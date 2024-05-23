В Крыму больше нет российских ракетоносителей, враг держит их в Новороссийске, - ВМС

Россия держит в Черном море 10 ракетоносителей, которые базируются в порту Новороссийск. Украинские военные лишили российских оккупантов носителей крылатых ракет "Калибр" в Крыму.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины Дмитрий Плетенчук.

"Носители закончились у них в Крыму, потому что последним из них был "Циклон". Но в Черном море остаются другие носители, которые находятся в пунктах базирования в Новороссийске. Одна из подводных лодок, предварительно, которая не является носителем, вышла в море. Однако эта информация проверяется, потому что точно подтвердить, что это не носитель, трудно", - заявил он.

Последствия уничтожения "Циклона"

Напомним, 19 мая ВСУ Украины уничтожили корабль ВМФ России "Циклон", который базировался в оккупированном Севастополе. Несмотря на то, что судно не сделало ни одного выстрела, его ценность высока

От этого ценность этого актива, в смысле уничтожения, никак не падает, потому что в какой-то момент они его все равно довели бы до рабочего состояния", - подчеркнул Плетенчук.

Кроме того, он добавил, что несмотря на украинские удары россияне не выведут все корабли из Крыма, поскольку это будет означать капитуляцию.

"За прошедшие сутки россияне вывели с полуострова еще ряд своих вспомогательных судов и передислоцировали их в Новороссийск. Однако вывести весь флот из Крыма россияне не могут по разным причинам. Во-первых, их банально негде ставить на других локациях. Во-вторых, вывести оттуда флот - это уже будет выглядеть немножко "не комильфо", потому что фактически будет означать капитулировать в каком-то смысле по Крыму. Там, конечно, будут оставаться некоторые одиночки в определенном количестве, но мы знаем, что все это временно", - сказал Плетенчук.

Как ранее сообщалось, 19 мая военно-морские силы ВСУ также подтвердили поражение морского тральщика Черноморского флота России проекта 266-М "Ковровец".

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