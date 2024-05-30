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Крим (14082) знищення (6565) ГУР (415) морський дрон (44)

Два російські катери "Тунец" знищено в окупованому Криму, - ГУР МО. ВIДЕО

Спецпідрозділ ГУР МО знищив морськими дронами два катери РФ КС-701 "Тунец".

Про це повідомила пресслужба ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.

"30 травня 2024 року спецпідрозділ ГУР МО України "Group 13" за допомогою українських ударних морських дронів Magura V5 вчергове результативно атакував корабельно-катерний склад держави-агресора росії у тимчасово окупованому Криму", - йдеться в повідомленні.

Окупанти з метою знешкодження ударних морських дронів на підході до бухти Вузька 32 рази підіймали в небо бойову авіацію, зокрема ― літаки Су-27/30/35, МіГ-29, Бе-12, Ан-26 та гелікоптери Ка-27/29 і Мі-8. Також вони хаотично застосовували стрілецьку зброю та 30-мм гармати.

ГУР МО знищило два катери РФ - за попередніми даними, швидкісні транспортно-десантні КС-701 "Тунец".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Вночі у Керчі в окупованому Криму пролунали вибухи. ВIДЕО

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Топ коментарі
+38
"лососнулі тунца" (с)
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30.05.2024 10:14
+35
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30.05.2024 10:32
+33
Бінго!!!
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30.05.2024 10:12
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Бінго!!!
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30.05.2024 10:12 Відповісти
Ви забули про психологічний фактор. Пофігу що, головне щоб мокши ніде не почували себе спокійно! Щоб земля під ногами горіла.

Крім того, коли наші міст розвалять, у мокш будь який плавзасіб на вагу золота буде.
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30.05.2024 10:56 Відповісти
Ви не враховуєте безліч факторів. Розвіддані і оцінка дій противника, зміну оперативної обстановки - ціль головна- зникла, тотальна зачистка акваторії - вийшли на рівень, коли маємо достатньо засобів для цього і тощо. Не можна підходити лінійно до цього питання, як і в дискусії чим збивати дешеві шахеди...
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30.05.2024 10:58 Відповісти
Кацап, як би тут не всирався, спільноте по....й.
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30.05.2024 11:04 Відповісти
Мамкін математик вирішив підрахувати війну. 😆
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30.05.2024 11:04 Відповісти
Скажімо так, це рейд Дуліттла на Токіо, український варіант.
Вікіпедія: авіаналіт 16 середніх бомбардувальників наземного базування https://uk.m.wikipedia.org/wiki/North_American_B-25_Mitchell B-25 Mitchell під командуванням підполковника https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81_%D0%94%D1%83%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D0%BB Джеймса Дуліттла , які, злетівши з https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%96%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%86%D1%8C авіаносця https://uk.m.wikipedia.org/wiki/USS_Hornet_(CV-8) «Хорнет» , вперше атакували територію Японії. Наліт не мав серйозних військових наслідків, але мав велике політичне значення.
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30.05.2024 11:10 Відповісти
за 70к ты шкоду последнюю можешь купить разве что)
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30.05.2024 11:11 Відповісти
Під час війни це так не працює. Ви не знаєте замислу операції і всіх умов. Якщо, наприклад, стоїть стратегічна задача видавити флот кацапів з ЧМ, то навіть надувну лодку доречно топити.
Це вам не шаурмою на базарі торгувати.
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30.05.2024 11:01 Відповісти
"лососнулі тунца" (с)
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30.05.2024 10:14 Відповісти
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30.05.2024 11:23 Відповісти
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30.05.2024 12:20 Відповісти
Жирний тунець. І громкій піZдец.
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30.05.2024 12:45 Відповісти
У фіннів є кілька страв національної кухні Рибні юшки Особливість - вони готуються на морській воді! Тут - те саме
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31.05.2024 04:02 Відповісти
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30.05.2024 10:16 Відповісти
🤣 аля мы любим белгородское пво)
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30.05.2024 10:19 Відповісти
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30.05.2024 11:23 Відповісти
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30.05.2024 10:16 Відповісти
А що з поромами?
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30.05.2024 10:18 Відповісти
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30.05.2024 10:32 Відповісти
Повний пєсєц?))
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30.05.2024 10:57 Відповісти
"По словам оккупационных властей, от обломков якобы сбитых ракет https://hromadske.ua/ru/voyna/224988-v-kerchi-posle-vzryvov-povrezhdeny-dva-paroma пострадали автомобильный и железнодорожный паромы , повреждено остекление надстроек. Погибших среди моряков и гражданских, как утверждается, нет."
https://hromadske.ua/ru/voyna/224989-v-krymu-porazhen-kater-kotorym-rossiyane-ohranyali-kerchenskiy-most
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30.05.2024 11:29 Відповісти
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30.05.2024 11:30 Відповісти
канашенков - все
******* сказал "врать нельзя" и уволил конашенко-лгуна
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30.05.2024 12:16 Відповісти
Полный тунец...
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30.05.2024 10:19 Відповісти
...хм, плавають, як в себе дома. "Не@@ шастать" , нехай щастить!
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30.05.2024 10:20 Відповісти
Цікаво. А якщо встановити кулемет зі стабіліцацію чи ПЗРК? Гелікоптер такою солодкою мішенню виглядав.
Загалом, молодці!
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30.05.2024 10:24 Відповісти
Тоже самое подумал, или дрон прикрытие для вертолёта
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30.05.2024 10:56 Відповісти
На саму Магуру почепити дрона - камікадзе з машинним баченням, щоб вертоліт кацапський вразити
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30.05.2024 16:27 Відповісти
Можливо доцільно у складі зграї БЕКів застосовувати декілька БЕКів, озброєних засобами ППО прикриття БЕК від атакуючих гвинтокрилів.
Очевидно, що БЕК, як пускова платформа - нестабільний, і мабуть для озброєння ППО БЕК потрібні невелики ЗУР з головками самонаведення, налаштованими для бою саме тих умовах, в яких перебувають БЕК під час руху на морських хвилях під обстрілом бойових гвинтокрилів ворога.
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30.05.2024 11:32 Відповісти
Непогане тренування, результативне. Буде ще краще. Комплексний підхід з використанням одночасно повітряних безпілотників, по яким працює ППО не дасть в повній мірі працювати кацапськїй авіації. Є ще багато чого, що ми побачимо. Демілітаризація кацапів продовжується.
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30.05.2024 13:08 Відповісти
там хвилі ... З більш стабільних гвинтокрилів і то по дрону не попадають.

