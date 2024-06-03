Оккупанты, боясь потерять флот, оставили в Крыму меньшие суда, - Forbes
За 27 месяцев Украина ударами по Черноморскому флоту РФ в оккупированном Крыму потопила или серьезно повредила более десятка крупных военных кораблей. Это около трети от всего флота.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Forbes.
"Российские военно-морские командиры, обеспокоенные потерями, приказали уцелевшим судам отступить и передислоцироваться в якобы более безопасные порты на юге России. Однако захватчики оставили у берегов оккупированного полуострова десятки меньших тральщиков, десантных и патрульных катеров, поэтому Силы обороны обратили на них внимание", - говорится в материале.
Журналисты Forbes отмечают, что атака 30 мая, вероятно, была самой дорогой для того, что осталось от Черноморского флота в Крыму. Тогда морские ударные силы Главного управления разведки направили свои беспилотные катера Magura V5 в бухту Узкая на западе полуострова.
"Российские самолеты пытались перехватить беспилотники, но по крайней мере несколько прошли и достигли бухты. Напуганные российские артиллеристы открыли огонь, без разбора распыляя трассирующие снаряды и не останавливая налет", - пишет издание.
Последствия атаки для россиян
В результате атаки два катера КС-701 утонули и еще два - были повреждены. Как отмечается, это пятая часть из около 20 КС-701. Примечательно, что в тот же день ВСУ повредили два российских парома, основной миссией которых является перевозка грузов через Керченский пролив в восточный Крым.
Издание отмечает, хотя уничтоженные КС-701 не имеют тяжелого вооружения, они все же полезны, поскольку использовались для материально-технического обеспечения и патрулирования акватории вблизи временно оккупированного полуострова. Журналисты назвали КС-701 как водные фургоны для доставки грузов с юга России в Крым. Они не перевозят припасы, но доставляют их последние несколько километров до конечного пункта назначения.
"Поэтому в то время, как украинские крылатые ракеты и Atacms подрывают основные линии поставки в Крым - большие десантные корабли, паромы, мосты и железные дороги - украинские беспилотные катера охотятся на суда доставки. Таким образом, украинские силы сокращают логистику россиян в Крыму с обеих сторон", - отмечает издание.
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1) ("Азов") (№ 151);
2) "Георгий Победоносец" (№ 016);
3) "Калининград" (№ 102);
4) "Королев" (№ 130);
5) (("Костянтин Ольшанський")) (№ 402/42?);
6) (("МИНСК")) (№ 127);
7) "Николай Фильченков" (№ 152) (пр.1171);
8) ((("НОВОЧЕРКАССК"))) (№ 142);
9) (("Оленегорский горняк")) (№ 012);
10) "Орск" (№ 148) (пр.1171);
11) "Петр Моргунов" (№ 017) (пр.11711);
12) (("САРАТОВ")) (№ 150) (пр.1171);
13) ((("ЦЕЗАРЬ КУНИКОВ"))) (№ 158);
14) ("Ямал") (№ 156).
https://focus.ua/*******-novosti/517765-v-chernom-more-vpervye-skopilos-tak-mnogo-rossiyskih-desantnyh-korabley-smi
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/britanska-rozvidka-nazvala-naslidki-vtrati-rosiyeyu-korvetu-ciklon-50421075.html