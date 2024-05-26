Україна продовжує часто атакувати об’єкти в анексованому Криму, щоб створити безпечні умови для отримання винищувачів F-16, - Le Monde

Українці обстрілюють Крим, щоб змусити флот РФ триматися на віддалі від західної частини Чорного моря і не загрожувати судноплавству, порушити логістику армії РФ. Але головне – створити безпечні умови для отримання винищувачів F-16, яке очікується на початку літа.

Як інформує Цензор.НЕТ, таку думку висловили опитані газетою Le Monde експерти.

"Росіяни використовують свої можливості спостереження в Криму, щоб дізнаватися, що відбувається в західній Україні. Дуже важливо зламати ці інструменти, щоб росіяни не побачили прибуття F-16 у реальному часі, що дало б їм змогу відреагувати", – цитує газета експерта з міжнародних ризиків Стефана Одрана.

При цьому обстріли цілей у Криму не посилюють дефіцит боєприпасів, який українська армія відчуває на фронті, оскільки дрони великої дальності та крилаті ракети SCALP/Storm Shadow для застосування на фронті не призначені, сказав науковий директор Інституту стратегічних та оборонних досліджень Тібо Фуйє.

Нагадаємо, увечері в четвер, 23 травня, одразу в кількох містах у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Зокрема, звуки вибухів було чутно в Євпаторії, Саках, Сімферополі та Алушті.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна робить Крим непридатним для російських військ, - генерал Ходжес