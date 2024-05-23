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Новости Фото Война
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СБУ уже поразила 11 российских кораблей. Дроны Sea Baby оснастили "Градами", - Малюк. ФОТО

Глава СБУ Василий Малюк рассказал, что СБУ использует морские дроны Sea Baby, оснащенные реактивными системами залпового огня "Град". В целом СБУ присоединилась к уничтожению 11 российских кораблей, в частности, большого десантного корабля "Оленегорский горняк".

Об этом глава СБУ Василий Малюк рассказал, выступая во время саммита фандрейзинговой платформы UNITED24, передает Цензор.НЕТ.

"Использование надводных морских боевых дронов - это новая веха в истории морских сражений. Но мы пошли гораздо дальше, и сегодня успешно адаптируем различные виды вооружения к нашим беспилотникам. Не будем раскрывать все детали, чтобы не давать врагу возможности подготовиться. Главное, что мы внедряем лучшие военно-технологические решения, ежедневно экспериментируем и совершенствуемся", - отметил Василий Малюк.

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Голова СБУ Василь Малюк

По его словам, впервые СБУ использовала дрон "Sea Baby", оснащенный реактивными системами залпового огня "Град", в декабре 2023 года.

Дрон "Sea Baby"
Дрон "Sea Baby"

Ведь "Sea Baby" - это многоцелевые платформы, на которые спецслужба ставит дополнительное вооружение для выполнения различных задач. Среди прочего дрон эффективно выполняет дистанционное минирование. И, по словам Главы СБУ, таким образом было поражено уже 4 вражеских корабля.

Дрон "Sea Baby"

Василий Малюк напомнил, что история применения надводных дронов началась в 2022 году, когда Верховный Главнокомандующий, президент Украины Владимир Зеленский поставил СБУ соответствующую задачу: остановить доминирование россиян в акватории Черного моря и создать оперативно выгодные условия для функционирования зернового коридора.

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Спецслужба выполнила его, начиная от оперативного замысла и до успешных боевых выходов. СБУ первой использовала надводные беспилотники в своих спецоперациях.

"Позже к нам присоединились побратимы из ГУР и ВМСУ. И сегодня у нас очень много трофеев. В частности, СБУ поразила 11 вражеских кораблей. И по сути, мы загнали российский флот в бухту Новороссийска. Но даже там мы их достали, поразив большой десантный корабль "Оленегорский горняк", - напоминает Василий Малюк.

С помощью дронов, оснащенных РСЗО, спецслужба может существенно увеличить перечень потенциальных целей на море.

Одной из приоритетных целей Василий Малюк называет и Крымский мост, который уже дважды был поражен СБУ, в том числе с помощью морских дронов "Sea Baby".

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Глава СБУ поблагодарил амбассадоров UNITED24, волонтеров и всех украинцев, которые донатят и помогают украинским защитникам. А также - побратимов из Сил обороны, совместно с которыми спецслужба реализует различные замыслы.

"Впереди очень и очень много сюрпризов. Поверьте, СБУ и все Силы обороны не подведут. Мы должны вместе динамично двигаться к Победе, поскольку в единстве наша сила", - подчеркнул Василий Малюк.

Напомним, по данным СМИ, в Севастополе под ракетный удар попал корабль ВМФ России "Циклон", который является носителем "Калибров".

Автор: 

СБУ (19898) Черноморский флот РФ (1560) Малюк Василий (75)


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Топ комментарии
+6
Бесполезная *****,дополнительный вес убрал вес главного заряда.А град кораблю,как комар в жопу слона
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23.05.2024 18:57
+6
Який сенс стрільби з нестійкої платформи? Для залякування? "Гради" для стрільби фіксуються. І стріляють по черзі з протилежних пускових труб. Щоб запобігти розкачуванню установки. А маломасивний дрон, який качається на плаву, без зчеплення, в що він там попаде на відстані? Тим паче чергою.
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23.05.2024 19:08
+4
Дело в том что рашисты уже все оставшиеся корабли попрятали за боны и в море они не выплывают. И теперь к ним близко не подобраться. Остается только издалека порты обстреливать. Если в небольшой катер попадет такая ракета то ему мало не покажется
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23.05.2024 19:04
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Последний раз рашисты уже расстреляли все дроны с вертолетов. Так что уже легких целей не будет. Нужно готовить к дронам прикрытие ПВО
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23.05.2024 18:55 Ответить
варіант з стінгером мабуть вже є
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23.05.2024 19:11 Ответить
"Расстрєлялі" вони один дрон який чомусь втратив хід. Вдень.
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23.05.2024 19:26 Ответить
може РЕБом заглушили і розстріляли
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24.05.2024 12:35 Ответить
+ 100 !

дешеві понти з НУРСАМи.
от якби поставити APKWS (англ: Advanced Precision Kill Weapon System (APKWS) - систему лазерного наведення для некерованих ракет https://uk.wikipedia.org/wiki/Hydra_70 Hydra 70 , що перетворює їх на високоточний *********, і дрон для лазерної підсвітки - ото буде круто !!!

