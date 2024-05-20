Україна робить Крим непридатним для російських військ, - генерал Ходжес
Сили Оборони України своїми ударами по військових об’єктах росіян в окупованому Криму роблять цю територію "непридатною" для ворога.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у X (Twitter) написав екскомандувач Сил США в Європі, генерал Бен Ходжес.
"Україна робить Крим непридатним для російських військ, позбавивши Росію можливості використовувати вирішальну місцевість у війні. На цьому півострові, який за розміром дорівнює штату Массачусетс, росіянам ніде ховати свої штаби, логістику, авіацію, військово-морські об’єкти", – йдеться в дописі.
Так Ходжес прокоментував масований удар по російських військових об’єктах у Криму в ніч на 19 травня.
Нагадаємо, у ніч на 19 травня в окупованому Криму пролунали вибухи. Зранку міноборони РФ заявило, що півострів атакували 9 ракет ATACMS.
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Про це https://t.me/zloyodessit пише у своєму Тг-каналі відомий мілітари-блогер.
Плюсуємо, виходить - пустеля.
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Україна звільнить анексований Росією Крим до серпня 2023 року, вважає колишній командувач військами США в Європі генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес. На його думку, півострів - це ключова територія, і доки він знаходиться під російською окупацією, Україна не буде в безпеці. Про це Ходжес розповів у програмі DW Conflict zone, яка вийшла у четвер, 29 грудня.
https://www.dw.com/uk/general-hodzes-ukraina-zvilnit-krim-do-serpna-2023-roku/a-64243193#:~:text=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%94%D1%8E%20%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%20%D0%B4%D0%BE%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F%202023,%D0%BF%D1%96%D0%B4%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%8E%20%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%94%D1%8E%2C%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96. Україна звільнить Крим до серпня 2023 року - Бен Ходжес - DW - 29.12.2022