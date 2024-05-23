Уничтожение "Циклона" подчеркивает опасность для действующих в Крыму и Черноморском регионе российских сил - британская разведка
Успешные удары по кораблю РФ "Циклон", который базировался в Севастополе, подчеркивает успех Украины при проведении скоординированных ударов по российскому флоту.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете британской разведки.
Аналитики Великобритании отмечают, что корвет "Циклон" - один из четырех российских кораблей проекта "Каракурт". Судно оснащено ракетами "Калибр". Все 4 корабля находились в Черном море с 2022 года. Впоследствии два из них россияне перевели в Каспийское море для безопасного завершения ходовых испытаний после серии успешных украинских атак. Третье судно было серьезно повреждено в результате удара Украины в ноябре 2023 года.
"Хотя атака вряд ли существенно изменит влияние российского военно-морского флота на украинские операции, она подчеркивает опасность для российских сил, действующих в Крыму и Черноморском регионе, а также продолжающийся успех Украины при проведении скоординированных ударов", - говорится в отчете разведки Великобритании.
Разведчики отмечают, что атака, которую украинские войска совершили на российский порт Севастополь 19 мая, состояла из комбинации беспилотников односторонней атаки и ракет ATACMS. В результате чего был потоплен корвет "Циклон".
Напомним, вечером 19 мая стало известно, что в результате ракетного удара по порту в оккупированном Севастополе Силы обороны Украины уничтожили корвет "Циклон".
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https://focus.ua/*******-novosti/517765-v-chernom-more-vpervye-skopilos-tak-mnogo-rossiyskih-desantnyh-korabley-smi
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/britanska-rozvidka-nazvala-naslidki-vtrati-rosiyeyu-korvetu-ciklon-50421075.html