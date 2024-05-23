УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9719 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
6 445 36

СБУ вже вразила 11 російських кораблів. Дрони Sea Baby оснастили "Градами", - Малюк. ФОТО

Глава СБУ Василь Малюк розповів, що СБУ використовує морські дрони Sea Baby, оснащені реактивними системами залпового вогню "Град". Загалом СБУ долучилась до знищення 11 російських кораблів, зокрема, великого десантного корабля "Олєнєгорський горняк".

Про це голова СБУ Василь Малюк розповів, виступаючи під час саміту фандрейзингової платформи UNITED24, передає Цензор.НЕТ.

"Використання надводних морських бойових дронів – це нова віха в історії морських битв. Але ми пішли набагато далі, і сьогодні успішно адаптуємо різні види озброєння до наших безпілотників. Не будемо розкривати усі деталі, аби не давати ворогу можливості підготуватися. Головне, що ми впроваджуємо кращі військово-технологічні рішення, щодня експериментуємо і вдосконалюємося", – зазначив Василь Малюк.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Малюк про викриття агентурних мереж РФ: За навідником деякий час стежать

Голова СБУ Василь Малюк

За його словами, вперше СБУ використала дрон "Sea Baby", оснащений реактивними системами залпового вогню "Град", у грудні 2023 року.

Дрон "Sea Baby"
Дрон "Sea Baby"

Адже "Sea Baby" - це багатоцільові платформи, на які спецслужба ставить додаткове озброєння для виконання різних завдань. Серед іншого дрон ефективно виконує дистанційне мінування. І, за словами Голови СБУ, таким чином було вражено вже 4 ворожі кораблі.

Дрон "Sea Baby"

Василь Малюк нагадав, що історія застосування надводних дронів розпочалася у 2022 році, коли Верховний Головнокомандувач, Президент України Володимир Зеленський поставив СБУ відповідне завдання: зупинити домінування росіян в акваторії Чорного моря і створити оперативно вигідні умови для функціонування зернового коридору.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Чорноморський флот РФ, імовірно, втратив останнього носія крилатих ракет, - ВМС ЗСУ. ВIДЕО

Спецслужба виконала його, починаючи від оперативного задуму і до успішних бойових виходів. СБУ першою використала надводні безпілотники у своїх спецопераціях.

"Згодом до нас приєдналися побратими з ГУР і ВМСУ. І сьогодні у нас дуже багато трофеїв. Зокрема, СБУ вразила 11 ворожих кораблів. І по суті, ми загнали російський флот у бухту Новоросійська. Але навіть там ми їх дістали, вразивши великий десантний корабель "Олєнєгорський горняк", – нагадує Василь Малюк.

З допомогою дронів, оснащених РСЗВ, спецслужба може суттєво збільшити перелік потенційних цілей на морі.

Однією з пріоритетних цілей Василь Малюк називає і Кримський міст, який вже двічі був уражений СБУ, в тому числі з допомогою морських дронів "Sea Baby".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Знищення "Циклону" підкреслює небезпеку для російських сил, що діють у Криму та Чорноморському регіоні, - британська розвідка

Голова СБУ подякував амбасадорам UNITED24, волонтерам і всім українцям, які донатять і допомагають українським захисникам. А також – побратимам із Сил оборони, спільно з якими спецслужба реалізовує різні задуми.

"Попереду дуже й дуже багато сюрпризів. Повірте, СБУ і всі Сили оборони не підведуть. Ми маємо разом динамічно рухатися до Перемоги, оскільки в єдності наша сила", – підкреслив Василь Малюк.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, у Севастополі під ракетний удар потрапив корабель ВМФ Росії "Циклон", який є носієм "Калібрів".

Автор: 

СБУ (12818) Чорноморський флот рф (624) Малюк Василь (99)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+6
Бесполезная *****,дополнительный вес убрал вес главного заряда.А град кораблю,как комар в жопу слона
показати весь коментар
23.05.2024 18:57
+6
Який сенс стрільби з нестійкої платформи? Для залякування? "Гради" для стрільби фіксуються. І стріляють по черзі з протилежних пускових труб. Щоб запобігти розкачуванню установки. А маломасивний дрон, який качається на плаву, без зчеплення, в що він там попаде на відстані? Тим паче чергою.
показати весь коментар
23.05.2024 19:08
+4
Дело в том что рашисты уже все оставшиеся корабли попрятали за боны и в море они не выплывают. И теперь к ним близко не подобраться. Остается только издалека порты обстреливать. Если в небольшой катер попадет такая ракета то ему мало не покажется
показати весь коментар
23.05.2024 19:04
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Последний раз рашисты уже расстреляли все дроны с вертолетов. Так что уже легких целей не будет. Нужно готовить к дронам прикрытие ПВО
показати весь коментар
23.05.2024 18:55 Відповісти
варіант з стінгером мабуть вже є
показати весь коментар
23.05.2024 19:11 Відповісти
"Расстрєлялі" вони один дрон який чомусь втратив хід. Вдень.
показати весь коментар
23.05.2024 19:26 Відповісти
може РЕБом заглушили і розстріляли
показати весь коментар
24.05.2024 12:35 Відповісти
+ 100 !

дешеві понти з НУРСАМи.
от якби поставити APKWS (англ: Advanced Precision Kill Weapon System (APKWS) - систему лазерного наведення для некерованих ракет https://uk.wikipedia.org/wiki/Hydra_70 Hydra 70 , що перетворює їх на високоточний *********, і дрон для лазерної підсвітки - ото буде круто !!!

