СБУ уже поразила 11 российских кораблей. Дроны Sea Baby оснастили "Градами", - Малюк. ФОТО

Глава СБУ Василий Малюк рассказал, что СБУ использует морские дроны Sea Baby, оснащенные реактивными системами залпового огня "Град". В целом СБУ присоединилась к уничтожению 11 российских кораблей, в частности, большого десантного корабля "Оленегорский горняк".

Об этом глава СБУ Василий Малюк рассказал, выступая во время саммита фандрейзинговой платформы UNITED24, передает Цензор.НЕТ.

"Использование надводных морских боевых дронов - это новая веха в истории морских сражений. Но мы пошли гораздо дальше, и сегодня успешно адаптируем различные виды вооружения к нашим беспилотникам. Не будем раскрывать все детали, чтобы не давать врагу возможности подготовиться. Главное, что мы внедряем лучшие военно-технологические решения, ежедневно экспериментируем и совершенствуемся", - отметил Василий Малюк.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Малюк о разоблачении агентурных сетей РФ: За наводчиком некоторое время следят

По его словам, впервые СБУ использовала дрон "Sea Baby", оснащенный реактивными системами залпового огня "Град", в декабре 2023 года.

Дрон "Sea Baby"

Ведь "Sea Baby" - это многоцелевые платформы, на которые спецслужба ставит дополнительное вооружение для выполнения различных задач. Среди прочего дрон эффективно выполняет дистанционное минирование. И, по словам Главы СБУ, таким образом было поражено уже 4 вражеских корабля.

Василий Малюк напомнил, что история применения надводных дронов началась в 2022 году, когда Верховный Главнокомандующий, президент Украины Владимир Зеленский поставил СБУ соответствующую задачу: остановить доминирование россиян в акватории Черного моря и создать оперативно выгодные условия для функционирования зернового коридора.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Черноморский флот РФ, вероятно, потерял последнего носителя крылатых ракет, - ВМС ВСУ. ВИДЕО

Спецслужба выполнила его, начиная от оперативного замысла и до успешных боевых выходов. СБУ первой использовала надводные беспилотники в своих спецоперациях.

"Позже к нам присоединились побратимы из ГУР и ВМСУ. И сегодня у нас очень много трофеев. В частности, СБУ поразила 11 вражеских кораблей. И по сути, мы загнали российский флот в бухту Новороссийска. Но даже там мы их достали, поразив большой десантный корабль "Оленегорский горняк", - напоминает Василий Малюк.

С помощью дронов, оснащенных РСЗО, спецслужба может существенно увеличить перечень потенциальных целей на море.

Одной из приоритетных целей Василий Малюк называет и Крымский мост, который уже дважды был поражен СБУ, в том числе с помощью морских дронов "Sea Baby".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Уничтожение "Циклона" подчеркивает опасность для российских сил, действующих в Крыму и Черноморском регионе, - британская разведка

Глава СБУ поблагодарил амбассадоров UNITED24, волонтеров и всех украинцев, которые донатят и помогают украинским защитникам. А также - побратимов из Сил обороны, совместно с которыми спецслужба реализует различные замыслы.

"Впереди очень и очень много сюрпризов. Поверьте, СБУ и все Силы обороны не подведут. Мы должны вместе динамично двигаться к Победе, поскольку в единстве наша сила", - подчеркнул Василий Малюк.

Напомним, по данным СМИ, в Севастополе под ракетный удар попал корабль ВМФ России "Циклон", который является носителем "Калибров".