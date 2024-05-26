Сили оборони під Алуштою влучили по центру зв’язку окупантів. СУПУТНИКОВІ ЗНІМКИ

Опубліковані супутникові знімки після удару під Алуштою в окупованому Криму. Саме там 24 травня був уражений центр зв’язку російських загарбників.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідні світлини опублікувало "Радіо "Свобода".

Фотознімки підтверджують, що в ніч на 24 травня був завданий удар по військовому об'єкту прикордонної служби ФСБ під Алуштою в районі селища Семидвір'я. Найімовірніше, це був центр зв'язку РФ.

Видання зазначає, що окупаційна влада Криму визнала, що українські ракети вразили ціль на землі.

Але так званий "глава" Криму Сергій Аксьонов заявив, що нібито ракетний був завданий по "пустому об'єкту господарського призначення".

Нагадаємо, в Алушті в тимчасово окупованому Криму пізно ввечері 23 травня прогриміли вибухи.

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