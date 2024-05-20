Україна робить Крим непридатним для російських військ, - генерал Ходжес

Сили Оборони України своїми ударами по військових об’єктах росіян в окупованому Криму роблять цю територію "непридатною" для ворога.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у X (Twitter) написав екскомандувач Сил США в Європі, генерал Бен Ходжес.

"Україна робить Крим непридатним для російських військ, позбавивши Росію можливості використовувати вирішальну місцевість у війні. На цьому півострові, який за розміром дорівнює штату Массачусетс, росіянам ніде ховати свої штаби, логістику, авіацію, військово-морські об’єкти", – йдеться в дописі.

Так Ходжес прокоментував масований удар по російських військових об’єктах у Криму в ніч на 19 травня.

Нагадаємо, у ніч на 19 травня в окупованому Криму пролунали вибухи. Зранку міноборони РФ заявило, що півострів атакували 9 ракет ATACMS.

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