Уничтожение тральщика РФ "Ковровец" может свидетельствовать о наличии у ВСУ ракет ATACMS с 470-фунтовыми боеголовками, - Forbes
Поражение Силами обороны Украины российского тральщика ЧФ РФ "Ковровец" с помощью пары ракет ATACMS может означать, что украинские войска получили ATACMS с 470-фунтовыми боеголовками.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Forbes.
Издание отмечает, что ракеты ATACMS наземного запуска обычно не являются противокорабельным оружием. Они предназначены для наземных атак, поскольку ATACMS с инерционным наведением имеют точность до 10 метров, что недостаточно для надежного поражения корабля одной большой боеголовкой.
Некоторые модели ATACMS выпускают сотни суббоеприпасов, что смягчает недостаток высокой точности. Но хотя такие суббоеприпасы могут повредить верхнюю часть корабля, они вряд ли потопят его и не смогут пробить корпус.
"Если бы Украина действительно ударила по "Ковровцу" из ATACMS, это могло бы означать две вещи. Во-первых, Украина получила 170-мильную M48 или 190-мильную M57 ATACMS с 470-фунтовыми боеголовками в дополнение к M39 и M39A1 ATACM с суббоеприпасами. Во-вторых, M48 и M57 более точные, чем предполагали многие наблюдатели", - отмечает издание.
Forbes отметило, что это создаст еще большие проблемы для остатков российского флота в Крыму.
"Если ATACMS выведет из строя российские военные корабли в Севастополе, трудно представить, что эта база останется полезной для россиян", - сказал профессор стратегических исследований Университета Сент-Эндрюса в Шотландии Филлипс О'Брайен.
В свою очередь португальский военный эксперт Нуну Феликс отметил, что удары по авиабазе в Бельбеке свидетельствуют, что россияне почти не в состоянии справиться с этими ракетами.
Еще больше тревоги у российских оккупантов может вызвать и то, что высокоточные ATACMS могут представлять серьезную опасность для Керченского моста.
"ATACMS вносит серьезные изменения, делая неспособной ключевую территорию войны: Крым", - добавил Феликс.
Напомним, военно-морские силы ВСУ 19 мая подтвердили поражение морского тральщика Черноморского флота России проекта 266-М "Ковровец".
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Тоді до ЗСУ нема питань!
"«Є висока вірогідність»: ВМС кажуть, що окрім тральщика «Ковровець» ймовірно гахнули і носія "Калібрів" «Циклон».
Якщо ця інформація підтвердиться, то це означатиме, що в Криму немає жодного судна-носія крилатих ракет, https://ukranews.com/ua/news/1007307-korabel-tsyklon-ye-ostannim-nosiyem-raket-kalibr-v-okupovanomu-krymu-pletenchuk каже речник ВМС Дмитро Плетенчук.
В Криму він виконував роль ППО у бухті Севастополя і був озброєний зенітно-ракетним комплексом «Панцир-С», але, як стверджує Плетенчук, жодного пострілу з цього корабля сили РФ ще не зробили"