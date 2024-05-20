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Украина делает Крым непригодным для российских войск, - генерал Ходжес

ходжес

Силы Обороны Украины своими ударами по военным объектам россиян в оккупированном Крыму делают эту территорию "непригодной" для врага.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в X (Twitter) написал экс-командующий Сил США в Европе, генерал Бен Ходжес.

"Украина делает Крым непригодным для российских войск, лишив Россию возможности использовать решающую местность в войне. На этом полуострове, который по размеру равен штату Массачусетс, россиянам негде прятать свои штабы, логистику, авиацию, военно-морские объекты", - говорится в заметке.

Так Ходжес прокомментировал массированный удар по российским военным объектам в Крыму в ночь на 19 мая.

Напомним, в ночь на 19 мая в оккупированном Крыму прогремели взрывы. Утром минобороны РФ заявило, что полуостров атаковали 9 ракет ATACMS.

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Автор: 

Крым (26373) обстрел (26982) Ходжес Бен (167)


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Топ комментарии
+5
GOD BLESS AMERICA
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20.05.2024 10:09
+3
Не зважаючи на заяву ***** трьох-місячної давнини про начебто "зачистку" рашистськими військами н.п. Кринки, ЗСУ за цей час навпаки розширили свій лівобережний плацдарм майже на 2 км на захід у бік Козачих Таборів.
Про це https://t.me/zloyodessit пише у своєму Тг-каналі відомий мілітари-блогер.
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20.05.2024 10:33
+2
Чому не вимкнути світло в Криму ? Це легко зробити.
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20.05.2024 10:14
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GOD BLESS AMERICA
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20.05.2024 10:09 Ответить
Чому не вимкнути світло в Криму ? Це легко зробити.
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20.05.2024 10:14 Ответить
Потрібні засоби для цього.
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20.05.2024 10:20 Ответить
Не зважаючи на заяву ***** трьох-місячної давнини про начебто "зачистку" рашистськими військами н.п. Кринки, ЗСУ за цей час навпаки розширили свій лівобережний плацдарм майже на 2 км на захід у бік Козачих Таборів.
Про це https://t.me/zloyodessit пише у своєму Тг-каналі відомий мілітари-блогер.
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20.05.2024 10:33 Ответить
А. Проханов: "Русский народ перебьется, он уйдет из городов в поля, в леса. Будет собирать грибы, ягоды, орехи - русский народ готов в минуту больших печалей превратиться в народ-бурундук, народ-хомяк, он будет запасать на зиму всякие корешки, всякие луковки".
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20.05.2024 10:48 Ответить
А ворог засмічує зі свого боку. Як затоплені шахти, чи хімічні могильники.
Плюсуємо, виходить - пустеля.
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20.05.2024 10:49 Ответить
В мене тоді виникає таке запитання: а де ховатимуть все те українці,коли звільнять Крим?Місцеві ж ватани здаватимуть точні координати москалям безумовно((
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20.05.2024 10:55 Ответить
Під "Петріотом". Кримська гора.
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20.05.2024 11:16 Ответить
Це той аналітик, який рік назад писав до минулої осені українські війська звільнять Крим. Ну-ну.....
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Україна звільнить анексований Росією Крим до серпня 2023 року, вважає колишній командувач військами США в Європі генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес. На його думку, півострів - це ключова територія, і доки він знаходиться під російською окупацією, Україна не буде в безпеці. Про це Ходжес розповів у програмі DW Conflict zone, яка вийшла у четвер, 29 грудня.

https://www.dw.com/uk/general-hodzes-ukraina-zvilnit-krim-do-serpna-2023-roku/a-64243193#:~:text=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%94%D1%8E%20%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%20%D0%B4%D0%BE%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F%202023,%D0%BF%D1%96%D0%B4%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%8E%20%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%94%D1%8E%2C%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96. Україна звільнить Крим до серпня 2023 року - Бен Ходжес - DW - 29.12.2022

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20.05.2024 11:32 Ответить
Насколько хватит американских ракет?
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20.05.2024 12:55 Ответить
 
 