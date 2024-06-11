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ЗСУ збили російський Су-25 на Покровському напрямку, - Генштаб

На Покровському напрямку збили Су-25

Українські воїни збили російський штурмовик Су-25.

Про це йдеться у нічному зведенні Генштабу, передає Цензор.НЕТ.

Там зазначається, що на Покровському напрямку ворог 21 раз намагався вклинитися в бойові порядки захисників України поблизу Євгенівки, Новоолександрівки, Новопокровського, Яснобродівки, Уманського та Карлівки. 19 ворожих атак відбито. Ще два боєзіткнення тривають неподалік Новоолександрівки та Новопокровського.

Сили оборони знищили на цьому напрямку 198 окупантів, один танк, бойову броньовану машину, гармату чотири автомобілі та  літак Су-25.

Нагадаємо 25 травня воїни 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка збили черговий російський штурмовик Су-25. Це був шостий російський Су-25 збитий воїнами 110-ї бригади у травні цього року.

Читайте: Євлаш про ураження російського багатоцільового винищувача Су-57: Він системно не застосовувався

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Топ коментарі
+27
Гарний початок доби.
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11.06.2024 01:20
+20
Браво ЗСУ!
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11.06.2024 01:21
+20
Слава Україні! Слава ЗСУ! Смерть смердючим кazaпам.
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11.06.2024 01:39
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А скільки б ще могли збити, якби не вкладались УСІ УЧАСНИКИ ? в глобальну виставу-бенефіс Козира?
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11.06.2024 01:20 Відповісти
а якби, а якщо..

Повертайтесь в реальність.
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11.06.2024 06:24 Відповісти
Гарний початок доби.
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11.06.2024 01:20 Відповісти
Браво ЗСУ!
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11.06.2024 01:21 Відповісти
Слава Україні! Слава ЗСУ! Смерть смердючим кazaпам.
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11.06.2024 01:39 Відповісти
розліталося тут...
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11.06.2024 01:43 Відповісти
а хлопці раз і зняли..
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11.06.2024 01:46 Відповісти
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11.06.2024 01:58 Відповісти
Героям слава!!
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11.06.2024 02:25 Відповісти
Смерть ворогам!
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11.06.2024 12:05 Відповісти
Молодці!!!
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11.06.2024 02:14 Відповісти
Слава Героям!
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11.06.2024 02:49 Відповісти
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11.06.2024 08:28 Відповісти
дай боже, не останній...
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11.06.2024 08:43 Відповісти
То добре, менше всякого сміття в українському небі буде!!!
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11.06.2024 09:08 Відповісти
..к списку причислите суШку 34 обе твари не выжили...
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11.06.2024 09:35 Відповісти
Друга сушка - це не ми ) хай вони на свій рахунок записують.
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11.06.2024 09:40 Відповісти
та ладно, сама упалв...
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11.06.2024 10:24 Відповісти
Потерпел аварию СУ-35 в Северной Осетии.Оба пилота погибли.С помощью украинских дронов?
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11.06.2024 10:41 Відповісти
ну крутезні хлопці !!!! Дякую, рідні!
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11.06.2024 10:53 Відповісти
шо з космольотчіком?
переживають всі, що падло вижило...
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11.06.2024 11:52 Відповісти
 
 