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В Крыму больше нет российских ракетоносителей, враг держит их в Новороссийске, - ВМС

Чорноморський флот РФ

Россия держит в Черном море 10 ракетоносителей, которые базируются в порту Новороссийск. Украинские военные лишили российских оккупантов носителей крылатых ракет "Калибр" в Крыму.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины Дмитрий Плетенчук.

"Носители закончились у них в Крыму, потому что последним из них был "Циклон". Но в Черном море остаются другие носители, которые находятся в пунктах базирования в Новороссийске. Одна из подводных лодок, предварительно, которая не является носителем, вышла в море. Однако эта информация проверяется, потому что точно подтвердить, что это не носитель, трудно", - заявил он.

Последствия уничтожения "Циклона"

Напомним, 19 мая ВСУ Украины уничтожили корабль ВМФ России "Циклон", который базировался в оккупированном Севастополе. Несмотря на то, что судно не сделало ни одного выстрела, его ценность высока

От этого ценность этого актива, в смысле уничтожения, никак не падает, потому что в какой-то момент они его все равно довели бы до рабочего состояния", - подчеркнул Плетенчук.

Кроме того, он добавил, что несмотря на украинские удары россияне не выведут все корабли из Крыма, поскольку это будет означать капитуляцию.

"За прошедшие сутки россияне вывели с полуострова еще ряд своих вспомогательных судов и передислоцировали их в Новороссийск. Однако вывести весь флот из Крыма россияне не могут по разным причинам. Во-первых, их банально негде ставить на других локациях. Во-вторых, вывести оттуда флот - это уже будет выглядеть немножко "не комильфо", потому что фактически будет означать капитулировать в каком-то смысле по Крыму. Там, конечно, будут оставаться некоторые одиночки в определенном количестве, но мы знаем, что все это временно", - сказал Плетенчук.

Как ранее сообщалось, 19 мая военно-морские силы ВСУ также подтвердили поражение морского тральщика Черноморского флота России проекта 266-М "Ковровец".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Уничтожение тральщика РФ "Ковровец" может свидетельствовать о наличии у ВСУ ракет ATACMS с 470-фунтовыми боеголовками, - Forbes

Автор: 

ВМС (1464) Черноморский флот РФ (1559) Плетенчук Дмитрий (165)


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Топ комментарии
+4
Стоять у Новоросійську біля причалів Щоб ми не помітили - вони їх притопили по самі головні рубки (На "Цензорі" і фото викладали недавно)
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23.05.2024 12:17
+3
Самий "цимес" в тому, що кацапам Крим, у першу чергу, був потрібен, як військово-морська база ЧФ Але, замість будівництва бази в Новоросійську, (як це планувалося при Єльцині), вони почали готуваться до анексії півострова А тепер - ні бази, ні грошей на її будівництво, ні самого "флоту" !!! Питання - так "нахєра" ви стільки людей і матеріальних ресурсів угробили? Не простіше було в Новоросійську базу побудувать?
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23.05.2024 12:23
+2
Значить Новоросійськ, приготуйся, як сказав мій земляк, руський корабель іди на...
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23.05.2024 12:32
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Правила форума Совет форумчан
А підводні човни ?
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23.05.2024 11:54 Ответить
які до того ж фактично з бухт скотостополя шмаляють калібрами
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23.05.2024 11:59 Ответить
в Новоросійську теж.
після того як у вересні потопили їх підводне корите в Сєвасі - теж здриснули
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23.05.2024 12:00 Ответить
Стоять у Новоросійську біля причалів Щоб ми не помітили - вони їх притопили по самі головні рубки (На "Цензорі" і фото викладали недавно)
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23.05.2024 12:17 Ответить
"морская держава"...
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23.05.2024 14:06 Ответить
Походу, корито розірвало, що на супутникових знімках не видно.
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23.05.2024 12:09 Ответить
нахіба нам ця безцінна інформація? як вона покращує життя українців?
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23.05.2024 12:15 Ответить
І шоо, вони не можуть звідти шмаляти ракетами?
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23.05.2024 12:18 Ответить
Самий "цимес" в тому, що кацапам Крим, у першу чергу, був потрібен, як військово-морська база ЧФ Але, замість будівництва бази в Новоросійську, (як це планувалося при Єльцині), вони почали готуваться до анексії півострова А тепер - ні бази, ні грошей на її будівництво, ні самого "флоту" !!! Питання - так "нахєра" ви стільки людей і матеріальних ресурсів угробили? Не простіше було в Новоросійську базу побудувать?
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23.05.2024 12:23 Ответить
Так завдання було не базу на території роісії будувати, а відновлювати радянський союз...
Поки буде існувати рісія, поки і реваншистські плани будуть.
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23.05.2024 14:47 Ответить
Ну і де "Сапсани" з дальністю 500 км?
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23.05.2024 12:29 Ответить
На базі у Новоросійську, яка є територією РФ, флот прикритий забороною використання американської зброї...
Наші партнери цими заборонами використання американської зброї по військовим цілям на території РФ зробили "постріл у ногу" ЗСУ.

Це очевидна помилка партнерів, яку потрібно негайно виправляти!
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23.05.2024 12:30 Ответить
Помилка це Зєлєнскій. Все інше наслідки цієї помилки. У нас є свої розробки які з вини єрмака і зєлєнського не були запущені в виробництво. Але зараз ми вже можемо атакувати новоросійські порти. Не масовано на жаль, але можемо починати кошмарити.
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23.05.2024 13:36 Ответить
Значить Новоросійськ, приготуйся, як сказав мій земляк, руський корабель іди на...
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23.05.2024 12:32 Ответить
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23.05.2024 12:40 Ответить
ВСЬОГО на хЧФ було 14 БДК (24.02.22: 10/пр.775+3/1171+1/11711). Мінус 2-4-6-8? ЗАЛИШОК=6+?
1) ("Азов") (№ 151);
2) "Георгий Победоносец" (№ 016);
3) "Калининград" (№ 102);
4) "Королев" (№ 130);
5) (("Костянтин Ольшанський")) (№ 402/42?);
6) (("Минск")) (№ 127);
7) "Николай Фильченков" (№ 152) (пр.1171);
8) ((("НОВОЧЕРКАССК"))) (№ 142);
9) (("Оленегорский горняк")) (№ 012);
10) "Орск" (№ 148) (пр.1171);
11) "Петр Моргунов" (№ 017) (пр.11711);
12) (("Саратов")) (№ 150) (пр.1171);
13) ((("ЦЕЗАРЬ КУНИКОВ"))) (№ 158);
14) ("Ямал") (№ 156) - https://focus.ua/*******-novosti/517765-v-chernom-more-vpervye-skopilos-tak-mnogo-rossiyskih-desantnyh-korabley-smi

https://nv.ua/ukr/ukraine/events/britanska-rozvidka-nazvala-naslidki-vtrati-rosiyeyu-korvetu-ciklon-50421075.html
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23.05.2024 14:31 Ответить
пишіть правєльно - ворог відсасує
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23.05.2024 18:24 Ответить
Ракетоносії в Криму є, просто вони чергують на дні.
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23.05.2024 18:56 Ответить
 
 