В Крыму больше нет российских ракетоносителей, враг держит их в Новороссийске, - ВМС
Россия держит в Черном море 10 ракетоносителей, которые базируются в порту Новороссийск. Украинские военные лишили российских оккупантов носителей крылатых ракет "Калибр" в Крыму.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины Дмитрий Плетенчук.
"Носители закончились у них в Крыму, потому что последним из них был "Циклон". Но в Черном море остаются другие носители, которые находятся в пунктах базирования в Новороссийске. Одна из подводных лодок, предварительно, которая не является носителем, вышла в море. Однако эта информация проверяется, потому что точно подтвердить, что это не носитель, трудно", - заявил он.
Последствия уничтожения "Циклона"
Напомним, 19 мая ВСУ Украины уничтожили корабль ВМФ России "Циклон", который базировался в оккупированном Севастополе. Несмотря на то, что судно не сделало ни одного выстрела, его ценность высока
От этого ценность этого актива, в смысле уничтожения, никак не падает, потому что в какой-то момент они его все равно довели бы до рабочего состояния", - подчеркнул Плетенчук.
Кроме того, он добавил, что несмотря на украинские удары россияне не выведут все корабли из Крыма, поскольку это будет означать капитуляцию.
"За прошедшие сутки россияне вывели с полуострова еще ряд своих вспомогательных судов и передислоцировали их в Новороссийск. Однако вывести весь флот из Крыма россияне не могут по разным причинам. Во-первых, их банально негде ставить на других локациях. Во-вторых, вывести оттуда флот - это уже будет выглядеть немножко "не комильфо", потому что фактически будет означать капитулировать в каком-то смысле по Крыму. Там, конечно, будут оставаться некоторые одиночки в определенном количестве, но мы знаем, что все это временно", - сказал Плетенчук.
Как ранее сообщалось, 19 мая военно-морские силы ВСУ также подтвердили поражение морского тральщика Черноморского флота России проекта 266-М "Ковровец".
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після того як у вересні потопили їх підводне корите в Сєвасі - теж здриснули
Поки буде існувати рісія, поки і реваншистські плани будуть.
Наші партнери цими заборонами використання американської зброї по військовим цілям на території РФ зробили "постріл у ногу" ЗСУ.
Це очевидна помилка партнерів, яку потрібно негайно виправляти!
1) ("Азов") (№ 151);
2) "Георгий Победоносец" (№ 016);
3) "Калининград" (№ 102);
4) "Королев" (№ 130);
5) (("Костянтин Ольшанський")) (№ 402/42?);
6) (("Минск")) (№ 127);
7) "Николай Фильченков" (№ 152) (пр.1171);
8) ((("НОВОЧЕРКАССК"))) (№ 142);
9) (("Оленегорский горняк")) (№ 012);
10) "Орск" (№ 148) (пр.1171);
11) "Петр Моргунов" (№ 017) (пр.11711);
12) (("Саратов")) (№ 150) (пр.1171);
13) ((("ЦЕЗАРЬ КУНИКОВ"))) (№ 158);
14) ("Ямал") (№ 156) - https://focus.ua/*******-novosti/517765-v-chernom-more-vpervye-skopilos-tak-mnogo-rossiyskih-desantnyh-korabley-smi
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/britanska-rozvidka-nazvala-naslidki-vtrati-rosiyeyu-korvetu-ciklon-50421075.html