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23.05.2024 19:52 Ответить
Бесполезная *****,дополнительный вес убрал вес главного заряда.А град кораблю,как комар в жопу слона
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23.05.2024 18:57 Ответить
Так, урізали бч заради хрін його зна чого.
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23.05.2024 18:59 Ответить
военные люди умные,как и полиция
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23.05.2024 19:01 Ответить
Дело в том что рашисты уже все оставшиеся корабли попрятали за боны и в море они не выплывают. И теперь к ним близко не подобраться. Остается только издалека порты обстреливать. Если в небольшой катер попадет такая ракета то ему мало не покажется
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23.05.2024 19:04 Ответить
Я не знаю який треба фари, щоб з «градівської» труби при морський хвилі взагалі кудись влучити
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23.05.2024 19:09 Ответить
Тогда нужно вешать полноценную противокорабельную ракету вместо града
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23.05.2024 19:10 Ответить
Скорее на морской дрон нужно использовать как грузовой, два десятка FPV им доставлять до рашистского порта или берега а там кошмарить мелкими дронами все что движется. Тем более для того чтобы уничтожить резервуар с нефтью или газопровод достаточно пару килограм тротилла которые несет FPV дрон
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23.05.2024 19:16 Ответить
И посадить на морской дрон оператора воздушных.
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23.05.2024 19:40 Ответить
На нем Starlink стоит. Теоретически можно удаленно управлять FPV дроном. Но как обьічно "дьвол прячется в мелочах". Поєтому необходимо тестировать. А идея хороша. Такой себе "микро вертолетоносец Mistral" в українському виконанні.
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24.05.2024 22:26 Ответить
це деза для супостата
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23.05.2024 19:02 Ответить
Єрмак батяне все пересылает,какая деза может быть?
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23.05.2024 19:04 Ответить
Фау-1 - класика жанру !!!!!!!!!!!
могли доставити 850-кілограмову бойову частину на відстань близько 250 км з крейсерською швидкістю близько 550 км/год.
але не були точними. якщо поставити ******* ситему наведення, то їм ціни не буде !!!


https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0#cite_note-:19-40
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23.05.2024 20:01 Ответить
Щеб чмакет і крелення кацапам передайте
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23.05.2024 19:00 Ответить
По моєму , в обов"язки цього кадра входить внутрішя безпека держави. А воювати на фронті повинні військові. Лікарі повинні лікувати , пожежника гасити пожежі. А то розвелося "героїв" я гною !
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23.05.2024 19:02 Ответить
"Попереду дуже й дуже багато сюрпризів. Повірте, СБУ і всі Сили оборони не підведуть. Ми маємо разом динамічно рухатися до Перемоги, оскільки в єдності наша сила", Армії ми віримо. а тобі - ні. Доки ЧЕРВІНСЬКИЙ БУДЕ ЗА ГРАТАМИ ???
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23.05.2024 19:05 Ответить
"...історія застосування надводних дронів розпочалася у 2022 році, коли ... Зеленський поставив СБУ відповідне завдання: зупинити домінування росіян в акваторії Чорного моря".
А в 2019-м он поставил прямо противоположное задание- закатать ракетную программу Украины в асфальт. Может, в 2019-м это был другой припи@дент?
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23.05.2024 19:06 Ответить
Який сенс стрільби з нестійкої платформи? Для залякування? "Гради" для стрільби фіксуються. І стріляють по черзі з протилежних пускових труб. Щоб запобігти розкачуванню установки. А маломасивний дрон, який качається на плаву, без зчеплення, в що він там попаде на відстані? Тим паче чергою.
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23.05.2024 19:08 Ответить
град очевидно для враження берегових цілей. Це не керована ракета
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23.05.2024 19:15 Ответить
Так і я про це. Не можна з "Града" накрити ціль, якщо він не зафіксований.
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23.05.2024 19:18 Ответить
Теоретично така штука підпливає до танкера, які тягають нафту з говнорасєйска, і робить залп метрів з п'ятидесяти. А дрон цілий...
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23.05.2024 19:30 Ответить
Це теоретично. А на практиці щось приладнали, аби показати виконання тупої фантазії ухилянта "А давайте на морський дрон "Катюшу" прибабахаємо!"
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23.05.2024 19:58 Ответить
Sea Baby з міні ядерною боєголовкою, недалеке майбутнє оркостану
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23.05.2024 19:10 Ответить
пацани вже дуріють від успіхів
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23.05.2024 19:10 Ответить
Чергова зелена гнида по наказу гнусавого зруйнувала роботу надважливої структури і засирає мізки бидлоелекторату який він потужний Головний конструктор - прикрутив трубу на катер.
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23.05.2024 19:19 Ответить
Дай Боже тобі здоров'я, Василь Малюк! Я особисто пишаюся роботою СБУ!
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23.05.2024 19:44 Ответить
ліпше поставили б на нього потужний звуко-імітатор підводного човна (або двох)
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23.05.2024 20:20 Ответить
Читаю коменти і радію, як багато є спеців. Хлопці, АРМІЯ ВАС ЧЕКАЄ !!! Вам там ціни не буде.
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23.05.2024 21:01 Ответить
все це добре. тіко не зрозуміло, ви СБУ чи конструкторське бюро.
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23.05.2024 21:46 Ответить
*****, ми ж не москалі понти колотить
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23.05.2024 23:31 Ответить
 
 