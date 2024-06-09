Росіяни планують готувати офіцерів служби РЕБ на окупованих територіях України, - Центр нацспротиву

На тимчасово окупованих територіях України російські загарбники планують відкрити кафедри підготовки офіцерів служби радіоелектронної боротьби при вищих навчальних закладах.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.

Йдеться про цивільні вузи, які готуватимуть офіцерський склад для армії країни-агресорки. ЦНС зазначає, що місцеві гауляйтери пообіцяли вищому керівництву з Кремля організувати ці кафедри "з дня на день".

Зазначається, що навчання планують проводити за скороченою програмою, а випускникам курсу обіцяють "хороші посади" за контрактом.

Також загарбники планують запровадити у вузах на окупованих територіях обов’язкові предмети з управління безпілотниками.

"Так би мовити, демілітаризація на ділі", - коментує ЦНС наміри рашистів.

Раніше ЦНС повідомляв, що ворог почав перекидання своїх частин з Херсонщини на харківський напрямок.

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