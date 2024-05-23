УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5567 відвідувачів онлайн
Новини
1 743 18

У Криму більше немає російських ракетоносіїв, ворог тримає їх у Новоросійську, - ВМС

Чорноморський флот РФ

Росія тримає у Чорному морі 10 ракетоносіїв, які базуються у порту Новоросійськ. Українські військові позбавили російських окупантів носіїв крилатих ракет "Калібр" у Криму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив речник Військово-морських сил Збройних Сил України Дмитро Плетенчук.

"Носії закінчилися у них в Криму, тому що останнім з них був "Циклон". Але у Чорному морі залишаються інші носії, які перебувають у пунктах базування в Новоросійську. Один з підводних човнів, попередньо, який не є носієм, вийшов в море. Проте ця інформація перевіряється, тому що точно підтвердити, що це не носій, важко", – заявив він.

Наслідки знищення "Циклону"

Нагадаємо, 19 травня ЗСУ України знищили корабель ВМФ Росії "Циклон", який базувався в окупованому Севастополі. Попри те, що судно не зробило жодного пострілу, його цінність висока

Від цього цінність цього активу, в сенсі знищення, ніяк не падає, тому що в якийсь момент вони його все одно довели б до робочого стану", - наголосив Плетенчук.

Окрім того, він додав, що попри українські удари росіяни не виведуть всі кораблі з Криму, оскільки це означатиме капітуляцію. 

"Минулої доби росіяни вивели з півострова ще низку своїх допоміжних суден та передислокували їх у Новоросійськ. Проте вивести увесь флот з Криму росіяни не можуть з різних причин. По-перше, їх банально нема де ставити на інших локація. По-друге, вивести звідти флот - це вже буде виглядати трошки "не комільфо", тому що фактично означатиме капітулювати у якомусь сенсі щодо Криму Там, звісно, будуть залишатися деякі одинці у певній кількості, але ми знаємо, що все це тимчасово", - сказав Плетенчук.

Як раніше повідомлялось, 19 травня  військово-морські сили ЗСУ також підтвердили ураження морського тральщика Чорноморського флоту Росії проєкту 266-М "Ковровец".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Знищення тральщика РФ "Ковровец" може свідчити про наявність у ЗСУ ракет ATACMS із 470-фунтовими боєголовками, - Forbes

Автор: 

ВМС (1381) Чорноморський флот рф (623) Плетенчук Дмитро (170)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+4
Стоять у Новоросійську біля причалів Щоб ми не помітили - вони їх притопили по самі головні рубки (На "Цензорі" і фото викладали недавно)
показати весь коментар
23.05.2024 12:17
+3
Самий "цимес" в тому, що кацапам Крим, у першу чергу, був потрібен, як військово-морська база ЧФ Але, замість будівництва бази в Новоросійську, (як це планувалося при Єльцині), вони почали готуваться до анексії півострова А тепер - ні бази, ні грошей на її будівництво, ні самого "флоту" !!! Питання - так "нахєра" ви стільки людей і матеріальних ресурсів угробили? Не простіше було в Новоросійську базу побудувать?
показати весь коментар
23.05.2024 12:23
+2
Значить Новоросійськ, приготуйся, як сказав мій земляк, руський корабель іди на...
показати весь коментар
23.05.2024 12:32
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А підводні човни ?
показати весь коментар
23.05.2024 11:54 Відповісти
які до того ж фактично з бухт скотостополя шмаляють калібрами
показати весь коментар
23.05.2024 11:59 Відповісти
в Новоросійську теж.
після того як у вересні потопили їх підводне корите в Сєвасі - теж здриснули
показати весь коментар
23.05.2024 12:00 Відповісти
Стоять у Новоросійську біля причалів Щоб ми не помітили - вони їх притопили по самі головні рубки (На "Цензорі" і фото викладали недавно)
показати весь коментар
23.05.2024 12:17 Відповісти
"морская держава"...
показати весь коментар
23.05.2024 14:06 Відповісти
Походу, корито розірвало, що на супутникових знімках не видно.
показати весь коментар
23.05.2024 12:09 Відповісти
нахіба нам ця безцінна інформація? як вона покращує життя українців?
показати весь коментар
23.05.2024 12:15 Відповісти
І шоо, вони не можуть звідти шмаляти ракетами?
показати весь коментар
23.05.2024 12:18 Відповісти
Самий "цимес" в тому, що кацапам Крим, у першу чергу, був потрібен, як військово-морська база ЧФ Але, замість будівництва бази в Новоросійську, (як це планувалося при Єльцині), вони почали готуваться до анексії півострова А тепер - ні бази, ні грошей на її будівництво, ні самого "флоту" !!! Питання - так "нахєра" ви стільки людей і матеріальних ресурсів угробили? Не простіше було в Новоросійську базу побудувать?
показати весь коментар
23.05.2024 12:23 Відповісти
Так завдання було не базу на території роісії будувати, а відновлювати радянський союз...
Поки буде існувати рісія, поки і реваншистські плани будуть.
показати весь коментар
23.05.2024 14:47 Відповісти
Ну і де "Сапсани" з дальністю 500 км?
показати весь коментар
23.05.2024 12:29 Відповісти
На базі у Новоросійську, яка є територією РФ, флот прикритий забороною використання американської зброї...
Наші партнери цими заборонами використання американської зброї по військовим цілям на території РФ зробили "постріл у ногу" ЗСУ.

Це очевидна помилка партнерів, яку потрібно негайно виправляти!
показати весь коментар
23.05.2024 12:30 Відповісти
Помилка це Зєлєнскій. Все інше наслідки цієї помилки. У нас є свої розробки які з вини єрмака і зєлєнського не були запущені в виробництво. Але зараз ми вже можемо атакувати новоросійські порти. Не масовано на жаль, але можемо починати кошмарити.
показати весь коментар
23.05.2024 13:36 Відповісти
Значить Новоросійськ, приготуйся, як сказав мій земляк, руський корабель іди на...
показати весь коментар
23.05.2024 12:32 Відповісти
показати весь коментар
23.05.2024 12:40 Відповісти
ВСЬОГО на хЧФ було 14 БДК (24.02.22: 10/пр.775+3/1171+1/11711). Мінус 2-4-6-8? ЗАЛИШОК=6+?
1) ("Азов") (№ 151);
2) "Георгий Победоносец" (№ 016);
3) "Калининград" (№ 102);
4) "Королев" (№ 130);
5) (("Костянтин Ольшанський")) (№ 402/42?);
6) (("Минск")) (№ 127);
7) "Николай Фильченков" (№ 152) (пр.1171);
8) ((("НОВОЧЕРКАССК"))) (№ 142);
9) (("Оленегорский горняк")) (№ 012);
10) "Орск" (№ 148) (пр.1171);
11) "Петр Моргунов" (№ 017) (пр.11711);
12) (("Саратов")) (№ 150) (пр.1171);
13) ((("ЦЕЗАРЬ КУНИКОВ"))) (№ 158);
14) ("Ямал") (№ 156) - https://focus.ua/*******-novosti/517765-v-chernom-more-vpervye-skopilos-tak-mnogo-rossiyskih-desantnyh-korabley-smi

https://nv.ua/ukr/ukraine/events/britanska-rozvidka-nazvala-naslidki-vtrati-rosiyeyu-korvetu-ciklon-50421075.html
показати весь коментар
23.05.2024 14:31 Відповісти
пишіть правєльно - ворог відсасує
показати весь коментар
23.05.2024 18:24 Відповісти
Ракетоносії в Криму є, просто вони чергують на дні.
показати весь коментар
23.05.2024 18:56 Відповісти
 
 