Минобороны РФ заявило об атаке 9 ракет ATACMS на Крым и 60 БпЛА – на Белгородскую область и Краснодарский край

Минобороны России заявило, что ночью 19 мая их ПВО якобы уничтожила 60 БпЛА над двумя областями РФ, а также один дрон и 9 американских оперативно-тактических ракет ATACMS над временно оккупированным Крымом.

Об этом сообщило в телеграме Министерство обороны Российской Федерации, передает Цензор.НЕТ.

В оборонном ведомстве России заявили, что очередные средства российской ПВО уничтожили девять оперативно-тактических ракет ATACMS и один БПЛА над территорией Крыма.

Также в ведомстве страны-агрессора отчитались, что над территорией Белгородской области уничтожили три БПЛА, а пятьдесят семь дронов были уничтожены и перехвачены над территорией Краснодарского края.

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Ранее сообщалось, что в ночь с 18 на 19 мая в Славянске-на-Кубани один из беспилотников упал на территории НПЗ. Также сообщалось о пожаре на нефтебазе в Выборге Ленинградской области.