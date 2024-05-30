Два російські катери "Тунец" знищено в окупованому Криму, - ГУР МО. ВIДЕО
Спецпідрозділ ГУР МО знищив морськими дронами два катери РФ КС-701 "Тунец".
Про це повідомила пресслужба ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.
"30 травня 2024 року спецпідрозділ ГУР МО України "Group 13" за допомогою українських ударних морських дронів Magura V5 вчергове результативно атакував корабельно-катерний склад держави-агресора росії у тимчасово окупованому Криму", - йдеться в повідомленні.
Окупанти з метою знешкодження ударних морських дронів на підході до бухти Вузька 32 рази підіймали в небо бойову авіацію, зокрема ― літаки Су-27/30/35, МіГ-29, Бе-12, Ан-26 та гелікоптери Ка-27/29 і Мі-8. Також вони хаотично застосовували стрілецьку зброю та 30-мм гармати.
ГУР МО знищило два катери РФ - за попередніми даними, швидкісні транспортно-десантні КС-701 "Тунец".
Будь ласка, зачекайте...
Крім того, коли наші міст розвалять, у мокш будь який плавзасіб на вагу золота буде.
Вікіпедія: авіаналіт 16 середніх бомбардувальників наземного базування https://uk.m.wikipedia.org/wiki/North_American_B-25_Mitchell B-25 Mitchell під командуванням підполковника https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81_%D0%94%D1%83%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D0%BB Джеймса Дуліттла , які, злетівши з https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%96%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%86%D1%8C авіаносця https://uk.m.wikipedia.org/wiki/USS_Hornet_(CV-8) «Хорнет» , вперше атакували територію Японії. Наліт не мав серйозних військових наслідків, але мав велике політичне значення.
Це вам не шаурмою на базарі торгувати.
https://hromadske.ua/ru/voyna/224989-v-krymu-porazhen-kater-kotorym-rossiyane-ohranyali-kerchenskiy-most
******* сказал "врать нельзя" и уволил конашенко-лгуна
Загалом, молодці!
Очевидно, що БЕК, як пускова платформа - нестабільний, і мабуть для озброєння ППО БЕК потрібні невелики ЗУР з головками самонаведення, налаштованими для бою саме тих умовах, в яких перебувають БЕК під час руху на морських хвилях під обстрілом бойових гвинтокрилів ворога.
Проти гвинтів тільки ракети. Що, писали, вже реалізовано, але мабуть у проекті.
Два Тунец.
І обом прийшов писець.
Касапи писали в своїх пабліках, що один
"Якщо ти зустрів "Тунця" - зразу бий йому в торця!"
бо там їєхнє місце , а не в Чорному морі України 🙁
Це як в "якщо воно крякає, якщо воно пірнає, якщо в нього лапи з перепонками, то це мабуть - КАЧКА".
Так і тут - носії ПКР знесли, надводні носії калібрів знесли, судоплавству України ризики значно понизились, але операція триває!
Я до того, що якщо хтось думає, що десант на Тарханкут - був останнім, того очікує багато приємних несподіванок!
давно пора уничтожать кацапские корыта в других морях.