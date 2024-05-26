Силы обороны под Алуштой попали по центру связи оккупантов. СПУТНИКОВЫЕ СНИМКИ

Опубликованы спутниковые снимки после удара под Алуштой в оккупированном Крыму. Именно там 24 мая был поражен центр связи российских захватчиков.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующие фотографии опубликовало "Радио "Свобода".

Фотоснимки подтверждают, что в ночь на 24 мая был нанесен удар по военному объекту пограничной службы ФСБ под Алуштой в районе поселка Семидворье. Вероятнее всего, это был центр связи РФ.

Издание отмечает, что оккупационные власти Крыма признали, что украинские ракеты поразили цель на земле.

Но так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов заявил, что якобы ракетный удар был нанесен по "пустому объекту хозяйственного назначения".

Напомним, в Алуште во временно оккупированном Крыму поздно вечером 23 мая прогремели взрывы.

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