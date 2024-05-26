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Новини
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Сили оборони під Алуштою влучили по центру зв’язку окупантів. СУПУТНИКОВІ ЗНІМКИ

Опубліковані супутникові знімки після удару під Алуштою в окупованому Криму. Саме там 24 травня був уражений центр зв’язку російських загарбників.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідні світлини опублікувало "Радіо "Свобода".

Фотознімки підтверджують, що в ніч на 24 травня був завданий удар по військовому об'єкту прикордонної служби ФСБ під Алуштою в районі селища Семидвір'я. Найімовірніше, це був центр зв'язку РФ.

Видання зазначає, що окупаційна влада Криму визнала, що українські ракети вразили ціль на землі.

Але так званий "глава" Криму Сергій Аксьонов заявив, що нібито ракетний був завданий по "пустому об'єкту господарського призначення".

Нагадаємо, в  Алушті в тимчасово окупованому Криму пізно ввечері 23 травня прогриміли вибухи.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна продовжує часто атакувати об’єкти в анексованому Криму, щоб створити безпечні умови для отримання винищувачів F-16, - Le Monde

Автор: 

Алушта (19) армія рф (17309) Крим (14138) обстріл (28378)


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Топ коментарі
+7
Ну да ну да.
Дорогущими дефицитными ракетами бить по пустому сараю))
Их шапкозакидоны-пропаГандоны всегда переигрывают !
И вообще написали, что все ракеты и дроны сбиты но коегде местами упали обломки и начался пожарчик. Маленький
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26.05.2024 15:03
+5
поки путєн не добудував залізничну колію моста чіпати не можна...
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26.05.2024 15:15
+2
Мало...

Недругів нестало....

Більше...

Рогів та копит...

Ну, треба сильніше...
ЩЕ більш вдало...

Роги чортів...

Стирчать з московьких

Ротів...
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26.05.2024 15:03
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центр рийняття рішень в алушті на набережній і в ялті на набережній...вони там приймають рішення в прогулянковому режимі, прикриваючись тілами жінок, дітей і праздно шатающихся...
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26.05.2024 15:02 Відповісти
Прикордонна служба фсб..В Алушті....Як це,***** впливає на наступ кацапні на Харків? Дебілізм.
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26.05.2024 15:12 Відповісти
напевне не впливає на наступ на харків...
але й тема не про це...
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26.05.2024 15:26 Відповісти
Мало...

Недругів нестало....

Більше...

Рогів та копит...

Ну, треба сильніше...
ЩЕ більш вдало...

Роги чортів...

Стирчать з московьких

Ротів...
показати весь коментар
26.05.2024 15:03 Відповісти
Ну да ну да.
Дорогущими дефицитными ракетами бить по пустому сараю))
Их шапкозакидоны-пропаГандоны всегда переигрывают !
И вообще написали, что все ракеты и дроны сбиты но коегде местами упали обломки и начался пожарчик. Маленький
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26.05.2024 15:03 Відповісти
В смислє "сарай"? Цей "сарай" є однією з ключових систем кацапського про. Американці нашими руками роблять кацапів "сліпими" на випадок ядерної війни.
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26.05.2024 15:19 Відповісти
Де впало...

Там все пропало...

З вигодою для НАс..

Це філософія...

Ракет "Атакамс"
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26.05.2024 18:55 Відповісти
Займаються якоюсь ху#нею замість того щоб накрити кацапню на Харківщині. Де зруйнований керченський міст? Самі обіцянки.
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26.05.2024 15:10 Відповісти
Ви прямо, як радник отого дєрьмака, усе не так, усе не то і не туди…
Сратьєх…
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26.05.2024 15:12 Відповісти
Та не балабольте. І так тошно.
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26.05.2024 15:16 Відповісти
поки путєн не добудував залізничну колію моста чіпати не можна...
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26.05.2024 15:15 Відповісти
"Де зруйнований керченський міст?
----------
Петро Порошенко, травень 2018 року

"Впевнений, агресор понесе відповідальність і за незаконне будівництво Керченського моста. Росіянам він згодиться як дорога для відступу. А Україна після відновлення свого суверенітету в Криму використає його для зміцнення зв'язків з Кубанню, де живе велика кількість українців."
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26.05.2024 15:36 Відповісти
Зараз салліван обристав усі штані, і свої і байдена
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26.05.2024 15:15 Відповісти
Шо - невже то Байден тобі в штани надристав?
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26.05.2024 15:20 Відповісти
 
 