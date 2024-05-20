Чорноморський флот РФ, імовірно, втратив останнього носія крилатих ракет, - ВМС ЗСУ. ВIДЕО
Зранку 20 травня стало відомо, що є ймовірність, що Чорноморський флот ворога у Криму, втратив останнього носія крилатих ракет: йдеться про корабель "Циклон".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону заявив керівник пресцентру Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук.
"Було уражено весь особовий склад. Решту інформації станом на зараз ми верифікуємо. Але є вірогідність, що чорноморський флот втратив в Криму останній носій крилатих ракет. Проте ця інформація ще не підтверджена. Давайте дочекаємося офіційного підтвердження", - зазначив речник Сил оборони півдня.
Нагадаємо, ввечері 19 травня стало відомо, що у Севастополі уражено корабель ВМФ Росії "Циклон", який є носієм "Калібрів". Російські Telegram-канали заявили, що удар по "Циклону" нібито було завдано двома балістичними ракетами "ATACMS". Ресурси зазначають, що внаслідок атаки загинуло 6 військовослужбовців ЧФ РФ, 11 отримали поранення, а корабель пішов на дно.
Також цього дня служба зв’язків з громадськістю Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України повідомила, що Сили оборони знищили російський тральщик ЧФ РФ "Ковровец".
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God Bless America.
І так в засрашинців в Чорному морі - флотилія.
Видимо ракеты загрузили потому что в Новороссийске это невозможно и нет инфраструктуры.
Если это правда, то это хорошая новость.
Насколько я могу подсчитать, у русских еще есть 3 подводные лодки с ракетами «Калибр».
Мабуть добра ідея - розстрілювати з обладнаних БЕКів літальні апарати (пілотовані та безпілотні) рашистів , які доступні ракетами "поверхня-повітря" з боку моря та над морем.