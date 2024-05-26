Силы обороны под Алуштой попали по центру связи оккупантов. СПУТНИКОВЫЕ СНИМКИ
Опубликованы спутниковые снимки после удара под Алуштой в оккупированном Крыму. Именно там 24 мая был поражен центр связи российских захватчиков.
Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующие фотографии опубликовало "Радио "Свобода".
Фотоснимки подтверждают, что в ночь на 24 мая был нанесен удар по военному объекту пограничной службы ФСБ под Алуштой в районе поселка Семидворье. Вероятнее всего, это был центр связи РФ.
Издание отмечает, что оккупационные власти Крыма признали, что украинские ракеты поразили цель на земле.
Но так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов заявил, что якобы ракетный удар был нанесен по "пустому объекту хозяйственного назначения".
Напомним, в Алуште во временно оккупированном Крыму поздно вечером 23 мая прогремели взрывы.
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але й тема не про це...
Недругів нестало....
Більше...
Рогів та копит...
Ну, треба сильніше...
ЩЕ більш вдало...
Роги чортів...
Стирчать з московьких
Ротів...
Дорогущими дефицитными ракетами бить по пустому сараю))
Их шапкозакидоны-пропаГандоны всегда переигрывают !
И вообще написали, что все ракеты и дроны сбиты но коегде местами упали обломки и начался пожарчик. Маленький
Там все пропало...
З вигодою для НАс..
Це філософія...
Ракет "Атакамс"
Сратьєх…
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Петро Порошенко, травень 2018 року
"Впевнений, агресор понесе відповідальність і за незаконне будівництво Керченського моста. Росіянам він згодиться як дорога для відступу. А Україна після відновлення свого суверенітету в Криму використає його для зміцнення зв'язків з Кубанню, де живе велика кількість українців."