Проти гвинтів тільки ракети. Що, писали, вже реалізовано, але мабуть у проекті.
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30.05.2024 12:24 Відповісти
ГСН навчити спрацьовувати по акустичним спектрам гвинтокрилів, які включають фрагменти спектру пострілів їх бортової зброї.
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30.05.2024 13:21 Відповісти
хвилі ... вода ...
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30.05.2024 16:39 Відповісти
А ось коли зроблять підводні дрони задля полювання на підводні човни, то взагалі буде свято. Уявіть чисте Чорне море і навколо тільки флот НАТО.
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30.05.2024 19:22 Відповісти
ще б навчитися збивати вертолі, з магури, то взагалі, кіберпанк!
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30.05.2024 10:24 Відповісти
Не приживається тунець у Чорному морі.
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30.05.2024 10:25 Відповісти
нєрусская риба какаята...
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30.05.2024 10:37 Відповісти
нєскрєпная
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30.05.2024 10:59 Відповісти
Скрєпная, це чюда-юда...
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30.05.2024 11:03 Відповісти
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30.05.2024 11:04 Відповісти
Оце і гарненько! Був Тунець, а став Песець.
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30.05.2024 10:26 Відповісти
Раз Тунец
Два Тунец.
І обом прийшов писець.
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30.05.2024 10:29 Відповісти
Так себе добыча. Ети тунцы копеечные. Рашисты могут их клепать десяток в месяц. Вот лучше бы вертолеты сбили которые за дронами охотились
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30.05.2024 10:29 Відповісти
А матросню бабы еще нарожают
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30.05.2024 10:35 Відповісти
Цілих одного? І то не факт що там вночі хтось є з команди катера.
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30.05.2024 10:47 Відповісти
Лучшее - враг хорошего Но я согласен, сбить боевой вертолет в воздухе с экипажем во время атаки плавсредств БЭКами - большая удача. Все еще впереди. Думаю стаи БЭКов оснастят соответствующим вооружением, которое приблизит большую удачу.
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30.05.2024 11:46 Відповісти
Катери "Піздець" пішли до "Куні"
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30.05.2024 10:32 Відповісти
Ну, не осталось в Черном море нормальных целей, что ты будешь делать
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30.05.2024 10:36 Відповісти
Тунец давай
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30.05.2024 10:35 Відповісти
Абфигеть! Одно утешение, что хоть потратили не три дрона...
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30.05.2024 10:37 Відповісти
Це і є ті "пороми"?
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30.05.2024 10:57 Відповісти
Остання інформація: попали по СЕМИ суднах у районі Керчі Три катери (два "тунці" та лоцманський катер) - втопили Два катери пошкодили Також пошкодили два пороми - "Конро Трейдер" та "Авангард" Останній викинувся на мілину - щоб не затонуть
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30.05.2024 16:18 Відповісти
кацапський підр, ти просто уяви собі, що країна, яка не має власного морського флоту, вже знищила третину ваших кораблів. Карл, навіть флагман ваших вмс пішов на дно!
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30.05.2024 10:59 Відповісти
аж два?
Касапи писали в своїх пабліках, що один
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30.05.2024 10:54 Відповісти
Читай трохи вище мій коментар
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30.05.2024 16:24 Відповісти
Тунець пішов на нерест.
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30.05.2024 10:55 Відповісти
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30.05.2024 11:05 Відповісти
Тунєц по-флотскі.
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30.05.2024 11:09 Відповісти
Витяг з бойової настанови БЕК

