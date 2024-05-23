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Уничтожение "Циклона" подчеркивает опасность для действующих в Крыму и Черноморском регионе российских сил - британская разведка

Знищений корвет Циклон

Успешные удары по кораблю РФ "Циклон", который базировался в Севастополе, подчеркивает успех Украины при проведении скоординированных ударов по российскому флоту.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете британской разведки.

Аналитики Великобритании отмечают, что корвет "Циклон" - один из четырех российских кораблей проекта "Каракурт". Судно оснащено ракетами "Калибр". Все 4 корабля находились в Черном море с 2022 года. Впоследствии два из них россияне перевели в Каспийское море для безопасного завершения ходовых испытаний после серии успешных украинских атак. Третье судно было серьезно повреждено в результате удара Украины в ноябре 2023 года.

"Хотя атака вряд ли существенно изменит влияние российского военно-морского флота на украинские операции, она подчеркивает опасность для российских сил, действующих в Крыму и Черноморском регионе, а также продолжающийся успех Украины при проведении скоординированных ударов", - говорится в отчете разведки Великобритании.

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Разведчики отмечают, что атака, которую украинские войска совершили на российский порт Севастополь 19 мая, состояла из комбинации беспилотников односторонней атаки и ракет ATACMS. В результате чего был потоплен корвет "Циклон".

Напомним, вечером 19 мая стало известно, что в результате ракетного удара по порту в оккупированном Севастополе Силы обороны Украины уничтожили корвет "Циклон".

Автор: 

Великобритания (4943) Черноморский флот РФ (1559) внешняя разведка (374)


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Вдалого полювання Силам Оборони Країни!
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23.05.2024 14:00 Ответить
Чороморський флот ********** має бути знищено повністю разом з ремонтними базами, заводами і портами. Але спершу кримський міст.
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23.05.2024 14:11 Ответить
так а що "Кавровєц"?? чи на ньому просто дірку у коврі пробило?
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23.05.2024 14:43 Ответить
ВСЬОГО на хЧФ було 14 ВДК (24.02.22: 10/пр.775+3/1171+1/11711). Мінус 4-8? ЗАЛИШОК=6+?
1) ("Азов") (№ 151);
2) "Георгий Победоносец" (№ 016);
3) "Калининград" (№ 102);
4) "Королев" (№ 130);
5) (("Костянтин Ольшанський")) (№ 402/42?);
6) (("МИНСК")) (№ 127);
7) "Николай Фильченков" (№ 152) (пр.1171);
8) ((("НОВОЧЕРКАССК"))) (№ 142);
9) (("Оленегорский горняк")) (№ 012);
10) "Орск" (№ 148) (пр.1171);
11) "Петр Моргунов" (№ 017) (пр.11711);
12) (("САРАТОВ")) (№ 150) (пр.1171);
13) ((("ЦЕЗАРЬ КУНИКОВ"))) (№ 158);
14) ("Ямал") (№ 156).

https://focus.ua/*******-novosti/517765-v-chernom-more-vpervye-skopilos-tak-mnogo-rossiyskih-desantnyh-korabley-smi

https://nv.ua/ukr/ukraine/events/britanska-rozvidka-nazvala-naslidki-vtrati-rosiyeyu-korvetu-ciklon-50421075.html
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23.05.2024 14:43 Ответить
"Усі 4 кораблі перебували у Чорному з 2022 року. Згодом два з них росіяни перевели у Каспійське море..." - це як? самоходом??
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23.05.2024 14:55 Ответить
Мабуть через Волго-Донський канал
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24.05.2024 08:20 Ответить
 
 