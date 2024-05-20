Украина делает Крым непригодным для российских войск, - генерал Ходжес

Силы Обороны Украины своими ударами по военным объектам россиян в оккупированном Крыму делают эту территорию "непригодной" для врага.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в X (Twitter) написал экс-командующий Сил США в Европе, генерал Бен Ходжес.

"Украина делает Крым непригодным для российских войск, лишив Россию возможности использовать решающую местность в войне. На этом полуострове, который по размеру равен штату Массачусетс, россиянам негде прятать свои штабы, логистику, авиацию, военно-морские объекты", - говорится в заметке.

Так Ходжес прокомментировал массированный удар по российским военным объектам в Крыму в ночь на 19 мая.

Напомним, в ночь на 19 мая в оккупированном Крыму прогремели взрывы. Утром минобороны РФ заявило, что полуостров атаковали 9 ракет ATACMS.

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