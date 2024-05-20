Знищення тральщика РФ "Ковровец" може свідчити про наявність у ЗСУ ракет ATACMS із 470-фунтовими боєголовками, - Forbes
Ураження Силами оборони України російського тральщика ЧФ РФ "Ковровец" за допомогою пари ракет ATACMS може означати, що українські війська отримали ATACMS із 470-фунтовими боєголовками.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Forbes.
Видання зазначає, що ракети ATACMS наземного запуску зазвичай не є протикорабельною зброєю. Вони призначені для наземних атак, оскільки ATACMS з інерційним наведенням мають точність до 10 метрів, що недостатньо для надійного ураження корабля однією великою боєголовкою.
Деякі моделі ATACMS, випускають сотні суббоєприпасів, що пом’якшує брак високої точності. Але хоча такі суббоєприпаси можуть пошкодити верхню частину корабля, вони навряд чи потоплять його та не зможуть пробити корпус.
"Якби Україна справді вдарила по "Ковровцю" з ATACMS, це могло б означати дві речі. По-перше, Україна отримала 170-мильну M48 або 190-мильну M57 ATACMS з 470-фунтовими боєголовками на додаток до M39 і M39A1 ATACM з суббоєприпасами. По-друге, M48 і M57 більш точні, ніж припускали багато спостерігачів", - зазначає видання.
Forbes зауважило, що це створить ще більші проблеми для залишків російського флоту в Криму.
"Якщо ATACMS виведе з ладу російські військові кораблі в Севастополі, важко уявити, що ця база залишиться корисною для росіян", - сказав професор стратегічних досліджень Університету Сент-Ендрюса в Шотландії Філліпс О'Браєн.
Своєю чергою португальський військовий експерт Нуну Фелікс зазначив, що удари по авіабазі в Бельбеку свідчать, що росіяни майже не в змозі впоратися з цими ракетами.
Ще більше тривоги у російських окупантів може викликати й те, що високоточні ATACMS можуть становити серйозну небезпеку для Керченського мосту.
"ATACMS вносить серйозні зміни, роблячи нездатною ключову територію війни: Крим", - додав Фелікс.
Нагадаємо, військово-морські сили ЗСУ 19 травня підтвердили ураження морського тральщика Чорноморського флоту Росії проєкту 266-М "Ковровец".
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Тоді до ЗСУ нема питань!
"«Є висока вірогідність»: ВМС кажуть, що окрім тральщика «Ковровець» ймовірно гахнули і носія "Калібрів" «Циклон».
Якщо ця інформація підтвердиться, то це означатиме, що в Криму немає жодного судна-носія крилатих ракет, https://ukranews.com/ua/news/1007307-korabel-tsyklon-ye-ostannim-nosiyem-raket-kalibr-v-okupovanomu-krymu-pletenchuk каже речник ВМС Дмитро Плетенчук.
В Криму він виконував роль ППО у бухті Севастополя і був озброєний зенітно-ракетним комплексом «Панцир-С», але, як стверджує Плетенчук, жодного пострілу з цього корабля сили РФ ще не зробили"