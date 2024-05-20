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Чорноморський флот РФ, імовірно, втратив останнього носія крилатих ракет, - ВМС ЗСУ. ВIДЕО

Зранку 20 травня стало відомо, що є ймовірність, що Чорноморський флот ворога у Криму, втратив останнього носія крилатих ракет: йдеться про корабель "Циклон".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону заявив керівник пресцентру Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук.

"Було уражено весь особовий склад. Решту інформації станом на зараз ми верифікуємо. Але є вірогідність, що чорноморський флот втратив в Криму останній носій крилатих ракет. Проте ця інформація ще не підтверджена. Давайте дочекаємося офіційного підтвердження", - зазначив речник Сил оборони півдня.

Нагадаємо, ввечері 19 травня стало відомо, що у Севастополі уражено корабель ВМФ Росії "Циклон", який є носієм "Калібрів". Російські Telegram-канали заявили, що удар по "Циклону" нібито було завдано двома балістичними ракетами "ATACMS". Ресурси зазначають, що внаслідок атаки загинуло 6 військовослужбовців ЧФ РФ, 11 отримали поранення, а корабель пішов на дно.

Також цього дня служба зв’язків з громадськістю Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України повідомила, що Сили оборони знищили російський тральщик ЧФ РФ "Ковровец".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог боїться виводити у Чорне море свої кораблі через можливості української ППО, - ОК "Південь"

Автор: 

корабель (1612) Чорноморський флот рф (624) Плетенчук Дмитро (172)


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Топ коментарі
+29
Слава Україні. Слава ЗСУ.
God Bless America.
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20.05.2024 09:43
+21
Чому "флот", коли після втрати " москви" він перетворився на "флотилію" по загальносвітовій класифікації?!
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20.05.2024 09:45
+18
Підводні човни ще є. З них нещодавно теж пускали "Калібри".
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20.05.2024 09:46
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Слава Україні. Слава ЗСУ.
God Bless America.
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20.05.2024 09:43 Відповісти
Чому "флот", коли після втрати " москви" він перетворився на "флотилію" по загальносвітовій класифікації?!
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20.05.2024 09:45 Відповісти
Флот є, але підводний і флагман там.
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20.05.2024 10:37 Відповісти
😂😂😂
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20.05.2024 15:42 Відповісти
Тому що звикли повторювати за кацапами. А журналістика в нашій країні біля-плінтусна. Ніякого факт-чекінгу власного чи слідкування за власною мовою та використанням коректних термінів немає і навіть не пахне.

І так в засрашинців в Чорному морі - флотилія.
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20.05.2024 12:57 Відповісти
був флот й нема флоту... таке життя...
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20.05.2024 09:46 Відповісти
бентежне
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20.05.2024 10:31 Відповісти
Підводні човни ще є. З них нещодавно теж пускали "Калібри".
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20.05.2024 09:46 Відповісти
Як пишуть західні ЗМІ, всі підводні човни в Новоросійську занурені біля причалу по рубку, сцять атаки моських дронів.
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20.05.2024 11:09 Відповісти
Пускати можна і від причалу. Погано, але можливо.
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20.05.2024 11:11 Відповісти
А как же подлодки? Их там еще несколько в строю было. Да и МРК проекта Буян тоже вроде носители Калибров.
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20.05.2024 09:48 Відповісти
був грозний ЧМФ - а став москітний ..а Скабєєв сміявся 4 роки тому що москітний флот в Україні
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20.05.2024 09:50 Відповісти
ЧМФ - чмошний флот.
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20.05.2024 09:52 Відповісти
Там ще 4 підлодки
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20.05.2024 09:54 Відповісти
То писали тральщик, то тепер Циклон. Цікаво, коли в нас планують операцію по враженню якоїсь цілі в Криму - там же повинні заздалегідь знати куди і по чому пускати ракети? А то наче виходить що ракети пускають аби куди, а потім гадають в який корабель влучили.
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20.05.2024 09:55 Відповісти
на тральщике было 56 рыл
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20.05.2024 09:57 Відповісти
прикинь, можна пустити в один, а влучити в два.
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20.05.2024 10:25 Відповісти
сходи подивись і нам розкажеш і фотки покажеш.
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20.05.2024 10:40 Відповісти
Не аби куди, а добре знають куди і що пускати щоб досягти потрібний результат. Зранку був один, тральщик Ковровец, а ввечері вже другий, корабель Циклон.
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20.05.2024 10:43 Відповісти
39 рыл кормят морских бычков
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20.05.2024 09:56 Відповісти
Циклон потрапив під Нептун чи Штром чи Малюка....
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20.05.2024 10:08 Відповісти
Оно утонуло…
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20.05.2024 10:09 Відповісти
навряд чи. скоріш за все, зачепило ударом по тральщику і кацапи кудись відбуксировали пошкоджене корито.
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20.05.2024 10:28 Відповісти
Джон спрацював на відмінно. Томагавки прилетіли куди треба. балтійський флот підготуватись до десанту на дно Балтики.
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20.05.2024 10:24 Відповісти
ЧФ - чи флот, чи не флот 😂
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20.05.2024 10:39 Відповісти
Что он делал в Севастополе?
Видимо ракеты загрузили потому что в Новороссийске это невозможно и нет инфраструктуры.
Если это правда, то это хорошая новость.
Насколько я могу подсчитать, у русских еще есть 3 подводные лодки с ракетами «Калибр».
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20.05.2024 10:40 Відповісти
ракети періодично вибухали, коли їх везли в Сєвастополь. Ссуть назад тягнути тепер, бо при транспортуванні можуть знищити.
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20.05.2024 10:45 Відповісти
Наскільки відомо,що носієм крилатих ракет також є підводні човни,чи не так?і здається москалі ще щось таке мають в Чорному морі.
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20.05.2024 10:47 Відповісти
Да, ДЭПЛ проекта "Варшавянка" являются носителями "Калибр-ПЛ". В составе ЧФ их 4-5 есть, точно не помню. + 1 уничтожили/вывели из строя.
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20.05.2024 11:36 Відповісти
Флот москалів , як розчинна кава.
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20.05.2024 11:19 Відповісти
Готуймося застосовувати наші БЕКи, коли від ЧФ РФ у Чорному та Азовському морях зовсім нічого не залишиться.
Мабуть добра ідея - розстрілювати з обладнаних БЕКів літальні апарати (пілотовані та безпілотні) рашистів , які доступні ракетами "поверхня-повітря" з боку моря та над морем.
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20.05.2024 11:55 Відповісти
Ссыклон!
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20.05.2024 12:32 Відповісти
Україна понад усе! Не маючи флоту, знищити парашинський чорноморський флот-це щось!!!Суреп!!!
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20.05.2024 12:48 Відповісти
Вибачаюсь, супер!!!
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20.05.2024 12:49 Відповісти
А фрегати "адмірал ессен" та "адмірал макаров" невже теж фсе? коли встигли потопити?
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20.05.2024 17:20 Відповісти
 
 