Черноморский флот РФ, вероятно, потерял последнего носителя крылатых ракет, - ВМС ВСУ. ВИДЕО

Утром 20 мая стало известно, что есть вероятность, что Черноморский флот врага в Крыму, потерял последнего носителя крылатых ракет: речь идет о корабле "Циклон".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона заявил руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук.

"Был поражен весь личный состав. Остальную информацию по состоянию на сейчас мы верифицируем. Но есть вероятность, что черноморский флот потерял в Крыму последний носитель крылатых ракет. Однако эта информация еще не подтверждена. Давайте дождемся официального подтверждения", - отметил представитель Сил обороны юга.

Напомним, вечером 19 мая стало известно, что в Севастополе поражен корабль ВМФ России "Циклон", который является носителем "Калибров". Российские Telegram-каналы заявили, что удар по "Циклону" якобы был нанесен двумя баллистическими ракетами "ATACMS". Ресурсы отмечают, что в результате атаки погибло 6 военнослужащих ЧФ РФ, 11 получили ранения, а корабль пошел на дно.

Также в этот день служба связей с общественностью Командования Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины сообщила, что Силы обороны уничтожили российский тральщик ЧФ РФ "Ковровец".

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