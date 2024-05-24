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Во временно оккупированном Крыму прозвучала серия громких взрывов, - СМИ. ВИДЕО

Вечером в четверг, 23 мая, сразу в нескольких городах во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. В частности, звуки взрывов были слышны в Евпатории, Саках, Симферополе и Алуште.

Об этом "Суспільному Крим" рассказали местные жители, передает Цензор.НЕТ.

Сообщается о по меньшей мере двух взрывах в Евпатории. Другие очевидцы рассказывают о серии из пяти взрывов со стороны города Саки, из которых два были мощными. Также сообщается о взрывах на севере Симферополя.

Отмечается, что в оккупированном Севастополе приостановил свое движение морской пассажирский транспорт.

Также крымчане заявляют о серии взрывов в оккупированной Алуште. По словам очевидцев, их было по меньшей мере 5-6.

В соцсетях появились кадры из, как утверждается, Алушты.

Другие детали и последствия взрывов на временно оккупированном полуострове пока неизвестны.

Смотрите также: Аэродром Бельбек в Крыму снова атаковали ракеты. ВИДЕО

Напомним, 19 мая сообщалось о взрывах в оккупированном Крыму.

Автор: 

взрыв (6742) Евпатория (101) Крым (26384) Симферополь (658)


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Топ комментарии
+29
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24.05.2024 00:40
+20
Камні с нєба… а шо? Замовляли ж
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24.05.2024 00:29
+15
Відкриваємо курортний сезон…пахлава медовая, пиріжки гарячіє й далі за текстом…
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24.05.2024 00:32
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Камні с нєба… а шо? Замовляли ж
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24.05.2024 00:29 Ответить
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24.05.2024 00:40 Ответить
Нагадалося:
Камні с нєба падать нє могут, потому что на нєбє нєт камнєй.
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24.05.2024 10:31 Ответить
Норм там видосики.прилеты в одну сторону выходы пво в другую...все 100500 атакамсов сбито.)
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24.05.2024 00:30 Ответить
Відкриваємо курортний сезон…пахлава медовая, пиріжки гарячіє й далі за текстом…
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24.05.2024 00:32 Ответить
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24.05.2024 00:34 Ответить
про пахлаву краще мовчати,.. бо зе за нею дуже скучає..
ще рване на відпочинок..
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24.05.2024 00:42 Ответить
"Встаёт полная луна над Ай-Петри..
Камни в небе грохочут..
Прекрасное настаящее "русскава мира"..
(падражание японской поэзии)
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24.05.2024 05:29 Ответить
І самий ходовий товар - памперси.
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24.05.2024 09:46 Ответить
https://twitter.com/i/status/1793730834203312272 курортний сезон у розпалі. Найвищі ціни на оренду - у центрі.
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24.05.2024 01:21 Ответить
И дебильная дешёвая совковая авто-сигнализация 90-х годов
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24.05.2024 01:54 Ответить
Євпаторія
Безвод"є, день сьомий
Де не де вода пішла
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24.05.2024 01:25 Ответить
дибилоиды как вам смешно,
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24.05.2024 01:32 Ответить
Иностранцы? На каком языке они разговаривали?
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24.05.2024 01:48 Ответить
Ісконниє русакі із сьік тьік вкара.
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24.05.2024 02:04 Ответить
счастливые люди...., могут спокойно шариться бо знаю что прилететь может только по-военным объектам а не как по-нам куда ни попадя...
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24.05.2024 07:59 Ответить
Бабовнятко завітало за розкладом ..
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24.05.2024 08:06 Ответить
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24.05.2024 08:25 Ответить
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24.05.2024 08:39 Ответить
Гора Кастель, над Лазурним. У 2013-му стояв я там біля моря з палаткою...
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24.05.2024 13:30 Ответить
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24.05.2024 09:07 Ответить
горящие кацапские туры к нам

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24.05.2024 10:10 Ответить
А что там на видео бормочут?
На каком языке?
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24.05.2024 11:12 Ответить
Радостный такой. Смахивает на турецкий(азербайджанский, татарский...)
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24.05.2024 11:17 Ответить
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24.05.2024 12:29 Ответить
Хе хе хе
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24.05.2024 19:52 Ответить
Глядачі задоволені, та хочуть продовження вистави, а це головне...
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25.05.2024 19:35 Ответить
 
 