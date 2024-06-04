УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11601 відвідувач онлайн
Новини
2 497 6
Крим (14082) окупація (6537) Талібан (146) Центр національного спротиву (753)

Окупанти в Криму сподіваються налагодити співпрацю з "Талібаном", - Центр нацспротиву

Окупанти хочуть співпрацювати з Талібаном

У Санкт-Петербурзі 5-8 червня відбудеться "Міжнародний економічний форум", на якому заплановано зустріч представників окупаційної "адміністрації" Криму з бойовиками із "Талібану".

Про це повідомили в Центрі національного спротиву (ЦНС), передає Цензор.НЕТ.

"Терористи всіх країн єднаються у Санкт-Петербурзі на "Міжнародному економічному форумі", який відбудеться 5-8 червня. На цьому заході дипломатичного впливу РФ, який покликаний інтегрувати агентуру Кремля в єдине ціле та прорвати економічну ізоляцію, запланована зустріч гауляйтерів тимчасово окупованого Криму з бойовиками з "Талібану"", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Увесь Крим перебуває під вогневим контролем Сил оборони України, - Сили оборони

Повідомляється, що очікується також підписання меморандуму про співпрацю, зокрема участь кримських прокладок для постачання української агропродукції до захопленого бойовиками Афганістану. Також в окупаційній адміністрації Криму очікують на "туристів" та "інвестиції" з цієї країни.

"Таким чином замість успішного розвитку півострова, росіяни продовжують його маргіналізувати та робити військовою базою наповненою терористами", - зауважили в ЦНС.

Також читайте: Очільнику "Юнармії" в окупованому Криму Гаврильчуку, який вербує школярів на війну проти України, повідомлено про підозру, - СБУ

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Для підербурга це нормальна практика. Там і неонацисти гарно себе почувають, міжнародні форуми збирають. Наприклад:
"В российском Санкт-Петербурге в гостинице Holiday Inn 22 марта (2015) прошел так называемый "Русский международный консервативный форум", который собрал представителей европейских партии и движений неофашистского толка."
показати весь коментар
04.06.2024 16:48 Відповісти
ц, це про що ?
показати весь коментар
04.06.2024 16:52 Відповісти
Налагодять наркотрафік в крим?
показати весь коментар
04.06.2024 17:01 Відповісти
То о чем я и говорил. Рашисты будут максимально делать из Украины черную дыру которой будут пугать Европу. А ***** будет выступать миротворцеем, которого будут приглашать якобы навести порядок. Тот кто думает что сев за стол переговоров с *****м в Украине наступит мир и Украина продолжит торговать и ассоциироваться с Европой, глубоко ошибаются. ***** не только на окупированных а и еще не захваченных территориях Украины устроит такой гнойтик типо приднестровья и беларашки от которой ЕС не только закроет нам все безвизы а и будет от нас заборами отгораживаться.
показати весь коментар
04.06.2024 17:04 Відповісти
О, то може вже пора рашку визнати країною-терористом! ;
показати весь коментар
04.06.2024 17:09 Відповісти
ще тіке цього гівна нам в криму не вистачало
показати весь коментар
04.06.2024 17:12 Відповісти
 
 