СБУ уже поразила 11 российских кораблей. Дроны Sea Baby оснастили "Градами", - Малюк. ФОТО
Глава СБУ Василий Малюк рассказал, что СБУ использует морские дроны Sea Baby, оснащенные реактивными системами залпового огня "Град". В целом СБУ присоединилась к уничтожению 11 российских кораблей, в частности, большого десантного корабля "Оленегорский горняк".
Об этом глава СБУ Василий Малюк рассказал, выступая во время саммита фандрейзинговой платформы UNITED24, передает Цензор.НЕТ.
"Использование надводных морских боевых дронов - это новая веха в истории морских сражений. Но мы пошли гораздо дальше, и сегодня успешно адаптируем различные виды вооружения к нашим беспилотникам. Не будем раскрывать все детали, чтобы не давать врагу возможности подготовиться. Главное, что мы внедряем лучшие военно-технологические решения, ежедневно экспериментируем и совершенствуемся", - отметил Василий Малюк.
По его словам, впервые СБУ использовала дрон "Sea Baby", оснащенный реактивными системами залпового огня "Град", в декабре 2023 года.
Ведь "Sea Baby" - это многоцелевые платформы, на которые спецслужба ставит дополнительное вооружение для выполнения различных задач. Среди прочего дрон эффективно выполняет дистанционное минирование. И, по словам Главы СБУ, таким образом было поражено уже 4 вражеских корабля.
Василий Малюк напомнил, что история применения надводных дронов началась в 2022 году, когда Верховный Главнокомандующий, президент Украины Владимир Зеленский поставил СБУ соответствующую задачу: остановить доминирование россиян в акватории Черного моря и создать оперативно выгодные условия для функционирования зернового коридора.
Спецслужба выполнила его, начиная от оперативного замысла и до успешных боевых выходов. СБУ первой использовала надводные беспилотники в своих спецоперациях.
"Позже к нам присоединились побратимы из ГУР и ВМСУ. И сегодня у нас очень много трофеев. В частности, СБУ поразила 11 вражеских кораблей. И по сути, мы загнали российский флот в бухту Новороссийска. Но даже там мы их достали, поразив большой десантный корабль "Оленегорский горняк", - напоминает Василий Малюк.
С помощью дронов, оснащенных РСЗО, спецслужба может существенно увеличить перечень потенциальных целей на море.
Одной из приоритетных целей Василий Малюк называет и Крымский мост, который уже дважды был поражен СБУ, в том числе с помощью морских дронов "Sea Baby".
Глава СБУ поблагодарил амбассадоров UNITED24, волонтеров и всех украинцев, которые донатят и помогают украинским защитникам. А также - побратимов из Сил обороны, совместно с которыми спецслужба реализует различные замыслы.
"Впереди очень и очень много сюрпризов. Поверьте, СБУ и все Силы обороны не подведут. Мы должны вместе динамично двигаться к Победе, поскольку в единстве наша сила", - подчеркнул Василий Малюк.
Напомним, по данным СМИ, в Севастополе под ракетный удар попал корабль ВМФ России "Циклон", который является носителем "Калибров".
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дешеві понти з НУРСАМи.
от якби поставити APKWS (англ: Advanced Precision Kill Weapon System (APKWS) - систему лазерного наведення для некерованих ракет https://uk.wikipedia.org/wiki/Hydra_70 Hydra 70 , що перетворює їх на високоточний *********, і дрон для лазерної підсвітки - ото буде круто !!!
могли доставити 850-кілограмову бойову частину на відстань близько 250 км з крейсерською швидкістю близько 550 км/год.
але не були точними. якщо поставити ******* ситему наведення, то їм ціни не буде !!!
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0#cite_note-:19-40
А в 2019-м он поставил прямо противоположное задание- закатать ракетную программу Украины в асфальт. Может, в 2019-м это был другой припи@дент?