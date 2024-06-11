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знищення (6565) Донецька область (7581) 10 окрема гірсько-штурмова бригада (199) РЕБ (129) Волошин Назар (101)

Бійці 10-ї ОГШБр знищили російський РЕБ "Борисоглебск-2" на Донецькому напрямку. ВIДЕО (оновлено)

Українські воїни 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" уразили багатофункціональний комплекс радіоелектронної боротьби росіян РБ-301Б "Борисоглебск-2".

Як передає Цензор.НЕТ, про це у коментарі LIGA.net повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.

За його словами, бійці 10-ї ОГШБр здійснили ураження за допомогою FPV-дрона східніше від Покровського Донецької області.

Раніше ця ж бригада захопила такий самий комплекс окупантів як трофей у березні 2022 року.

Вперше ЗСУ знищили "Борисоглебск-2" у жовтні 2023 року.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни планують готувати офіцерів служби РЕБ на окупованих територіях України, - Центр нацспротиву

Що відомо про РЕБ "Борисоглебск-2"?

Перші вісім комплексів були поставлені російській армії у 2013 році, а у 2014-15 роках було поставлено ще 14.

До "Борисоглебска-2" включений пункт управління Р-300КМВ та окремі машини з різним радіоелектронним обладнанням. Серед іншого, є засоби радіотехнічної розвідки, котрі потрібні для виявлення радіосигналів та видачі даних про них.

Борисоглебск-2

У своїй повній конфігурації він включає дев'ять різних машин з набором обладнання, які розміщені на шасі МТ-ЛБ (так звана "мотолига"), модифікованому для встановлення нового спеціального обладнання.

Російські війська заявлять, що цій станції РЕБ потрібно "близько 15 хвилин" для розгортання всіх засобів та підготовку до бойової роботи після прибуття на місце.

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От саме сюди мені хочеться "мордою ткнуть" "німкені" "Марті номерній" яка мені сьогодні відповідала та "розпиналася" що вона "свинособачої" не розуміє! Я так думаю - що оту трофейну систему РЕБ "Борисоглебск" наші хлопці використовують за призначенням Бо на відміну від цієї "псевдопатріотші" знають "свинособачу" у повному обсязі та вивчили технічні інструкції по використанню трофейної апаратури
Колись читав мемуари офіцера розвідки часів ІІ СВітової Писав:
"Прибыл ко мне разведчик Докладывает: "Лежал в засаде под селом Неподалёку остановился легковой автомобиль Оттуда вышли два офицера Расстелили на капоте карту ы что-то минут десять обсуждали!" "ГОворили громко?" "Да!" "О чём именно? Не знаю - я в школе немецко-фашистский язык отказался учить!"
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11.06.2024 11:04 Відповісти
Гарна робота-всім виконавцям респект...
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11.06.2024 14:33 Відповісти
Як негарно гарно получилось торапилося.....
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11.06.2024 15:01 Відповісти
 
 