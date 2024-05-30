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Ночью в Керчи в оккупированном Крыму были слышны взрывы. ВИДЕО

В ночь на 30 мая во временно оккупированной Керчи прозвучало, по словам местных жителей, от шести до 20 взрывов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские Telegram-каналы.

Известно, что оккупанты перекрыли Крымский мост.

В конце концов, так называемый советник назначенного Кремлем "главы" Крыма Олег Крючков сообщил о повреждении двух паромов - автомобильного и железнодорожного - якобы обломками сбитых российскими системами ПВО ракет.

"Во время отражения вражеской атаки по объектам транспортной инфраструктуры г. Керчь от обломков сбитых ракет пострадали два парома - автомобильный и железнодорожный. Повреждено остекление надстроек. Жертв среди моряков и гражданских нет", - сообщил он.

Паромная переправа расположена примерно в 11 км от Крымского моста.

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Автор: 

Керчь (442) Крым (26411) обстрел (27366)


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Топ комментарии
+19
Это пьяные туристы фейеверки пускают.
Крым 2024
-Граждане отдыхающие просьба за мины не заплывать!
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30.05.2024 07:17
+18
Путiн, здохни!
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30.05.2024 07:13
+14
Допоки пуйло здохне, ще кілька мільйонів кацапні відкобздонять.
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30.05.2024 07:51
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Путiн, здохни!
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30.05.2024 07:13 Ответить
Допоки пуйло здохне, ще кілька мільйонів кацапні відкобздонять.
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30.05.2024 07:51 Ответить
Такий план…
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30.05.2024 08:12 Ответить
не так все просто
там їх ціла "обойма"
здохне одне- прилізе таке саме
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30.05.2024 09:08 Ответить
Та обойма - совкокомитет-300, на манер андропово-черненко- горби. Стоит одному разорвать порочный круг , и мастя пошла... Не забуду, как простые япошки прикалывались, спрашивают , мол, у вас рыба горбуша есть?... -Ну, да, - отвечаю. Япошки: "гы-гы-гы", типо, горбачьов-ихтиандр.
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30.05.2024 10:40 Ответить
Это пьяные туристы фейеверки пускают.
Крым 2024
-Граждане отдыхающие просьба за мины не заплывать!
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30.05.2024 07:17 Ответить
"https://www.youtube.com/watch?v=zdpVUvQpgw4 Красота то какая, лепота !" (С)
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30.05.2024 07:22 Ответить
Ну, в Москву прилетіло 8 безпілотників, пожежу гасять літаками.
А це так - удари по паромах.
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30.05.2024 07:35 Ответить
Звідки інфа про прильоти по москві???
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30.05.2024 08:42 Ответить
З російських змі, які в нас заборонені придурком федоровим. Є навіть відео літаків, що гасять пожежу. Влупили по виробничо-складському корпусу на сході Москви.
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30.05.2024 09:09 Ответить
Пробуй через впн, але треба перебирати різні. https://www.google.com/search?q=%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80+%D0%B2+%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5+%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&client=ms-android-xiaomi-terr2-rso2&sca_esv=e8add49ad30124b6&sca_upv=1&sxsrf=ADLYWIId34Hpxt4tveN1xyZ93atM3u6sGw:1717049412285&source=lnt&tbs=qdr:h&sa=X&ved=2ahUKEwiVrZ_C27SGAxXd9bsIHR-JAJ0QpwV6BAgCEAw&biw=1128&bih=2127&dpr=2.63#ip=1
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30.05.2024 09:12 Ответить
яке ще пво
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30.05.2024 07:41 Ответить
То, мабуть, сивий поромщик Бавовнятко в гості покликав
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30.05.2024 07:45 Ответить
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30.05.2024 08:07 Ответить
так званий "кримській міст" надіюсь "всьо" ...

https://t.me/c/1393576497/33233 кацапи рапортують що всьо збили ...
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30.05.2024 08:27 Ответить
розвідка, кацапського ппо.
як же, вони, сцикують за той міст.
ще б, по ростову жахнути, по їхнім штабам та казармам.
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30.05.2024 08:33 Ответить
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30.05.2024 09:19 Ответить
https://t.me/nevzorovtv/17412 Сегодня ночью ГУР потопил еще одно судно. Это катер типа КС-701 "Тунец" . (завтра в зведені має появимся чергове коритко)

Ну и заодно «повредил» еще два парома.
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30.05.2024 09:35 Ответить
Не шкодують ракет ППО. Лаптєрога деспотія наклепала їх більше ніж виклянчив прогресивний хабадо-гуманістеріум.
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30.05.2024 09:35 Ответить
Шкода тільки що жертв немає!
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30.05.2024 10:48 Ответить
 
 