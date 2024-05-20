Уничтожение тральщика РФ "Ковровец" может свидетельствовать о наличии у ВСУ ракет ATACMS с 470-фунтовыми боеголовками, - Forbes

Поражение Силами обороны Украины российского тральщика ЧФ РФ "Ковровец" с помощью пары ракет ATACMS может означать, что украинские войска получили ATACMS с 470-фунтовыми боеголовками.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Forbes.

Издание отмечает, что ракеты ATACMS наземного запуска обычно не являются противокорабельным оружием. Они предназначены для наземных атак, поскольку ATACMS с инерционным наведением имеют точность до 10 метров, что недостаточно для надежного поражения корабля одной большой боеголовкой.

Некоторые модели ATACMS выпускают сотни суббоеприпасов, что смягчает недостаток высокой точности. Но хотя такие суббоеприпасы могут повредить верхнюю часть корабля, они вряд ли потопят его и не смогут пробить корпус.

Смотрите: Черноморский флот РФ, вероятно, потерял последнего носителя крылатых ракет, - ВМС ВСУ. ВИДЕО

"Если бы Украина действительно ударила по "Ковровцу" из ATACMS, это могло бы означать две вещи. Во-первых, Украина получила 170-мильную M48 или 190-мильную M57 ATACMS с 470-фунтовыми боеголовками в дополнение к M39 и M39A1 ATACM с суббоеприпасами. Во-вторых, M48 и M57 более точные, чем предполагали многие наблюдатели", - отмечает издание.

Forbes отметило, что это создаст еще большие проблемы для остатков российского флота в Крыму.

"Если ATACMS выведет из строя российские военные корабли в Севастополе, трудно представить, что эта база останется полезной для россиян", - сказал профессор стратегических исследований Университета Сент-Эндрюса в Шотландии Филлипс О'Брайен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минобороны РФ заявило об атаке 9 ракет ATACMS на Крым и 60 БпЛА – на Белгородскую область и Краснодарский край

В свою очередь португальский военный эксперт Нуну Феликс отметил, что удары по авиабазе в Бельбеке свидетельствуют, что россияне почти не в состоянии справиться с этими ракетами.

Еще больше тревоги у российских оккупантов может вызвать и то, что высокоточные ATACMS могут представлять серьезную опасность для Керченского моста.

"ATACMS вносит серьезные изменения, делая неспособной ключевую территорию войны: Крым", - добавил Феликс.

Также читайте: Украина сможет использовать ATACMS для ударов по войскам РФ в Крыму, - NYT

Напомним, военно-морские силы ВСУ 19 мая подтвердили поражение морского тральщика Черноморского флота России проекта 266-М "Ковровец".