
Нагадаємо, сьогодні зранку ГУР повідомляло, що вони знищили два російські катери "Тунец" в окупованому Криму.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
і воєнного злочинця , путлєра 🤬
А так: він доживе до глибокої статрости на своєму ранчо у Флориді. І не відповідатиме за жоден злочин.
Вот они и поохотились этой ночью, сбив наши дроны своими корпусами.
Охотник захотел убить Песца
Соль басни такова:
Пришел песец,
А вместе с ним - тунец
ти задоволений "раціональним" використанням досвідчених офіцерів під час війни ?
Що, закінчилась горілка? Повернувся в реальність? Так реальність сильно змінилась від часів початку твого запою.
Про це https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/help-airbus-macron-pressed-canada-ease-russia-titanium-sanctions-2024-05-30/ повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерела.
Прохання прозвучало під час телефонної розмови між двома лідерами в березні, через кілька тижнів після того, як Канада розійшлася з союзниками й наклала санкції на стратегічний метал, що занепокоїло французьку компанію Airbus та інші компанії, які все ще покладаються на російські поставки на заводах, розташованих в Канаді або в інших країнах.
Джерело, близьке до французького лідера, повідомило, що Макрон доклав "значних зусиль", щоб переконати Трюдо зробити виняток для європейських компаній.
Титан виробляється на Кримському титані Фірташа,сировина мабуть і надалі надходить з України. За 27 років війни по цьому заводу в Криму не було жодного удару ЗСУ...
давно пора уничтожать кацапские корыта в других морях.