У Криму більше немає російських ракетоносіїв, ворог тримає їх у Новоросійську, - ВМС
Росія тримає у Чорному морі 10 ракетоносіїв, які базуються у порту Новоросійськ. Українські військові позбавили російських окупантів носіїв крилатих ракет "Калібр" у Криму.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив речник Військово-морських сил Збройних Сил України Дмитро Плетенчук.
"Носії закінчилися у них в Криму, тому що останнім з них був "Циклон". Але у Чорному морі залишаються інші носії, які перебувають у пунктах базування в Новоросійську. Один з підводних човнів, попередньо, який не є носієм, вийшов в море. Проте ця інформація перевіряється, тому що точно підтвердити, що це не носій, важко", – заявив він.
Наслідки знищення "Циклону"
Нагадаємо, 19 травня ЗСУ України знищили корабель ВМФ Росії "Циклон", який базувався в окупованому Севастополі. Попри те, що судно не зробило жодного пострілу, його цінність висока
Від цього цінність цього активу, в сенсі знищення, ніяк не падає, тому що в якийсь момент вони його все одно довели б до робочого стану", - наголосив Плетенчук.
Окрім того, він додав, що попри українські удари росіяни не виведуть всі кораблі з Криму, оскільки це означатиме капітуляцію.
"Минулої доби росіяни вивели з півострова ще низку своїх допоміжних суден та передислокували їх у Новоросійськ. Проте вивести увесь флот з Криму росіяни не можуть з різних причин. По-перше, їх банально нема де ставити на інших локація. По-друге, вивести звідти флот - це вже буде виглядати трошки "не комільфо", тому що фактично означатиме капітулювати у якомусь сенсі щодо Криму Там, звісно, будуть залишатися деякі одинці у певній кількості, але ми знаємо, що все це тимчасово", - сказав Плетенчук.
Як раніше повідомлялось, 19 травня військово-морські сили ЗСУ також підтвердили ураження морського тральщика Чорноморського флоту Росії проєкту 266-М "Ковровец".
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після того як у вересні потопили їх підводне корите в Сєвасі - теж здриснули
Поки буде існувати рісія, поки і реваншистські плани будуть.
Наші партнери цими заборонами використання американської зброї по військовим цілям на території РФ зробили "постріл у ногу" ЗСУ.
Це очевидна помилка партнерів, яку потрібно негайно виправляти!
1) ("Азов") (№ 151);
2) "Георгий Победоносец" (№ 016);
3) "Калининград" (№ 102);
4) "Королев" (№ 130);
5) (("Костянтин Ольшанський")) (№ 402/42?);
6) (("Минск")) (№ 127);
7) "Николай Фильченков" (№ 152) (пр.1171);
8) ((("НОВОЧЕРКАССК"))) (№ 142);
9) (("Оленегорский горняк")) (№ 012);
10) "Орск" (№ 148) (пр.1171);
11) "Петр Моргунов" (№ 017) (пр.11711);
12) (("Саратов")) (№ 150) (пр.1171);
13) ((("ЦЕЗАРЬ КУНИКОВ"))) (№ 158);
14) ("Ямал") (№ 156) - https://focus.ua/*******-novosti/517765-v-chernom-more-vpervye-skopilos-tak-mnogo-rossiyskih-desantnyh-korabley-smi
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/britanska-rozvidka-nazvala-naslidki-vtrati-rosiyeyu-korvetu-ciklon-50421075.html