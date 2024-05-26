Украина продолжает часто атаковать объекты в аннексированном Крыму, чтобы создать безопасные условия для получения истребителей F-16, - Le Monde

Украинцы обстреливают Крым, чтобы заставить флот РФ держаться в отдалении от западной части Черного моря и не угрожать судоходству, нарушить логистику армии РФ. Но главное - создать безопасные условия для получения истребителей F-16, которое ожидается в начале лета.

Как информирует Цензор.НЕТ, такое мнение высказали опрошенные газетой Le Monde эксперты.

"Россияне используют свои возможности наблюдения в Крыму, чтобы узнавать, что происходит в западной Украине. Очень важно сломать эти инструменты, чтобы россияне не увидели прибытие F-16 в реальном времени, что позволило бы им отреагировать", - цитирует газета эксперта по международным рискам Стефана Одрана.

При этом обстрелы целей в Крыму не усиливают дефицит боеприпасов, который украинская армия испытывает на фронте, поскольку дроны большой дальности и крылатые ракеты SCALP/Storm Shadow для применения на фронте не предназначены, сказал научный директор Института стратегических и оборонных исследований Тибо Фуйе.

Напомним, вечером в четверг, 23 мая, сразу в нескольких городах во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. В частности, звуки взрывов были слышны в Евпатории, Саках, Симферополе и Алуште.

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