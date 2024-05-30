Ночью в Керчи в оккупированном Крыму были слышны взрывы. ВИДЕО

В ночь на 30 мая во временно оккупированной Керчи прозвучало, по словам местных жителей, от шести до 20 взрывов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские Telegram-каналы.

Известно, что оккупанты перекрыли Крымский мост.

В конце концов, так называемый советник назначенного Кремлем "главы" Крыма Олег Крючков сообщил о повреждении двух паромов - автомобильного и железнодорожного - якобы обломками сбитых российскими системами ПВО ракет.

"Во время отражения вражеской атаки по объектам транспортной инфраструктуры г. Керчь от обломков сбитых ракет пострадали два парома - автомобильный и железнодорожный. Повреждено остекление надстроек. Жертв среди моряков и гражданских нет", - сообщил он.

Паромная переправа расположена примерно в 11 км от Крымского моста.

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