показати весь коментар
23.05.2024 19:52 Відповісти
Бесполезная *****,дополнительный вес убрал вес главного заряда.А град кораблю,как комар в жопу слона
показати весь коментар
23.05.2024 18:57 Відповісти
Так, урізали бч заради хрін його зна чого.
показати весь коментар
23.05.2024 18:59 Відповісти
военные люди умные,как и полиция
показати весь коментар
23.05.2024 19:01 Відповісти
Дело в том что рашисты уже все оставшиеся корабли попрятали за боны и в море они не выплывают. И теперь к ним близко не подобраться. Остается только издалека порты обстреливать. Если в небольшой катер попадет такая ракета то ему мало не покажется
показати весь коментар
23.05.2024 19:04 Відповісти
Я не знаю який треба фари, щоб з «градівської» труби при морський хвилі взагалі кудись влучити
показати весь коментар
23.05.2024 19:09 Відповісти
Тогда нужно вешать полноценную противокорабельную ракету вместо града
показати весь коментар
23.05.2024 19:10 Відповісти
Скорее на морской дрон нужно использовать как грузовой, два десятка FPV им доставлять до рашистского порта или берега а там кошмарить мелкими дронами все что движется. Тем более для того чтобы уничтожить резервуар с нефтью или газопровод достаточно пару килограм тротилла которые несет FPV дрон
показати весь коментар
23.05.2024 19:16 Відповісти
И посадить на морской дрон оператора воздушных.
показати весь коментар
23.05.2024 19:40 Відповісти
На нем Starlink стоит. Теоретически можно удаленно управлять FPV дроном. Но как обьічно "дьвол прячется в мелочах". Поєтому необходимо тестировать. А идея хороша. Такой себе "микро вертолетоносец Mistral" в українському виконанні.
показати весь коментар
24.05.2024 22:26 Відповісти
це деза для супостата
показати весь коментар
23.05.2024 19:02 Відповісти
Єрмак батяне все пересылает,какая деза может быть?
показати весь коментар
23.05.2024 19:04 Відповісти
Фау-1 - класика жанру !!!!!!!!!!!
могли доставити 850-кілограмову бойову частину на відстань близько 250 км з крейсерською швидкістю близько 550 км/год.
але не були точними. якщо поставити ******* ситему наведення, то їм ціни не буде !!!


https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0#cite_note-:19-40
показати весь коментар
23.05.2024 20:01 Відповісти
Щеб чмакет і крелення кацапам передайте
показати весь коментар
23.05.2024 19:00 Відповісти
По моєму , в обов"язки цього кадра входить внутрішя безпека держави. А воювати на фронті повинні військові. Лікарі повинні лікувати , пожежника гасити пожежі. А то розвелося "героїв" я гною !
показати весь коментар
23.05.2024 19:02 Відповісти
"Попереду дуже й дуже багато сюрпризів. Повірте, СБУ і всі Сили оборони не підведуть. Ми маємо разом динамічно рухатися до Перемоги, оскільки в єдності наша сила", Армії ми віримо. а тобі - ні. Доки ЧЕРВІНСЬКИЙ БУДЕ ЗА ГРАТАМИ ???
показати весь коментар
23.05.2024 19:05 Відповісти
"...історія застосування надводних дронів розпочалася у 2022 році, коли ... Зеленський поставив СБУ відповідне завдання: зупинити домінування росіян в акваторії Чорного моря".
А в 2019-м он поставил прямо противоположное задание- закатать ракетную программу Украины в асфальт. Может, в 2019-м это был другой припи@дент?
показати весь коментар
23.05.2024 19:06 Відповісти
Який сенс стрільби з нестійкої платформи? Для залякування? "Гради" для стрільби фіксуються. І стріляють по черзі з протилежних пускових труб. Щоб запобігти розкачуванню установки. А маломасивний дрон, який качається на плаву, без зчеплення, в що він там попаде на відстані? Тим паче чергою.
показати весь коментар
23.05.2024 19:08 Відповісти
град очевидно для враження берегових цілей. Це не керована ракета
показати весь коментар
23.05.2024 19:15 Відповісти
Так і я про це. Не можна з "Града" накрити ціль, якщо він не зафіксований.
показати весь коментар
23.05.2024 19:18 Відповісти
Теоретично така штука підпливає до танкера, які тягають нафту з говнорасєйска, і робить залп метрів з п'ятидесяти. А дрон цілий...
показати весь коментар
23.05.2024 19:30 Відповісти
Це теоретично. А на практиці щось приладнали, аби показати виконання тупої фантазії ухилянта "А давайте на морський дрон "Катюшу" прибабахаємо!"
показати весь коментар
23.05.2024 19:58 Відповісти
Sea Baby з міні ядерною боєголовкою, недалеке майбутнє оркостану
показати весь коментар
23.05.2024 19:10 Відповісти
пацани вже дуріють від успіхів
показати весь коментар
23.05.2024 19:10 Відповісти
Чергова зелена гнида по наказу гнусавого зруйнувала роботу надважливої структури і засирає мізки бидлоелекторату який він потужний Головний конструктор - прикрутив трубу на катер.
показати весь коментар
23.05.2024 19:19 Відповісти
Дай Боже тобі здоров'я, Василь Малюк! Я особисто пишаюся роботою СБУ!
показати весь коментар
23.05.2024 19:44 Відповісти
ліпше поставили б на нього потужний звуко-імітатор підводного човна (або двох)
показати весь коментар
23.05.2024 20:20 Відповісти
Читаю коменти і радію, як багато є спеців. Хлопці, АРМІЯ ВАС ЧЕКАЄ !!! Вам там ціни не буде.
показати весь коментар
23.05.2024 21:01 Відповісти
все це добре. тіко не зрозуміло, ви СБУ чи конструкторське бюро.
показати весь коментар
23.05.2024 21:46 Відповісти
*****, ми ж не москалі понти колотить
показати весь коментар
23.05.2024 23:31 Відповісти
 
 