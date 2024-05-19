Міноборони РФ заявило про атаку 9 ракет ATACMS на Крим і 60 БпЛА – на Бєлгородську область і Краснодарський край

Міноборони Росії заявило, що вночі 19 травня їхня ППО нібито знищила 60 БпЛА над двома областями РФ, а також один дрон і 9 ракет американських оперативно-тактичних ракет ATACMS над тимчасово окупованим Кримом.

Про це повідомило в телеграмі Міністерство оборони Російської Федерації, передає Цензор.НЕТ.

В оборонному відомстві Росі заявили, що чергові засоби російської ППО знищили дев'ять оперативно-тактичних ракет ATACMS та один БПЛА над територією Криму.

Також у відомстві країни-агресорки відзвітували, що над територією Бєлгородської області знищили три БПЛА, а п'ятдесят сім дронів було знищено та перехоплено над територією Краснодарського краю.

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Раніше повідомлялося, що в ніч із 18 на 19 травня у Слов'янську-на-Кубані один із безпілотників упав на території НПЗ. Також повідомлялося про пожежу на нафтобазі у Виборзі Ленінградської області.