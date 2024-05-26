УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11801 відвідувач онлайн
Новини
3 973 13

Україна продовжує часто атакувати об’єкти в анексованому Криму, щоб створити безпечні умови для отримання винищувачів F-16, - Le Monde

Окупований Крим. На дальньому плані видно супутникову антену

Українці обстрілюють Крим, щоб змусити флот РФ  триматися на віддалі від західної частини Чорного моря і не загрожувати судноплавству, порушити логістику армії РФ. Але головне – створити безпечні умови для отримання винищувачів F-16, яке очікується на початку літа.

Як інформує Цензор.НЕТ, таку думку висловили опитані газетою Le Monde експерти.

"Росіяни використовують свої можливості спостереження в Криму, щоб дізнаватися, що відбувається в західній Україні. Дуже важливо зламати ці інструменти, щоб росіяни не побачили прибуття F-16 у реальному часі, що дало б їм змогу відреагувати", – цитує газета експерта з міжнародних ризиків Стефана Одрана.

При цьому обстріли цілей у Криму не посилюють дефіцит боєприпасів, який українська армія відчуває на фронті, оскільки дрони великої дальності та крилаті ракети SCALP/Storm Shadow для застосування на фронті не призначені, сказав науковий директор Інституту стратегічних та оборонних досліджень Тібо Фуйє.

Нагадаємо, увечері в четвер, 23 травня, одразу в кількох містах у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Зокрема, звуки вибухів було чутно в Євпаторії, Саках, Сімферополі та Алушті.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна робить Крим непридатним для російських військ, - генерал Ходжес

Автор: 

Крим (14138) обстріл (28378) F16 F-16 (673)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+7
Тут ще друга важлива причина, що бити західними ракетами по кацапляндії не можна, а більш-менш гідне для застосування тих самих атакамсів здебільшого тільки в Криму
показати весь коментар
26.05.2024 12:48
+3
В Криму розміщені певні "можливості спостереження", і географію не знівелювати. Тож - не дурня.
показати весь коментар
26.05.2024 13:22
+2
Очевидна дурня, оскільки загроза для тих F-16 з території росії не менша, а може навіть більша ніж з Криму...
показати весь коментар
26.05.2024 13:09
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тут ще друга важлива причина, що бити західними ракетами по кацапляндії не можна, а більш-менш гідне для застосування тих самих атакамсів здебільшого тільки в Криму
показати весь коментар
26.05.2024 12:48 Відповісти
Тобто, літаки прибудуть морем?? Це інфа для мокш?
показати весь коментар
26.05.2024 12:55 Відповісти
Стефан Одран про що каже ?
показати весь коментар
26.05.2024 13:00 Відповісти
В поглядах на це питання дивною є позиція пана Тома Купера. Час покаже.
показати весь коментар
26.05.2024 12:57 Відповісти
Очевидна дурня, оскільки загроза для тих F-16 з території росії не менша, а може навіть більша ніж з Криму...
показати весь коментар
26.05.2024 13:09 Відповісти
В Криму розміщені певні "можливості спостереження", і географію не знівелювати. Тож - не дурня.
показати весь коментар
26.05.2024 13:22 Відповісти
Дурня в тому що хлопці маніпулюють пояснюючи удари по Криму загрозою для F-16, а не очевидним дозволом бити тільки туди.
показати весь коментар
26.05.2024 13:39 Відповісти
короче, F16 годятся для работы в тылу по ракетам. на другое они нахер не надо и это понимают на Западе, я правильно понял?
показати весь коментар
26.05.2024 13:26 Відповісти
Никто не даст дорогие миллиардные птички туда где много ПВО. Это ж и ежу понятно!
Западные генералы осторожно делают, не шапкозакидоны!!!
Вот смеялись с их линии суровикина, с пинцетов и древних ФАБов, и что ....
показати весь коментар
26.05.2024 14:51 Відповісти
"Есть данные, что взрывы в Хмельницкой области 26 мая, прогремевшие ориентировочно в 10:30, доносились из Староконстантинова. Произошло это после того, как скоростная цель из МиГ-31К пролетела через Киевскую и Житомирскую области. Во всех регионах по маршруту вражеской ракеты работала противовоздушная оборона. В Хмельницкой областной военной администрации о результатах работы ПВО пока не сообщали. " - З офіційного повідомдення. Факти.
показати весь коментар
26.05.2024 13:32 Відповісти
А єсть данниє про дві угандошені батареї С-400, під Донецьком і Моспино?
показати весь коментар
26.05.2024 13:43 Відповісти
Це вже застарілі новини.
показати весь коментар
26.05.2024 14:30 Відповісти
Ну хоть уже конкретика есть
А то Херпиду интервью на поддонах и прочий неинтересный инфомусор
показати весь коментар
26.05.2024 14:48 Відповісти
 
 