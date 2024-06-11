Бійці 10-ї ОГШБр знищили російський РЕБ "Борисоглебск-2" на Донецькому напрямку. ВIДЕО (оновлено)

Українські воїни 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" уразили багатофункціональний комплекс радіоелектронної боротьби росіян РБ-301Б "Борисоглебск-2".

Як передає Цензор.НЕТ, про це у коментарі LIGA.net повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.

За його словами, бійці 10-ї ОГШБр здійснили ураження за допомогою FPV-дрона східніше від Покровського Донецької області.

Раніше ця ж бригада захопила такий самий комплекс окупантів як трофей у березні 2022 року.

Вперше ЗСУ знищили "Борисоглебск-2" у жовтні 2023 року.

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Що відомо про РЕБ "Борисоглебск-2"?

Перші вісім комплексів були поставлені російській армії у 2013 році, а у 2014-15 роках було поставлено ще 14.

До "Борисоглебска-2" включений пункт управління Р-300КМВ та окремі машини з різним радіоелектронним обладнанням. Серед іншого, є засоби радіотехнічної розвідки, котрі потрібні для виявлення радіосигналів та видачі даних про них.

У своїй повній конфігурації він включає дев'ять різних машин з набором обладнання, які розміщені на шасі МТ-ЛБ (так звана "мотолига"), модифікованому для встановлення нового спеціального обладнання.

Російські війська заявлять, що цій станції РЕБ потрібно "близько 15 хвилин" для розгортання всіх засобів та підготовку до бойової роботи після прибуття на місце.

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