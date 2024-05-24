Во временно оккупированном Крыму прозвучала серия громких взрывов, - СМИ. ВИДЕО

Вечером в четверг, 23 мая, сразу в нескольких городах во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. В частности, звуки взрывов были слышны в Евпатории, Саках, Симферополе и Алуште.

Об этом "Суспільному Крим" рассказали местные жители, передает Цензор.НЕТ.

Сообщается о по меньшей мере двух взрывах в Евпатории. Другие очевидцы рассказывают о серии из пяти взрывов со стороны города Саки, из которых два были мощными. Также сообщается о взрывах на севере Симферополя.

Отмечается, что в оккупированном Севастополе приостановил свое движение морской пассажирский транспорт.

Также крымчане заявляют о серии взрывов в оккупированной Алуште. По словам очевидцев, их было по меньшей мере 5-6.

В соцсетях появились кадры из, как утверждается, Алушты.

Другие детали и последствия взрывов на временно оккупированном полуострове пока неизвестны.

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Напомним, 19 мая сообщалось о взрывах в оккупированном Крыму.