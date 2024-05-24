У тимчасово окупованому Криму пролунала серія гучних вибухів, - ЗМІ. ВIДЕО

Увечері в четвер, 23 травня, одразу в кількох містах у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Зокрема, звуки вибухів було чутно в Євпаторії, Саках, Сімферополі та Алушті.

Про це "Суспільному Крим" розповіли місцеві жителі, передає Цензор.НЕТ.

Повідомляється про щонайменше два вибухи в Євпаторії. Інші очевидці розповідають про серію із п'яти вибухів зі сторони міста Саки, з яких два були потужними. Також повідомляється про вибухи на півночі Сімферополя.

Зазначається, що в окупованому Севастополі призупинив свій рух морський пасажирський транспорт.

Також кримчани заявляють про серію вибухів в окупованій Алушті. За словами очевидців, їх було щонайменше 5-6.

У соцмережах з'явилися кадри з, як стверджується, Алушти.

Інші деталі та наслідки вибухів на тимчасово окупованому півострові поки невідомі.

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Нагадаємо, 19 травня повідомлялося про вибухи в окупованому Криму.