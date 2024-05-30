Вночі у Керчі в окупованому Криму пролунали вибухи. ВIДЕО
У ніч проти 30 травня в тимчасово окупованій Керчі пролунало, за словами місцевих мешканців, від шести до 20 вибухів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські Telegram-канали.
Відомо, що окупанти перекрили Кримський міст.
Зрештою, так званий радник призначеного Кремлем "очільника" Криму Олег Крючков повідомив про пошкодження двох поромів – автомобільного і залізничного - нібито уламками збитих російськими системами ППО ракет.
"Під час відбиття ворожої атаки по об'єктах транспортної інфраструктури м. Керч від уламків збитих ракет постраждали два пороми - автомобільний і залізничний – пошкоджено скління надбудов. Жертв серед моряків і цивільних немає", – повідомив він.
Поромна переправа розташована приблизно за 11 км від Кримського мосту.
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там їх ціла "обойма"
здохне одне- прилізе таке саме
Крым 2024
-Граждане отдыхающие просьба за мины не заплывать!
А це так - удари по паромах.
https://t.me/c/1393576497/33233 кацапи рапортують що всьо збили ...
як же, вони, сцикують за той міст.
ще б, по ростову жахнути, по їхнім штабам та казармам.
Ну и заодно «повредил» еще два парома.