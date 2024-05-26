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Новости
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Силы обороны под Алуштой попали по центру связи оккупантов. СПУТНИКОВЫЕ СНИМКИ

Опубликованы спутниковые снимки после удара под Алуштой в оккупированном Крыму. Именно там 24 мая был поражен центр связи российских захватчиков.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующие фотографии опубликовало "Радио "Свобода".

Фотоснимки подтверждают, что в ночь на 24 мая был нанесен удар по военному объекту пограничной службы ФСБ под Алуштой в районе поселка Семидворье. Вероятнее всего, это был центр связи РФ.

Издание отмечает, что оккупационные власти Крыма признали, что украинские ракеты поразили цель на земле.

Но так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов заявил, что якобы ракетный удар был нанесен по "пустому объекту хозяйственного назначения".

Напомним, в Алуште во временно оккупированном Крыму поздно вечером 23 мая прогремели взрывы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина продолжает часто атаковать объекты в аннексированном Крыму, чтобы создать безопасные условия для получения истребителей F-16, - Le Monde

Автор: 

Алушта (56) армия РФ (19160) Крым (26376) обстрел (27057)


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Топ комментарии
+7
Ну да ну да.
Дорогущими дефицитными ракетами бить по пустому сараю))
Их шапкозакидоны-пропаГандоны всегда переигрывают !
И вообще написали, что все ракеты и дроны сбиты но коегде местами упали обломки и начался пожарчик. Маленький
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26.05.2024 15:03
+5
поки путєн не добудував залізничну колію моста чіпати не можна...
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26.05.2024 15:15
+2
Мало...

Недругів нестало....

Більше...

Рогів та копит...

Ну, треба сильніше...
ЩЕ більш вдало...

Роги чортів...

Стирчать з московьких

Ротів...
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26.05.2024 15:03
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Правила форума Совет форумчан
центр рийняття рішень в алушті на набережній і в ялті на набережній...вони там приймають рішення в прогулянковому режимі, прикриваючись тілами жінок, дітей і праздно шатающихся...
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26.05.2024 15:02 Ответить
Прикордонна служба фсб..В Алушті....Як це,***** впливає на наступ кацапні на Харків? Дебілізм.
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26.05.2024 15:12 Ответить
напевне не впливає на наступ на харків...
але й тема не про це...
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26.05.2024 15:26 Ответить
Мало...

Недругів нестало....

Більше...

Рогів та копит...

Ну, треба сильніше...
ЩЕ більш вдало...

Роги чортів...

Стирчать з московьких

Ротів...
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26.05.2024 15:03 Ответить
Ну да ну да.
Дорогущими дефицитными ракетами бить по пустому сараю))
Их шапкозакидоны-пропаГандоны всегда переигрывают !
И вообще написали, что все ракеты и дроны сбиты но коегде местами упали обломки и начался пожарчик. Маленький
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26.05.2024 15:03 Ответить
В смислє "сарай"? Цей "сарай" є однією з ключових систем кацапського про. Американці нашими руками роблять кацапів "сліпими" на випадок ядерної війни.
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26.05.2024 15:19 Ответить
Де впало...

Там все пропало...

З вигодою для НАс..

Це філософія...

Ракет "Атакамс"
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26.05.2024 18:55 Ответить
Займаються якоюсь ху#нею замість того щоб накрити кацапню на Харківщині. Де зруйнований керченський міст? Самі обіцянки.
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26.05.2024 15:10 Ответить
Ви прямо, як радник отого дєрьмака, усе не так, усе не то і не туди…
Сратьєх…
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26.05.2024 15:12 Ответить
Та не балабольте. І так тошно.
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26.05.2024 15:16 Ответить
поки путєн не добудував залізничну колію моста чіпати не можна...
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26.05.2024 15:15 Ответить
"Де зруйнований керченський міст?
----------
Петро Порошенко, травень 2018 року

"Впевнений, агресор понесе відповідальність і за незаконне будівництво Керченського моста. Росіянам він згодиться як дорога для відступу. А Україна після відновлення свого суверенітету в Криму використає його для зміцнення зв'язків з Кубанню, де живе велика кількість українців."
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26.05.2024 15:36 Ответить
Зараз салліван обристав усі штані, і свої і байдена
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26.05.2024 15:15 Ответить
Шо - невже то Байден тобі в штани надристав?
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26.05.2024 15:20 Ответить
 
 