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Минобороны РФ заявило об атаке 9 ракет ATACMS на Крым и 60 БпЛА – на Белгородскую область и Краснодарский край

Далекобійні ракети ATACMS

Минобороны России заявило, что ночью 19 мая их ПВО якобы уничтожила 60 БпЛА над двумя областями РФ, а также один дрон и 9 американских оперативно-тактических ракет ATACMS над временно оккупированным Крымом.

Об этом сообщило в телеграме Министерство обороны Российской Федерации, передает Цензор.НЕТ.

В оборонном ведомстве России заявили, что очередные средства российской ПВО уничтожили девять оперативно-тактических ракет ATACMS и один БПЛА над территорией Крыма.

Также в ведомстве страны-агрессора отчитались, что над территорией Белгородской области уничтожили три БПЛА, а пятьдесят семь дронов были уничтожены и перехвачены над территорией Краснодарского края.

Также читайте: Россия теряет контроль над небом в Крыму, - британская разведка

Ранее сообщалось, что в ночь с 18 на 19 мая в Славянске-на-Кубани один из беспилотников упал на территории НПЗ. Также сообщалось о пожаре на нефтебазе в Выборге Ленинградской области.

Автор: 

Крым (26371) Минобороны рф (925) дроны (3857) ATACMS (138)


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Топ комментарии
+22
Кримські пабліки пишуть що схоже що рашисти знов збили ракети черговим кораблем...
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19.05.2024 08:56
+21
саме цікаве - що згоріло на АБ Кущевська і на "Славянськ-ЕКО". Кацапи стали менше знімати та коментувати, бо фсб сильно за то трахає.
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19.05.2024 08:55
+20
Не смішили б вже.. Сбівальщікі))
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19.05.2024 08:45
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Не смішили б вже.. Сбівальщікі))
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19.05.2024 08:45 Ответить
9 портсигаров отечественных...
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19.05.2024 09:57 Ответить
І три магнітоХВони, куртки тоже...три
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19.05.2024 10:49 Ответить
Та дайте хоч попи"діти , оркам.
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19.05.2024 12:05 Ответить
конашенкова з запою вивели😁
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19.05.2024 08:47 Ответить
Прилетіло 60 дронів і знищили 60 дронів - невеличка різниця...
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19.05.2024 08:48 Ответить
Дивно! Чому не 600?
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19.05.2024 08:56 Ответить
Підрахувати не змогли - обісрані штанці заважали.
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19.05.2024 09:12 Ответить
Читав стогони кацапів по наслідкам нальоту на Кущевську авіабазу Там остаточну цифру вибухів вивели - 60 Але вони й про заграву пишуть над авіабазою А вона може буть лише тоді коли горить "щось суттєве" - а не трава від "падения абломкав"
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19.05.2024 09:22 Ответить
На Кущєвській авіабазі дроном влучили у склад КАБів, звідти стільки вибухів.
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19.05.2024 11:11 Ответить
То добре! Якщо рвалися бомби (а може й ракети) - то був розліт осколків та ракет А поряд - стоянки літаків! Може й по них дістало
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19.05.2024 11:23 Ответить
Сорян, трохи некоректний переклад. Склад був of aerial bomb control modules, це не склад КАБів, а склад модулів, за допомогою яких з ФАБів роблять КАБи. Але можливо пачка ФАБів там лежала на збірку перед завантаженням на літаки.
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19.05.2024 11:36 Ответить
По ідеї - там повинна буть обладнана спеціальна "технічна позиція" Це окремий майданчик у обвалуванні куди привозять і модулі і ФАБи На ній все це компонують і відправляють для підвіски на літаки Але якщо врахувать "русский "авось" - вони могли сказать чарівне слово "хусім" і робить все це прямо на складі
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19.05.2024 12:50 Ответить
Патєрь всё ещё нєт...
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19.05.2024 08:53 Ответить
Не підсказуй.
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19.05.2024 10:26 Ответить
саме цікаве - що згоріло на АБ Кущевська і на "Славянськ-ЕКО". Кацапи стали менше знімати та коментувати, бо фсб сильно за то трахає.
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19.05.2024 08:55 Ответить
The released footage shows that the UAVs attacked a warehouse of aerial bomb control modules at Kushevska airbase.
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19.05.2024 11:13 Ответить
Кримські пабліки пишуть що схоже що рашисти знов збили ракети черговим кораблем...
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19.05.2024 08:56 Ответить
Нам б ще запуск виробництва балістики це б вирішило багато проблем...
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19.05.2024 09:48 Ответить
" Папа сбивает беспилотники и ATACMS-ы "
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19.05.2024 10:10 Ответить
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19.05.2024 11:16 Ответить
Это нехорошо . Биндеровцы уничтожают ( переписывают ) историю . Сначала Ковровец , а потом и до Восхода доберутся .
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19.05.2024 11:29 Ответить
А мінську ,,макаку,, куди діли?
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19.05.2024 12:11 Ответить
Макаку бульбафюрер з'їв .
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19.05.2024 12:40 Ответить
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19.05.2024 11:42 Ответить
Ну, по Краснодару ми знаємо, чим вони знищили (НПЗ в місцевому Слов'янську); а от чим знищили в Криму і Білгородщині????
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19.05.2024 12:09 Ответить
Атакамси б'ють , й що там "вялікая раззєя" , відповідь США буде? Може шахед один на Аляску запустять?
Ні, сидитимуть тихо сциклива мразота!
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19.05.2024 12:18 Ответить
 
 