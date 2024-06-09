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Росіяни планують готувати офіцерів служби РЕБ на окупованих територіях України, - Центр нацспротиву

Росіяни планують готувати офіцерів служби РЕБ на окупованих територіях України

На тимчасово окупованих територіях України російські загарбники планують відкрити кафедри підготовки офіцерів служби радіоелектронної боротьби при вищих навчальних закладах.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.

Йдеться про цивільні вузи, які готуватимуть офіцерський склад для армії країни-агресорки. ЦНС зазначає, що місцеві гауляйтери пообіцяли вищому керівництву з Кремля організувати ці кафедри "з дня на день".

Зазначається, що навчання планують проводити за скороченою програмою, а випускникам курсу обіцяють "хороші посади" за контрактом.

Також загарбники планують запровадити у вузах на окупованих територіях обов’язкові предмети з управління безпілотниками.

"Так би мовити, демілітаризація на ділі", - коментує ЦНС наміри рашистів.

Раніше ЦНС повідомляв, що ворог почав перекидання своїх частин з Херсонщини на харківський напрямок.

Читайте також: Окупанти в Криму сподіваються налагодити співпрацю з "Талібаном", - Центр нацспротиву
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Топ коментарі
+6
Хороша ціль для НІMARS і не тільки.
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09.06.2024 00:11
+3
На украінській територіі всі кацапи повинні здохнути 👹
запамʼятайте це , чортові окупанти !!
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09.06.2024 00:16
+3
ЯКИЙ МИР???? - РФ хоче лише наше тотальне знищення і все що їм треба це перерва щоб дарити смертельно бо тепер шось піщло не по плану
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09.06.2024 00:21
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Хороша ціль для НІMARS і не тільки.
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09.06.2024 00:11 Відповісти
На украінській територіі всі кацапи повинні здохнути 👹
запамʼятайте це , чортові окупанти !!
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09.06.2024 00:16 Відповісти
ЯКИЙ МИР???? - РФ хоче лише наше тотальне знищення і все що їм треба це перерва щоб дарити смертельно бо тепер шось піщло не по плану
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09.06.2024 00:21 Відповісти
А окуповані,ну прямо партизанять,так не хочеться в лона матері,тваю мать(
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09.06.2024 00:23 Відповісти
По своїй території можемо гасити цілодобово, не обираючи об'єкти.
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09.06.2024 00:41 Відповісти
кацапы хотят чтобы это был конфликт на года, посеять ненависть одних украинцев против других
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09.06.2024 00:42 Відповісти
Москворотий українець - така ж маячня, як козломекаючий соловей, тунгусе.
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09.06.2024 01:05 Відповісти
Ципсота фарионска
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09.06.2024 07:52 Відповісти
Так болить за свинособачу, валянку причмелений?
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09.06.2024 19:45 Відповісти
Сесію буде приймати професор Хаймарс!
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09.06.2024 05:28 Відповісти
І "студенти" під нього знайдуться. Донбас кишить колабораціоністами..
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09.06.2024 13:18 Відповісти
АТАКМС вже чекає .
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09.06.2024 08:27 Відповісти
 
 