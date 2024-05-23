Знищення "Циклону" підкреслює небезпеку для російських сил, що діють у Криму та Чорноморському регіоні, - британська розвідка

Успішні удари по кораблю РФ "Циклон", який базувався у Севастополі, підкреслює успіх України при проведенні скоординованих ударів по російському флоту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті британської розвідки.

Аналітики Великої Британії зазначають, що корвет "Циклон" - один із чотирьох російських кораблів проєкту "Каракурт". Судно оснащене ракетами "Калібр". Усі 4 кораблі перебували у Чорному з 2022 року. Згодом два з них росіяни перевели у Каспійське море для безпечного завершення ходових випробувань після серії успішних українських атак. Трете судно було серйозно пошкоджено внаслідок удару України у листопаді 2023 року.

"Хоча атака навряд чи істотно змінить вплив російського військово-морського флоту на українські операції, вона підкреслює небезпеку для російських сил, що діють у Криму і Чорноморському регіоні, а також триває успіх України при проведенні скоординованих ударів", - йдеться у звіті розвідки Великої Британії.

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Розвідники зазначають, що атака, яку українські війська здійснили на російський порт Севастополь 19 травня, складалася з комбінації безпілотників односторонньої атаки та ракет ATACMS. Внаслідок чого був потоплений корвет "Циклон".

Нагадаємо, ввечері 19 травня стало відомо, що внаслідок ракетного удару по порту в окупованому Севастополі Сили оборони України знищили корвет"Циклон".