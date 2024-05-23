У Криму більше немає російських ракетоносіїв, ворог тримає їх у Новоросійську, - ВМС

Росія тримає у Чорному морі 10 ракетоносіїв, які базуються у порту Новоросійськ. Українські військові позбавили російських окупантів носіїв крилатих ракет "Калібр" у Криму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив речник Військово-морських сил Збройних Сил України Дмитро Плетенчук.

"Носії закінчилися у них в Криму, тому що останнім з них був "Циклон". Але у Чорному морі залишаються інші носії, які перебувають у пунктах базування в Новоросійську. Один з підводних човнів, попередньо, який не є носієм, вийшов в море. Проте ця інформація перевіряється, тому що точно підтвердити, що це не носій, важко", – заявив він.

Наслідки знищення "Циклону"

Нагадаємо, 19 травня ЗСУ України знищили корабель ВМФ Росії "Циклон", який базувався в окупованому Севастополі. Попри те, що судно не зробило жодного пострілу, його цінність висока

Від цього цінність цього активу, в сенсі знищення, ніяк не падає, тому що в якийсь момент вони його все одно довели б до робочого стану", - наголосив Плетенчук.

Окрім того, він додав, що попри українські удари росіяни не виведуть всі кораблі з Криму, оскільки це означатиме капітуляцію.

"Минулої доби росіяни вивели з півострова ще низку своїх допоміжних суден та передислокували їх у Новоросійськ. Проте вивести увесь флот з Криму росіяни не можуть з різних причин. По-перше, їх банально нема де ставити на інших локація. По-друге, вивести звідти флот - це вже буде виглядати трошки "не комільфо", тому що фактично означатиме капітулювати у якомусь сенсі щодо Криму Там, звісно, будуть залишатися деякі одинці у певній кількості, але ми знаємо, що все це тимчасово", - сказав Плетенчук.

Як раніше повідомлялось, 19 травня військово-морські сили ЗСУ також підтвердили ураження морського тральщика Чорноморського флоту Росії проєкту 266-М "Ковровец".

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