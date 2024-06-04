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Новости
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Весь Крым находится под огневым контролем Сил обороны Украины, - Силы обороны

Крим

Украинские защитники держат всю территорию оккупированного полуострова под огневым контролем.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире FREEДОМ сообщил начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Украины Дмитрий Плетенчук.

Он отметил, что разрешение на удары западным оружием по оккупированному полуострову не нужно, поскольку Крым является международно признанной территорией Украины. Относительно удара по порту "Кавказ", Плетенчук отметил, что удары наносились украинским вооружением.

"Что касается Крыма - это все наша территория. Здесь ни у кого не возникает никаких вопросов по применению. И учитывая радиус, который покрывается после удара по порту "Кавказ", соответственно, у всех есть понимание, что Крым фактически весь находится под огневым контролем. И в принципе, до этого было достаточно много интересных кейсов, которые мы никак не озвучивали по факту. Тем не менее, та же самая паромная переправа в Керчи тоже свидетельствует уже о многом", - сказал спикер.

Плетенчук отметил, что российские оккупанты сделали соответствующие выводы и начали выводить свои корабли из Крыма.

"Для этого надо было потерять самый новый малый ракетный корабль из состава флота, чтобы, наконец, на это решиться", - отметил он.

Напомним, за 27 месяцев Украина ударами по Черноморскому флоту РФ в оккупированном Крыму потопила или серьезно повредила более десятка крупных военных кораблей. Это около трети от всего флота.

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Автор: 

Крым (26384) Плетенчук Дмитрий (167)


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Топ комментарии
+3
То чому звідти везуть орків і зброю ?
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04.06.2024 14:02
+2
щось непомітно
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04.06.2024 14:44
+2
а Маріуполь з Мелітополем не перебуває. Дива!
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04.06.2024 15:01
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То чому звідти везуть орків і зброю ?
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04.06.2024 14:02 Ответить
щось непомітно
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04.06.2024 14:44 Ответить
а Маріуполь з Мелітополем не перебуває. Дива!
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04.06.2024 15:01 Ответить
Якийсь дивний "контроль" - коли нічого не контролюєш.....
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04.06.2024 15:11 Ответить
So what?
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04.06.2024 15:22 Ответить
А толку-то? Третій рік цю історію нам продають. Коли вже кофе у Ялті, гундос?
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04.06.2024 15:42 Ответить
То чому не стирати з лиця земля їхні міста?
За кожне наше знищене місто- такого ж гатунку кримське місто?
Чого чекаємо, якого трамваю?
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04.06.2024 15:46 Ответить
Це не їхні міста. Це наші міста.....
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04.06.2024 16:49 Ответить
їхні міста теж знищувати.
наші міста вони вже знищують
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04.06.2024 17:54 Ответить
Лучше тише говорить и терпеть пока будет больше сделано
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04.06.2024 16:04 Ответить
 
 