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Знищення "Циклону" підкреслює небезпеку для російських сил, що діють у Криму та Чорноморському регіоні, - британська розвідка

Знищений корвет Циклон

Успішні удари по кораблю РФ "Циклон", який базувався у Севастополі, підкреслює успіх України при проведенні скоординованих ударів по російському флоту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті британської розвідки.

Аналітики Великої Британії зазначають, що корвет "Циклон" - один із чотирьох російських кораблів проєкту "Каракурт". Судно оснащене ракетами "Калібр". Усі 4 кораблі перебували у Чорному з 2022 року. Згодом два з них росіяни перевели у Каспійське море для безпечного завершення ходових випробувань після серії успішних українських атак. Трете судно було серйозно пошкоджено внаслідок удару України у листопаді 2023 року.

"Хоча атака навряд чи істотно змінить вплив російського військово-морського флоту на українські операції, вона підкреслює небезпеку для російських сил, що діють у Криму і Чорноморському регіоні, а також триває успіх України при проведенні скоординованих ударів", - йдеться у звіті розвідки Великої Британії.

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Розвідники зазначають, що атака, яку українські війська здійснили на російський порт Севастополь 19 травня, складалася з комбінації безпілотників односторонньої атаки та ракет ATACMS. Внаслідок чого був потоплений корвет "Циклон". 

Нагадаємо, ввечері 19 травня стало відомо, що внаслідок ракетного удару по порту в окупованому Севастополі Сили оборони України знищили корвет"Циклон".

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Велика Британія (5565) Чорноморський флот рф (623) зовнішня розвідка (465)


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Вдалого полювання Силам Оборони Країни!
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23.05.2024 14:00 Відповісти
Чороморський флот ********** має бути знищено повністю разом з ремонтними базами, заводами і портами. Але спершу кримський міст.
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23.05.2024 14:11 Відповісти
так а що "Кавровєц"?? чи на ньому просто дірку у коврі пробило?
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23.05.2024 14:43 Відповісти
ВСЬОГО на хЧФ було 14 ВДК (24.02.22: 10/пр.775+3/1171+1/11711). Мінус 4-8? ЗАЛИШОК=6+?
1) ("Азов") (№ 151);
2) "Георгий Победоносец" (№ 016);
3) "Калининград" (№ 102);
4) "Королев" (№ 130);
5) (("Костянтин Ольшанський")) (№ 402/42?);
6) (("МИНСК")) (№ 127);
7) "Николай Фильченков" (№ 152) (пр.1171);
8) ((("НОВОЧЕРКАССК"))) (№ 142);
9) (("Оленегорский горняк")) (№ 012);
10) "Орск" (№ 148) (пр.1171);
11) "Петр Моргунов" (№ 017) (пр.11711);
12) (("САРАТОВ")) (№ 150) (пр.1171);
13) ((("ЦЕЗАРЬ КУНИКОВ"))) (№ 158);
14) ("Ямал") (№ 156).

https://focus.ua/*******-novosti/517765-v-chernom-more-vpervye-skopilos-tak-mnogo-rossiyskih-desantnyh-korabley-smi

https://nv.ua/ukr/ukraine/events/britanska-rozvidka-nazvala-naslidki-vtrati-rosiyeyu-korvetu-ciklon-50421075.html
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23.05.2024 14:43 Відповісти
"Усі 4 кораблі перебували у Чорному з 2022 року. Згодом два з них росіяни перевели у Каспійське море..." - це як? самоходом??
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23.05.2024 14:55 Відповісти
Мабуть через Волго-Донський канал
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24.05.2024 08:20 Відповісти
 
 