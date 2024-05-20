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Новини
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Україна робить Крим непридатним для російських військ, - генерал Ходжес

ходжес

Сили Оборони України своїми ударами по військових об’єктах росіян в окупованому Криму роблять цю територію "непридатною" для ворога.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у X (Twitter) написав екскомандувач Сил США в Європі, генерал Бен Ходжес.

"Україна робить Крим непридатним для російських військ, позбавивши Росію можливості використовувати вирішальну місцевість у війні. На цьому півострові, який за розміром дорівнює штату Массачусетс, росіянам ніде ховати свої штаби, логістику, авіацію, військово-морські об’єкти", – йдеться в дописі.

Так Ходжес прокоментував  масований удар по російських військових об’єктах у Криму в ніч на 19 травня.

Нагадаємо, у ніч на 19 травня в окупованому Криму пролунали вибухи. Зранку міноборони РФ заявило, що півострів атакували 9 ракет ATACMS. 

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Автор: 

Крим (14134) обстріл (28296) Ходжес Бен (172)


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Топ коментарі
+5
GOD BLESS AMERICA
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20.05.2024 10:09
+3
Не зважаючи на заяву ***** трьох-місячної давнини про начебто "зачистку" рашистськими військами н.п. Кринки, ЗСУ за цей час навпаки розширили свій лівобережний плацдарм майже на 2 км на захід у бік Козачих Таборів.
Про це https://t.me/zloyodessit пише у своєму Тг-каналі відомий мілітари-блогер.
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20.05.2024 10:33
+2
Чому не вимкнути світло в Криму ? Це легко зробити.
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20.05.2024 10:14
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GOD BLESS AMERICA
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20.05.2024 10:09 Відповісти
Чому не вимкнути світло в Криму ? Це легко зробити.
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20.05.2024 10:14 Відповісти
Потрібні засоби для цього.
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20.05.2024 10:20 Відповісти
Не зважаючи на заяву ***** трьох-місячної давнини про начебто "зачистку" рашистськими військами н.п. Кринки, ЗСУ за цей час навпаки розширили свій лівобережний плацдарм майже на 2 км на захід у бік Козачих Таборів.
Про це https://t.me/zloyodessit пише у своєму Тг-каналі відомий мілітари-блогер.
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20.05.2024 10:33 Відповісти
А. Проханов: "Русский народ перебьется, он уйдет из городов в поля, в леса. Будет собирать грибы, ягоды, орехи - русский народ готов в минуту больших печалей превратиться в народ-бурундук, народ-хомяк, он будет запасать на зиму всякие корешки, всякие луковки".
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20.05.2024 10:48 Відповісти
А ворог засмічує зі свого боку. Як затоплені шахти, чи хімічні могильники.
Плюсуємо, виходить - пустеля.
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20.05.2024 10:49 Відповісти
В мене тоді виникає таке запитання: а де ховатимуть все те українці,коли звільнять Крим?Місцеві ж ватани здаватимуть точні координати москалям безумовно((
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20.05.2024 10:55 Відповісти
Під "Петріотом". Кримська гора.
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20.05.2024 11:16 Відповісти
Це той аналітик, який рік назад писав до минулої осені українські війська звільнять Крим. Ну-ну.....
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Україна звільнить анексований Росією Крим до серпня 2023 року, вважає колишній командувач військами США в Європі генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес. На його думку, півострів - це ключова територія, і доки він знаходиться під російською окупацією, Україна не буде в безпеці. Про це Ходжес розповів у програмі DW Conflict zone, яка вийшла у четвер, 29 грудня.

https://www.dw.com/uk/general-hodzes-ukraina-zvilnit-krim-do-serpna-2023-roku/a-64243193#:~:text=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%94%D1%8E%20%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%20%D0%B4%D0%BE%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F%202023,%D0%BF%D1%96%D0%B4%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%8E%20%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%94%D1%8E%2C%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96. Україна звільнить Крим до серпня 2023 року - Бен Ходжес - DW - 29.12.2022

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20.05.2024 11:32 Відповісти
Насколько хватит американских ракет?
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20.05.2024 12:55 Відповісти
 
 