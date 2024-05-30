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Вночі у Керчі в окупованому Криму пролунали вибухи. ВIДЕО

У ніч проти 30 травня в тимчасово окупованій Керчі пролунало, за словами місцевих мешканців, від шести до 20 вибухів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські Telegram-канали.

Відомо, що окупанти перекрили Кримський міст.

Зрештою, так званий радник призначеного Кремлем "очільника" Криму Олег Крючков повідомив про пошкодження двох поромів – автомобільного і залізничного - нібито уламками збитих російськими системами ППО ракет.

"Під час відбиття ворожої атаки по об'єктах транспортної інфраструктури м. Керч від уламків збитих ракет постраждали два пороми - автомобільний і залізничний – пошкоджено скління надбудов. Жертв серед моряків і цивільних немає", – повідомив він.

Поромна переправа розташована приблизно за 11 км від Кримського мосту.

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Автор: 

Керч (193) Крим (14175) обстріл (28672)


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Топ коментарі
+19
Это пьяные туристы фейеверки пускают.
Крым 2024
-Граждане отдыхающие просьба за мины не заплывать!
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30.05.2024 07:17
+18
Путiн, здохни!
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30.05.2024 07:13
+14
Допоки пуйло здохне, ще кілька мільйонів кацапні відкобздонять.
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30.05.2024 07:51
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Путiн, здохни!
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30.05.2024 07:13 Відповісти
Допоки пуйло здохне, ще кілька мільйонів кацапні відкобздонять.
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30.05.2024 07:51 Відповісти
Такий план…
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30.05.2024 08:12 Відповісти
не так все просто
там їх ціла "обойма"
здохне одне- прилізе таке саме
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30.05.2024 09:08 Відповісти
Та обойма - совкокомитет-300, на манер андропово-черненко- горби. Стоит одному разорвать порочный круг , и мастя пошла... Не забуду, как простые япошки прикалывались, спрашивают , мол, у вас рыба горбуша есть?... -Ну, да, - отвечаю. Япошки: "гы-гы-гы", типо, горбачьов-ихтиандр.
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30.05.2024 10:40 Відповісти
Это пьяные туристы фейеверки пускают.
Крым 2024
-Граждане отдыхающие просьба за мины не заплывать!
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30.05.2024 07:17 Відповісти
"https://www.youtube.com/watch?v=zdpVUvQpgw4 Красота то какая, лепота !" (С)
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30.05.2024 07:22 Відповісти
Ну, в Москву прилетіло 8 безпілотників, пожежу гасять літаками.
А це так - удари по паромах.
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30.05.2024 07:35 Відповісти
Звідки інфа про прильоти по москві???
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30.05.2024 08:42 Відповісти
З російських змі, які в нас заборонені придурком федоровим. Є навіть відео літаків, що гасять пожежу. Влупили по виробничо-складському корпусу на сході Москви.
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30.05.2024 09:09 Відповісти
Пробуй через впн, але треба перебирати різні. https://www.google.com/search?q=%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80+%D0%B2+%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5+%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&client=ms-android-xiaomi-terr2-rso2&sca_esv=e8add49ad30124b6&sca_upv=1&sxsrf=ADLYWIId34Hpxt4tveN1xyZ93atM3u6sGw:1717049412285&source=lnt&tbs=qdr:h&sa=X&ved=2ahUKEwiVrZ_C27SGAxXd9bsIHR-JAJ0QpwV6BAgCEAw&biw=1128&bih=2127&dpr=2.63#ip=1
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30.05.2024 09:12 Відповісти
яке ще пво
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30.05.2024 07:41 Відповісти
То, мабуть, сивий поромщик Бавовнятко в гості покликав
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30.05.2024 07:45 Відповісти
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30.05.2024 08:07 Відповісти
так званий "кримській міст" надіюсь "всьо" ...

https://t.me/c/1393576497/33233 кацапи рапортують що всьо збили ...
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30.05.2024 08:27 Відповісти
розвідка, кацапського ппо.
як же, вони, сцикують за той міст.
ще б, по ростову жахнути, по їхнім штабам та казармам.
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30.05.2024 08:33 Відповісти
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30.05.2024 09:19 Відповісти
https://t.me/nevzorovtv/17412 Сегодня ночью ГУР потопил еще одно судно. Это катер типа КС-701 "Тунец" . (завтра в зведені має появимся чергове коритко)

Ну и заодно «повредил» еще два парома.
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30.05.2024 09:35 Відповісти
Не шкодують ракет ППО. Лаптєрога деспотія наклепала їх більше ніж виклянчив прогресивний хабадо-гуманістеріум.
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30.05.2024 09:35 Відповісти
Шкода тільки що жертв немає!
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30.05.2024 10:48 Відповісти
 
 