Сили оборони під Алуштою влучили по центру зв’язку окупантів. СУПУТНИКОВІ ЗНІМКИ
Опубліковані супутникові знімки після удару під Алуштою в окупованому Криму. Саме там 24 травня був уражений центр зв’язку російських загарбників.
Як інформує Цензор.НЕТ, відповідні світлини опублікувало "Радіо "Свобода".
Фотознімки підтверджують, що в ніч на 24 травня був завданий удар по військовому об'єкту прикордонної служби ФСБ під Алуштою в районі селища Семидвір'я. Найімовірніше, це був центр зв'язку РФ.
Видання зазначає, що окупаційна влада Криму визнала, що українські ракети вразили ціль на землі.
Але так званий "глава" Криму Сергій Аксьонов заявив, що нібито ракетний був завданий по "пустому об'єкту господарського призначення".
Нагадаємо, в Алушті в тимчасово окупованому Криму пізно ввечері 23 травня прогриміли вибухи.
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але й тема не про це...
Недругів нестало....
Більше...
Рогів та копит...
Ну, треба сильніше...
ЩЕ більш вдало...
Роги чортів...
Стирчать з московьких
Ротів...
Дорогущими дефицитными ракетами бить по пустому сараю))
Их шапкозакидоны-пропаГандоны всегда переигрывают !
И вообще написали, что все ракеты и дроны сбиты но коегде местами упали обломки и начался пожарчик. Маленький
Там все пропало...
З вигодою для НАс..
Це філософія...
Ракет "Атакамс"
Сратьєх…
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Петро Порошенко, травень 2018 року
"Впевнений, агресор понесе відповідальність і за незаконне будівництво Керченського моста. Росіянам він згодиться як дорога для відступу. А Україна після відновлення свого суверенітету в Криму використає його для зміцнення зв'язків з Кубанню, де живе велика кількість українців."