Во временно оккупированном Крыму прозвучала серия громких взрывов, - СМИ. ВИДЕО
Вечером в четверг, 23 мая, сразу в нескольких городах во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. В частности, звуки взрывов были слышны в Евпатории, Саках, Симферополе и Алуште.
Об этом "Суспільному Крим" рассказали местные жители, передает Цензор.НЕТ.
Сообщается о по меньшей мере двух взрывах в Евпатории. Другие очевидцы рассказывают о серии из пяти взрывов со стороны города Саки, из которых два были мощными. Также сообщается о взрывах на севере Симферополя.
Отмечается, что в оккупированном Севастополе приостановил свое движение морской пассажирский транспорт.
Также крымчане заявляют о серии взрывов в оккупированной Алуште. По словам очевидцев, их было по меньшей мере 5-6.
В соцсетях появились кадры из, как утверждается, Алушты.
Другие детали и последствия взрывов на временно оккупированном полуострове пока неизвестны.
Напомним, 19 мая сообщалось о взрывах в оккупированном Крыму.
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Камні с нєба падать нє могут, потому что на нєбє нєт камнєй.
ще рване на відпочинок..
Камни в небе грохочут..
Прекрасное настаящее "русскава мира"..
(падражание японской поэзии)
Безвод"є, день сьомий
Де не де вода пішла
На каком языке?