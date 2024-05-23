СБУ вже вразила 11 російських кораблів. Дрони Sea Baby оснастили "Градами", - Малюк. ФОТО

Глава СБУ Василь Малюк розповів, що СБУ використовує морські дрони Sea Baby, оснащені реактивними системами залпового вогню "Град". Загалом СБУ долучилась до знищення 11 російських кораблів, зокрема, великого десантного корабля "Олєнєгорський горняк".

Про це голова СБУ Василь Малюк розповів, виступаючи під час саміту фандрейзингової платформи UNITED24, передає Цензор.НЕТ.

"Використання надводних морських бойових дронів – це нова віха в історії морських битв. Але ми пішли набагато далі, і сьогодні успішно адаптуємо різні види озброєння до наших безпілотників. Не будемо розкривати усі деталі, аби не давати ворогу можливості підготуватися. Головне, що ми впроваджуємо кращі військово-технологічні рішення, щодня експериментуємо і вдосконалюємося", – зазначив Василь Малюк.

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За його словами, вперше СБУ використала дрон "Sea Baby", оснащений реактивними системами залпового вогню "Град", у грудні 2023 року.

Дрон "Sea Baby"

Адже "Sea Baby" - це багатоцільові платформи, на які спецслужба ставить додаткове озброєння для виконання різних завдань. Серед іншого дрон ефективно виконує дистанційне мінування. І, за словами Голови СБУ, таким чином було вражено вже 4 ворожі кораблі.

Василь Малюк нагадав, що історія застосування надводних дронів розпочалася у 2022 році, коли Верховний Головнокомандувач, Президент України Володимир Зеленський поставив СБУ відповідне завдання: зупинити домінування росіян в акваторії Чорного моря і створити оперативно вигідні умови для функціонування зернового коридору.

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Спецслужба виконала його, починаючи від оперативного задуму і до успішних бойових виходів. СБУ першою використала надводні безпілотники у своїх спецопераціях.

"Згодом до нас приєдналися побратими з ГУР і ВМСУ. І сьогодні у нас дуже багато трофеїв. Зокрема, СБУ вразила 11 ворожих кораблів. І по суті, ми загнали російський флот у бухту Новоросійська. Але навіть там ми їх дістали, вразивши великий десантний корабель "Олєнєгорський горняк", – нагадує Василь Малюк.

З допомогою дронів, оснащених РСЗВ, спецслужба може суттєво збільшити перелік потенційних цілей на морі.

Однією з пріоритетних цілей Василь Малюк називає і Кримський міст, який вже двічі був уражений СБУ, в тому числі з допомогою морських дронів "Sea Baby".

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Голова СБУ подякував амбасадорам UNITED24, волонтерам і всім українцям, які донатять і допомагають українським захисникам. А також – побратимам із Сил оборони, спільно з якими спецслужба реалізовує різні задуми.

"Попереду дуже й дуже багато сюрпризів. Повірте, СБУ і всі Сили оборони не підведуть. Ми маємо разом динамічно рухатися до Перемоги, оскільки в єдності наша сила", – підкреслив Василь Малюк.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, у Севастополі під ракетний удар потрапив корабель ВМФ Росії "Циклон", який є носієм "Калібрів".