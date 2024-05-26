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Украина продолжает часто атаковать объекты в аннексированном Крыму, чтобы создать безопасные условия для получения истребителей F-16, - Le Monde

Окупований Крим. На дальньому плані видно супутникову антену

Украинцы обстреливают Крым, чтобы заставить флот РФ держаться в отдалении от западной части Черного моря и не угрожать судоходству, нарушить логистику армии РФ. Но главное - создать безопасные условия для получения истребителей F-16, которое ожидается в начале лета.

Как информирует Цензор.НЕТ, такое мнение высказали опрошенные газетой Le Monde эксперты.

"Россияне используют свои возможности наблюдения в Крыму, чтобы узнавать, что происходит в западной Украине. Очень важно сломать эти инструменты, чтобы россияне не увидели прибытие F-16 в реальном времени, что позволило бы им отреагировать", - цитирует газета эксперта по международным рискам Стефана Одрана.

При этом обстрелы целей в Крыму не усиливают дефицит боеприпасов, который украинская армия испытывает на фронте, поскольку дроны большой дальности и крылатые ракеты SCALP/Storm Shadow для применения на фронте не предназначены, сказал научный директор Института стратегических и оборонных исследований Тибо Фуйе.

Напомним, вечером в четверг, 23 мая, сразу в нескольких городах во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. В частности, звуки взрывов были слышны в Евпатории, Саках, Симферополе и Алуште.

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Автор: 

Крым (26376) обстрел (27057) F-16 (553)


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Топ комментарии
+7
Тут ще друга важлива причина, що бити західними ракетами по кацапляндії не можна, а більш-менш гідне для застосування тих самих атакамсів здебільшого тільки в Криму
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26.05.2024 12:48
+3
В Криму розміщені певні "можливості спостереження", і географію не знівелювати. Тож - не дурня.
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26.05.2024 13:22
+2
Очевидна дурня, оскільки загроза для тих F-16 з території росії не менша, а може навіть більша ніж з Криму...
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26.05.2024 13:09
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тут ще друга важлива причина, що бити західними ракетами по кацапляндії не можна, а більш-менш гідне для застосування тих самих атакамсів здебільшого тільки в Криму
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26.05.2024 12:48 Ответить
Тобто, літаки прибудуть морем?? Це інфа для мокш?
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26.05.2024 12:55 Ответить
Стефан Одран про що каже ?
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26.05.2024 13:00 Ответить
В поглядах на це питання дивною є позиція пана Тома Купера. Час покаже.
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26.05.2024 12:57 Ответить
Очевидна дурня, оскільки загроза для тих F-16 з території росії не менша, а може навіть більша ніж з Криму...
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26.05.2024 13:09 Ответить
В Криму розміщені певні "можливості спостереження", і географію не знівелювати. Тож - не дурня.
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26.05.2024 13:22 Ответить
Дурня в тому що хлопці маніпулюють пояснюючи удари по Криму загрозою для F-16, а не очевидним дозволом бити тільки туди.
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26.05.2024 13:39 Ответить
короче, F16 годятся для работы в тылу по ракетам. на другое они нахер не надо и это понимают на Западе, я правильно понял?
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26.05.2024 13:26 Ответить
Никто не даст дорогие миллиардные птички туда где много ПВО. Это ж и ежу понятно!
Западные генералы осторожно делают, не шапкозакидоны!!!
Вот смеялись с их линии суровикина, с пинцетов и древних ФАБов, и что ....
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26.05.2024 14:51 Ответить
"Есть данные, что взрывы в Хмельницкой области 26 мая, прогремевшие ориентировочно в 10:30, доносились из Староконстантинова. Произошло это после того, как скоростная цель из МиГ-31К пролетела через Киевскую и Житомирскую области. Во всех регионах по маршруту вражеской ракеты работала противовоздушная оборона. В Хмельницкой областной военной администрации о результатах работы ПВО пока не сообщали. " - З офіційного повідомдення. Факти.
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26.05.2024 13:32 Ответить
А єсть данниє про дві угандошені батареї С-400, під Донецьком і Моспино?
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26.05.2024 13:43 Ответить
Це вже застарілі новини.
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26.05.2024 14:30 Ответить
Ну хоть уже конкретика есть
А то Херпиду интервью на поддонах и прочий неинтересный инфомусор
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26.05.2024 14:48 Ответить
 
 