Знищення "Циклону" підкреслює небезпеку для російських сил, що діють у Криму та Чорноморському регіоні, - британська розвідка
Успішні удари по кораблю РФ "Циклон", який базувався у Севастополі, підкреслює успіх України при проведенні скоординованих ударів по російському флоту.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті британської розвідки.
Аналітики Великої Британії зазначають, що корвет "Циклон" - один із чотирьох російських кораблів проєкту "Каракурт". Судно оснащене ракетами "Калібр". Усі 4 кораблі перебували у Чорному з 2022 року. Згодом два з них росіяни перевели у Каспійське море для безпечного завершення ходових випробувань після серії успішних українських атак. Трете судно було серйозно пошкоджено внаслідок удару України у листопаді 2023 року.
"Хоча атака навряд чи істотно змінить вплив російського військово-морського флоту на українські операції, вона підкреслює небезпеку для російських сил, що діють у Криму і Чорноморському регіоні, а також триває успіх України при проведенні скоординованих ударів", - йдеться у звіті розвідки Великої Британії.
Розвідники зазначають, що атака, яку українські війська здійснили на російський порт Севастополь 19 травня, складалася з комбінації безпілотників односторонньої атаки та ракет ATACMS. Внаслідок чого був потоплений корвет "Циклон".
Нагадаємо, ввечері 19 травня стало відомо, що внаслідок ракетного удару по порту в окупованому Севастополі Сили оборони України знищили корвет"Циклон".
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https://focus.ua/*******-novosti/517765-v-chernom-more-vpervye-skopilos-tak-mnogo-rossiyskih-desantnyh-korabley-smi
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/britanska-rozvidka-nazvala-naslidki-vtrati-rosiyeyu-korvetu-ciklon-50421075.html