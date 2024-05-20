Черноморский флот РФ, вероятно, потерял последнего носителя крылатых ракет, - ВМС ВСУ. ВИДЕО
Утром 20 мая стало известно, что есть вероятность, что Черноморский флот врага в Крыму, потерял последнего носителя крылатых ракет: речь идет о корабле "Циклон".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона заявил руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук.
"Был поражен весь личный состав. Остальную информацию по состоянию на сейчас мы верифицируем. Но есть вероятность, что черноморский флот потерял в Крыму последний носитель крылатых ракет. Однако эта информация еще не подтверждена. Давайте дождемся официального подтверждения", - отметил представитель Сил обороны юга.
Напомним, вечером 19 мая стало известно, что в Севастополе поражен корабль ВМФ России "Циклон", который является носителем "Калибров". Российские Telegram-каналы заявили, что удар по "Циклону" якобы был нанесен двумя баллистическими ракетами "ATACMS". Ресурсы отмечают, что в результате атаки погибло 6 военнослужащих ЧФ РФ, 11 получили ранения, а корабль пошел на дно.
Также в этот день служба связей с общественностью Командования Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины сообщила, что Силы обороны уничтожили российский тральщик ЧФ РФ "Ковровец".
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God Bless America.
І так в засрашинців в Чорному морі - флотилія.
Видимо ракеты загрузили потому что в Новороссийске это невозможно и нет инфраструктуры.
Если это правда, то это хорошая новость.
Насколько я могу подсчитать, у русских еще есть 3 подводные лодки с ракетами «Калибр».
Мабуть добра ідея - розстрілювати з обладнаних БЕКів літальні апарати (пілотовані та безпілотні) рашистів , які доступні ракетами "поверхня-повітря" з боку моря та над морем.