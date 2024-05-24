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У тимчасово окупованому Криму пролунала серія гучних вибухів, - ЗМІ. ВIДЕО

Увечері в четвер, 23 травня, одразу в кількох містах у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Зокрема, звуки вибухів було чутно в Євпаторії, Саках, Сімферополі та Алушті.

Про це "Суспільному Крим" розповіли місцеві жителі, передає Цензор.НЕТ.

Повідомляється про щонайменше два вибухи в Євпаторії. Інші очевидці розповідають про серію із п'яти вибухів зі сторони міста Саки, з яких два були потужними. Також повідомляється про вибухи на півночі Сімферополя. 

Зазначається, що в окупованому Севастополі призупинив свій рух морський пасажирський транспорт.

Також кримчани заявляють про серію вибухів в окупованій Алушті. За словами очевидців, їх було щонайменше 5-6.

У соцмережах з'явилися кадри з, як стверджується, Алушти. 

Інші деталі та наслідки вибухів на тимчасово окупованому півострові поки невідомі.

Дивіться також: Аеродром Бельбек у Криму знову атакували ракети. ВIДЕО

Нагадаємо, 19 травня повідомлялося про вибухи в окупованому Криму

Автор: 

вибух (4455) Євпаторія (44) Крим (14147) Сімферополь (221)


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Топ коментарі
+29
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24.05.2024 00:40
+20
Камні с нєба… а шо? Замовляли ж
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24.05.2024 00:29
+15
Відкриваємо курортний сезон…пахлава медовая, пиріжки гарячіє й далі за текстом…
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24.05.2024 00:32
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Камні с нєба… а шо? Замовляли ж
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24.05.2024 00:29 Відповісти
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24.05.2024 00:40 Відповісти
Нагадалося:
Камні с нєба падать нє могут, потому что на нєбє нєт камнєй.
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24.05.2024 10:31 Відповісти
Норм там видосики.прилеты в одну сторону выходы пво в другую...все 100500 атакамсов сбито.)
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24.05.2024 00:30 Відповісти
Відкриваємо курортний сезон…пахлава медовая, пиріжки гарячіє й далі за текстом…
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24.05.2024 00:32 Відповісти
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24.05.2024 00:34 Відповісти
про пахлаву краще мовчати,.. бо зе за нею дуже скучає..
ще рване на відпочинок..
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24.05.2024 00:42 Відповісти
"Встаёт полная луна над Ай-Петри..
Камни в небе грохочут..
Прекрасное настаящее "русскава мира"..
(падражание японской поэзии)
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24.05.2024 05:29 Відповісти
І самий ходовий товар - памперси.
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24.05.2024 09:46 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1793730834203312272 курортний сезон у розпалі. Найвищі ціни на оренду - у центрі.
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24.05.2024 01:21 Відповісти
И дебильная дешёвая совковая авто-сигнализация 90-х годов
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24.05.2024 01:54 Відповісти
Євпаторія
Безвод"є, день сьомий
Де не де вода пішла
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24.05.2024 01:25 Відповісти
дибилоиды как вам смешно,
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24.05.2024 01:32 Відповісти
Иностранцы? На каком языке они разговаривали?
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24.05.2024 01:48 Відповісти
Ісконниє русакі із сьік тьік вкара.
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24.05.2024 02:04 Відповісти
счастливые люди...., могут спокойно шариться бо знаю что прилететь может только по-военным объектам а не как по-нам куда ни попадя...
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24.05.2024 07:59 Відповісти
Бабовнятко завітало за розкладом ..
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24.05.2024 08:06 Відповісти
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24.05.2024 08:25 Відповісти
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24.05.2024 08:39 Відповісти
Гора Кастель, над Лазурним. У 2013-му стояв я там біля моря з палаткою...
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24.05.2024 13:30 Відповісти
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24.05.2024 09:07 Відповісти
горящие кацапские туры к нам

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24.05.2024 10:10 Відповісти
А что там на видео бормочут?
На каком языке?
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24.05.2024 11:12 Відповісти
Радостный такой. Смахивает на турецкий(азербайджанский, татарский...)
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24.05.2024 11:17 Відповісти
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24.05.2024 12:29 Відповісти
Хе хе хе
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24.05.2024 19:52 Відповісти
Глядачі задоволені, та хочуть продовження вистави, а це головне...
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25.05.2024 19:35 Відповісти
 
 