"Якщо ти зустрів "Тунця" - зразу бий йому в торця!"
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30.05.2024 11:16 Відповісти
Хто зна. Один тунець мабуть коштує стільки ж скільки і один морський дрон
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30.05.2024 11:20 Відповісти
Потихеньку всі морські корита кацапіі підуть до пекла. ,
бо там їєхнє місце , а не в Чорному морі України 🙁
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30.05.2024 11:20 Відповісти
Посолити і вийде таранька з тунця.
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30.05.2024 11:22 Відповісти
Скоро Магура будет с турелью ЗРК/ ПЗРК или с мини-"градом" - вот веселуха в портах начнется
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30.05.2024 11:31 Відповісти
На відео один майнули
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30.05.2024 11:40 Відповісти
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30.05.2024 11:51 Відповісти
Тунцу писец)
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30.05.2024 11:59 Відповісти
О! Сьогодні свято у цих створінь:
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30.05.2024 12:07 Відповісти
на таке корито витратили дрон який дорожче коштує, перемога однозначно, побільше музички пафосної.
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30.05.2024 12:38 Відповісти
Шкода, що на морських дронах не було зеніток/стінгера
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30.05.2024 12:42 Відповісти
Якщо розносять всі доступні РЛС-и та ЗРК системи, якщо розносять всі доступні плав-засоби для патрулювання, якщо розносять всі доступні аеродроми з літаками та гвинтокрилами, то...

Це як в "якщо воно крякає, якщо воно пірнає, якщо в нього лапи з перепонками, то це мабуть - КАЧКА".

Так і тут - носії ПКР знесли, надводні носії калібрів знесли, судоплавству України ризики значно понизились, але операція триває!

Я до того, що якщо хтось думає, що десант на Тарханкут - був останнім, того очікує багато приємних несподіванок!
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30.05.2024 12:55 Відповісти
Полний тунєц,прийшов їм,чи як сказати?
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30.05.2024 13:09 Відповісти
в Черном море цели слишком малы либо слишком защищены.
давно пора уничтожать кацапские корыта в других морях.
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30.05.2024 13:25 Відповісти
Не вистачае турелі з пзрк Ігла або стінгер)
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30.05.2024 14:34 Відповісти
На такому хвилюванні поки не виходе стабілвізувати платфрму -Магура 5, для захвату ІЧ головкою самонаведення. Необхідно зафіксувти ціль. Треба ставити гіроплатформу з високими варіцями. Нічого трохи лишньої ваги.
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30.05.2024 15:17 Відповісти
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30.05.2024 16:26 Відповісти
 
 