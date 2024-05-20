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Черноморский флот РФ, вероятно, потерял последнего носителя крылатых ракет, - ВМС ВСУ. ВИДЕО

Утром 20 мая стало известно, что есть вероятность, что Черноморский флот врага в Крыму, потерял последнего носителя крылатых ракет: речь идет о корабле "Циклон".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона заявил руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук.

"Был поражен весь личный состав. Остальную информацию по состоянию на сейчас мы верифицируем. Но есть вероятность, что черноморский флот потерял в Крыму последний носитель крылатых ракет. Однако эта информация еще не подтверждена. Давайте дождемся официального подтверждения", - отметил представитель Сил обороны юга.

Напомним, вечером 19 мая стало известно, что в Севастополе поражен корабль ВМФ России "Циклон", который является носителем "Калибров". Российские Telegram-каналы заявили, что удар по "Циклону" якобы был нанесен двумя баллистическими ракетами "ATACMS". Ресурсы отмечают, что в результате атаки погибло 6 военнослужащих ЧФ РФ, 11 получили ранения, а корабль пошел на дно.

Также в этот день служба связей с общественностью Командования Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины сообщила, что Силы обороны уничтожили российский тральщик ЧФ РФ "Ковровец".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг боится выводить в Черное море свои корабли из-за возможностей украинской ПВО, - ОК "Південь"

Автор: 

корабль (2041) Черноморский флот РФ (1560) Плетенчук Дмитрий (167)


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Топ комментарии
+29
Слава Україні. Слава ЗСУ.
God Bless America.
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20.05.2024 09:43
+21
Чому "флот", коли після втрати " москви" він перетворився на "флотилію" по загальносвітовій класифікації?!
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20.05.2024 09:45
+18
Підводні човни ще є. З них нещодавно теж пускали "Калібри".
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20.05.2024 09:46
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Слава Україні. Слава ЗСУ.
God Bless America.
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20.05.2024 09:43 Ответить
Чому "флот", коли після втрати " москви" він перетворився на "флотилію" по загальносвітовій класифікації?!
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20.05.2024 09:45 Ответить
Флот є, але підводний і флагман там.
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20.05.2024 10:37 Ответить
😂😂😂
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20.05.2024 15:42 Ответить
Тому що звикли повторювати за кацапами. А журналістика в нашій країні біля-плінтусна. Ніякого факт-чекінгу власного чи слідкування за власною мовою та використанням коректних термінів немає і навіть не пахне.

І так в засрашинців в Чорному морі - флотилія.
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20.05.2024 12:57 Ответить
був флот й нема флоту... таке життя...
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20.05.2024 09:46 Ответить
бентежне
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20.05.2024 10:31 Ответить
Підводні човни ще є. З них нещодавно теж пускали "Калібри".
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20.05.2024 09:46 Ответить
Як пишуть західні ЗМІ, всі підводні човни в Новоросійську занурені біля причалу по рубку, сцять атаки моських дронів.
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20.05.2024 11:09 Ответить
Пускати можна і від причалу. Погано, але можливо.
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20.05.2024 11:11 Ответить
А как же подлодки? Их там еще несколько в строю было. Да и МРК проекта Буян тоже вроде носители Калибров.
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20.05.2024 09:48 Ответить
був грозний ЧМФ - а став москітний ..а Скабєєв сміявся 4 роки тому що москітний флот в Україні
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20.05.2024 09:50 Ответить
ЧМФ - чмошний флот.
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20.05.2024 09:52 Ответить
Там ще 4 підлодки
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20.05.2024 09:54 Ответить
То писали тральщик, то тепер Циклон. Цікаво, коли в нас планують операцію по враженню якоїсь цілі в Криму - там же повинні заздалегідь знати куди і по чому пускати ракети? А то наче виходить що ракети пускають аби куди, а потім гадають в який корабель влучили.
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20.05.2024 09:55 Ответить
на тральщике было 56 рыл
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20.05.2024 09:57 Ответить
прикинь, можна пустити в один, а влучити в два.
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20.05.2024 10:25 Ответить
сходи подивись і нам розкажеш і фотки покажеш.
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20.05.2024 10:40 Ответить
Не аби куди, а добре знають куди і що пускати щоб досягти потрібний результат. Зранку був один, тральщик Ковровец, а ввечері вже другий, корабель Циклон.
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20.05.2024 10:43 Ответить
39 рыл кормят морских бычков
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20.05.2024 09:56 Ответить
Циклон потрапив під Нептун чи Штром чи Малюка....
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20.05.2024 10:08 Ответить
Оно утонуло…
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20.05.2024 10:09 Ответить
навряд чи. скоріш за все, зачепило ударом по тральщику і кацапи кудись відбуксировали пошкоджене корито.
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20.05.2024 10:28 Ответить
Джон спрацював на відмінно. Томагавки прилетіли куди треба. балтійський флот підготуватись до десанту на дно Балтики.
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20.05.2024 10:24 Ответить
ЧФ - чи флот, чи не флот 😂
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20.05.2024 10:39 Ответить
Что он делал в Севастополе?
Видимо ракеты загрузили потому что в Новороссийске это невозможно и нет инфраструктуры.
Если это правда, то это хорошая новость.
Насколько я могу подсчитать, у русских еще есть 3 подводные лодки с ракетами «Калибр».
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20.05.2024 10:40 Ответить
ракети періодично вибухали, коли їх везли в Сєвастополь. Ссуть назад тягнути тепер, бо при транспортуванні можуть знищити.
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20.05.2024 10:45 Ответить
Наскільки відомо,що носієм крилатих ракет також є підводні човни,чи не так?і здається москалі ще щось таке мають в Чорному морі.
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20.05.2024 10:47 Ответить
Да, ДЭПЛ проекта "Варшавянка" являются носителями "Калибр-ПЛ". В составе ЧФ их 4-5 есть, точно не помню. + 1 уничтожили/вывели из строя.
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20.05.2024 11:36 Ответить
Флот москалів , як розчинна кава.
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20.05.2024 11:19 Ответить
Готуймося застосовувати наші БЕКи, коли від ЧФ РФ у Чорному та Азовському морях зовсім нічого не залишиться.
Мабуть добра ідея - розстрілювати з обладнаних БЕКів літальні апарати (пілотовані та безпілотні) рашистів , які доступні ракетами "поверхня-повітря" з боку моря та над морем.
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20.05.2024 11:55 Ответить
Ссыклон!
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20.05.2024 12:32 Ответить
Україна понад усе! Не маючи флоту, знищити парашинський чорноморський флот-це щось!!!Суреп!!!
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20.05.2024 12:48 Ответить
Вибачаюсь, супер!!!
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20.05.2024 12:49 Ответить
А фрегати "адмірал ессен" та "адмірал макаров" невже теж фсе? коли встигли потопити?
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20.05.2024 17:20 Ответить
 
 