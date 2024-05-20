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Новини Війна
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Знищення тральщика РФ "Ковровец" може свідчити про наявність у ЗСУ ракет ATACMS із 470-фунтовими боєголовками, - Forbes

Ракети ATACMS

Ураження Силами оборони України російського тральщика ЧФ РФ "Ковровец" за допомогою пари ракет ATACMS може означати, що українські війська отримали ATACMS із 470-фунтовими боєголовками.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Forbes.

Видання зазначає, що ракети ATACMS наземного запуску зазвичай не є протикорабельною зброєю. Вони призначені для наземних атак, оскільки ATACMS з інерційним наведенням мають точність до 10 метрів, що недостатньо для надійного ураження корабля однією великою боєголовкою.

Деякі моделі ATACMS, випускають сотні суббоєприпасів, що пом’якшує брак високої точності. Але хоча такі суббоєприпаси можуть пошкодити верхню частину корабля, вони навряд чи потоплять його та не зможуть пробити корпус.

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"Якби Україна справді вдарила по "Ковровцю" з ATACMS, це могло б означати дві речі. По-перше, Україна отримала 170-мильну M48 або 190-мильну M57 ATACMS з 470-фунтовими боєголовками на додаток до M39 і M39A1 ATACM з суббоєприпасами. По-друге, M48 і M57 більш точні, ніж припускали багато спостерігачів", - зазначає видання.

Forbes зауважило, що це створить ще більші проблеми для залишків російського флоту в Криму.

"Якщо ATACMS виведе з ладу російські військові кораблі в Севастополі, важко уявити, що ця база залишиться корисною для росіян", - сказав професор стратегічних досліджень Університету Сент-Ендрюса в Шотландії Філліпс О'Браєн.

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Своєю чергою португальський військовий експерт Нуну Фелікс зазначив, що удари по авіабазі в Бельбеку свідчать, що росіяни майже не в змозі впоратися з цими ракетами.

Ще більше тривоги у російських окупантів може викликати й те, що високоточні ATACMS можуть становити серйозну небезпеку для Керченського мосту.

"ATACMS вносить серйозні зміни, роблячи нездатною ключову територію війни: Крим", - додав Фелікс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна зможе використовувати ATACMS для ударів по військах РФ у Криму, - NYT

Нагадаємо, військово-морські сили ЗСУ 19 травня підтвердили ураження морського тральщика Чорноморського флоту Росії проєкту 266-М "Ковровец".

Автор: 

корабель (1612) Чорноморський флот рф (623) знищення (7166) ATACMS (139)


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Топ коментарі
+7
У сводці один корабль. Так "Ковровец", чи "Циклон"?
"Циклон" краще, конєшно
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20.05.2024 13:50
+7
ви ржете? ви на приколі? Ермак робить все шоб ми програли. А чому так довго - бо не хочем вмирати
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20.05.2024 13:58
+5
...но тада ж ми нЄ сможем класть асфальт, а для мародерів-зрадників-хьєрпіду Зєлєнского-Підєрмачного і його дефективних менеджерів - етА праблєма..
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20.05.2024 13:59
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20.05.2024 14:05 Відповісти
Знищено "ніщо". Нах оце все розповідати?. З лайна варення вариться вже третій рік. Заткнути оцей весь "фонтан" закордонних виродків неможливо. *******
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20.05.2024 13:44 Відповісти
Потрібно зробити копію ракети та пускової установки. Можна буде завдавати удари по території Московії. Тільки інженерів на передову відправляти не потрібно і все можна зробити.
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20.05.2024 13:50 Відповісти
ви ржете? ви на приколі? Ермак робить все шоб ми програли. А чому так довго - бо не хочем вмирати
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20.05.2024 13:58 Відповісти
...но тада ж ми нЄ сможем класть асфальт, а для мародерів-зрадників-хьєрпіду Зєлєнского-Підєрмачного і його дефективних менеджерів - етА праблєма..
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20.05.2024 13:59 Відповісти
У сводці один корабль. Так "Ковровец", чи "Циклон"?
"Циклон" краще, конєшно
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20.05.2024 13:50 Відповісти
І що? Там боєголовка ж така сама,як в ракет Гарпун.І нам ще майже два роки назад надали ракети Гарпун з наземними установками.Щось за них всі мовчать.Можливо москалі знищили.
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20.05.2024 13:58 Відповісти
Краще було б, якби обидва потонули!
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20.05.2024 14:00 Відповісти
Не понял - Ковровец или все же Циклон?
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20.05.2024 14:00 Відповісти
Или две лоханки к Кобзону ушли?
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20.05.2024 14:08 Відповісти
Дві.
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20.05.2024 14:48 Відповісти
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИСкорость полного хода: 16,5 узлов
Дальность плавания: 1500 миль (12 уз)
Автономность плавания: 10 суток
Экипаж: 68 (6 офицеров, 8 мичманов)

РАЗМЕРЫВодоизмещение: стандартное - 745 т, полное - 800 т
Длина: 61 м
Ширина: 10,2 м
Осадка: 2,97 м

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА2х2500 л.с., дизели М-503Б-37, 2 ДГ ДГРА-200/1500 по 200 кВт, 1 ДГ ДГРА-100/1500 100 кВт

РТВРЛС общего обнаружения МР-302 "Рубка", 2 НРЛС "Дон-Д" , аппаратура госопознавания - "Нихром-Р", ГАС миноискания МГ-69"Лань", ГАС миноискания МГ-79 "Мезень", ГАС звукоподводной связи МГ-26 "Хоста"

ВООРУЖЕНИЕ2х4 ПУ ЗРК 9К32 "Стрела-2" (16 ЗУР 9М32)
2х2 30 мм АК-230М - 2000 выстрелов - СУ МР-104 "Рысь"
2х2 25 мм 2М-3М - 2000 выстрелов
2х1 14,5 мм МТПУ-1 "Жало" - пр.02668
2х5 РБУ-1200М "Ураган" (68 РГБ-12)
32 ББ-1 или 7 мин КМД-1000
Искатель-уничтожитель мин КИУ-1, быстроходный контактный трал БКТ, электромагнитный трал ТЭМ-4, акустический трал АТ-3, шнуровые заряды ШЗ-1 или ШЗ-2.
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20.05.2024 15:25 Відповісти
...меньше знаешь лучше спишь..Всеравно прилетит,счастье мокшанским тварям...
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20.05.2024 14:20 Відповісти
Ковровець слухає накабздона?
Тоді до ЗСУ нема питань!
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20.05.2024 14:37 Відповісти
Не знаю з якого пальця висмоктують тут ці новини, але більше довіряю, все ж таки таким джерелам:
"«Є висока вірогідність»: ВМС кажуть, що окрім тральщика «Ковровець» ймовірно гахнули і носія "Калібрів" «Циклон».

Якщо ця інформація підтвердиться, то це означатиме, що в Криму немає жодного судна-носія крилатих ракет, https://ukranews.com/ua/news/1007307-korabel-tsyklon-ye-ostannim-nosiyem-raket-kalibr-v-okupovanomu-krymu-pletenchuk каже речник ВМС Дмитро Плетенчук.

В Криму він виконував роль ППО у бухті Севастополя і був озброєний зенітно-ракетним комплексом «Панцир-С», але, як стверджує Плетенчук, жодного пострілу з цього корабля сили РФ ще не зробили"
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20.05.2024 14:46 Відповісти
 
 