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Новини
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Міноборони РФ заявило про атаку 9 ракет ATACMS на Крим і 60 БпЛА – на Бєлгородську область і Краснодарський край

Далекобійні ракети ATACMS

Міноборони Росії заявило, що вночі 19 травня їхня ППО нібито знищила 60 БпЛА над двома областями РФ, а також один дрон і 9 ракет американських оперативно-тактичних ракет ATACMS над тимчасово окупованим Кримом.

 Про це повідомило в телеграмі Міністерство оборони Російської Федерації, передає Цензор.НЕТ.

В оборонному відомстві Росі заявили, що чергові засоби російської ППО знищили  дев'ять оперативно-тактичних ракет ATACMS та один БПЛА над територією Криму.

Також у відомстві країни-агресорки відзвітували, що над територією Бєлгородської області знищили три БПЛА, а п'ятдесят сім дронів було знищено та перехоплено над територією Краснодарського краю.

Також читайте: Росія втрачає контроль над небом в Криму, - британська розвідка

Раніше повідомлялося, що в ніч із 18 на 19 травня у Слов'янську-на-Кубані один із безпілотників упав на території НПЗ.  Також повідомлялося про пожежу на нафтобазі у Виборзі Ленінградської області.

Автор: 

Крим (14133) Міноборони рф (702) дрони (4636) ATACMS (139)


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Топ коментарі
+22
Кримські пабліки пишуть що схоже що рашисти знов збили ракети черговим кораблем...
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19.05.2024 08:56
+21
саме цікаве - що згоріло на АБ Кущевська і на "Славянськ-ЕКО". Кацапи стали менше знімати та коментувати, бо фсб сильно за то трахає.
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19.05.2024 08:55
+20
Не смішили б вже.. Сбівальщікі))
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19.05.2024 08:45
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Не смішили б вже.. Сбівальщікі))
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19.05.2024 08:45 Відповісти
9 портсигаров отечественных...
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19.05.2024 09:57 Відповісти
І три магнітоХВони, куртки тоже...три
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19.05.2024 10:49 Відповісти
Та дайте хоч попи"діти , оркам.
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19.05.2024 12:05 Відповісти
конашенкова з запою вивели😁
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19.05.2024 08:47 Відповісти
Прилетіло 60 дронів і знищили 60 дронів - невеличка різниця...
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19.05.2024 08:48 Відповісти
Дивно! Чому не 600?
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19.05.2024 08:56 Відповісти
Підрахувати не змогли - обісрані штанці заважали.
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19.05.2024 09:12 Відповісти
Читав стогони кацапів по наслідкам нальоту на Кущевську авіабазу Там остаточну цифру вибухів вивели - 60 Але вони й про заграву пишуть над авіабазою А вона може буть лише тоді коли горить "щось суттєве" - а не трава від "падения абломкав"
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19.05.2024 09:22 Відповісти
На Кущєвській авіабазі дроном влучили у склад КАБів, звідти стільки вибухів.
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19.05.2024 11:11 Відповісти
То добре! Якщо рвалися бомби (а може й ракети) - то був розліт осколків та ракет А поряд - стоянки літаків! Може й по них дістало
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19.05.2024 11:23 Відповісти
Сорян, трохи некоректний переклад. Склад був of aerial bomb control modules, це не склад КАБів, а склад модулів, за допомогою яких з ФАБів роблять КАБи. Але можливо пачка ФАБів там лежала на збірку перед завантаженням на літаки.
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19.05.2024 11:36 Відповісти
По ідеї - там повинна буть обладнана спеціальна "технічна позиція" Це окремий майданчик у обвалуванні куди привозять і модулі і ФАБи На ній все це компонують і відправляють для підвіски на літаки Але якщо врахувать "русский "авось" - вони могли сказать чарівне слово "хусім" і робить все це прямо на складі
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19.05.2024 12:50 Відповісти
Патєрь всё ещё нєт...
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19.05.2024 08:53 Відповісти
Не підсказуй.
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19.05.2024 10:26 Відповісти
саме цікаве - що згоріло на АБ Кущевська і на "Славянськ-ЕКО". Кацапи стали менше знімати та коментувати, бо фсб сильно за то трахає.
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19.05.2024 08:55 Відповісти
The released footage shows that the UAVs attacked a warehouse of aerial bomb control modules at Kushevska airbase.
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19.05.2024 11:13 Відповісти
Кримські пабліки пишуть що схоже що рашисти знов збили ракети черговим кораблем...
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19.05.2024 08:56 Відповісти
Нам б ще запуск виробництва балістики це б вирішило багато проблем...
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19.05.2024 09:48 Відповісти
" Папа сбивает беспилотники и ATACMS-ы "
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19.05.2024 10:10 Відповісти
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19.05.2024 11:16 Відповісти
Это нехорошо . Биндеровцы уничтожают ( переписывают ) историю . Сначала Ковровец , а потом и до Восхода доберутся .
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19.05.2024 11:29 Відповісти
А мінську ,,макаку,, куди діли?
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19.05.2024 12:11 Відповісти
Макаку бульбафюрер з'їв .
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19.05.2024 12:40 Відповісти
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19.05.2024 11:42 Відповісти
Ну, по Краснодару ми знаємо, чим вони знищили (НПЗ в місцевому Слов'янську); а от чим знищили в Криму і Білгородщині????
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19.05.2024 12:09 Відповісти
Атакамси б'ють , й що там "вялікая раззєя" , відповідь США буде? Може шахед один на Аляску запустять?
Ні, сидитимуть тихо сциклива мразота!
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19.05.2024 12:18 Відповісти
 
 