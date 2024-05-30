Ночью в Керчи в оккупированном Крыму были слышны взрывы. ВИДЕО
В ночь на 30 мая во временно оккупированной Керчи прозвучало, по словам местных жителей, от шести до 20 взрывов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские Telegram-каналы.
Известно, что оккупанты перекрыли Крымский мост.
В конце концов, так называемый советник назначенного Кремлем "главы" Крыма Олег Крючков сообщил о повреждении двух паромов - автомобильного и железнодорожного - якобы обломками сбитых российскими системами ПВО ракет.
"Во время отражения вражеской атаки по объектам транспортной инфраструктуры г. Керчь от обломков сбитых ракет пострадали два парома - автомобильный и железнодорожный. Повреждено остекление надстроек. Жертв среди моряков и гражданских нет", - сообщил он.
Паромная переправа расположена примерно в 11 км от Крымского моста.
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там їх ціла "обойма"
здохне одне- прилізе таке саме
Крым 2024
-Граждане отдыхающие просьба за мины не заплывать!
А це так - удари по паромах.
https://t.me/c/1393576497/33233 кацапи рапортують що всьо збили ...
як же, вони, сцикують за той міст.
ще б, по ростову жахнути, по їхнім штабам та казармам.
Ну и заодно «повредил» еще два парома.