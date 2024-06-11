ВСУ сбили российский Су-25 на Покровском направлении, - Генштаб

Украинские воины сбили российский штурмовик Су-25.

Об этом говорится в ночной сводке Генштаба, передает Цензор.НЕТ.

Там отмечается, что на Покровском направлении враг 21 раз пытался вклиниться в боевые порядки защитников Украины вблизи Евгеновки, Новоалександровки, Новопокровского, Яснобродовки, Уманского и Карловки. 19 вражеских атак отбиты. Еще два боестолкновения продолжаются неподалеку от Новоалександровки и Новопокровского.

Силы обороны уничтожили на этом направлении 198 оккупантов, один танк, боевую бронированную машину, пушку, четыре автомобиля и самолет Су-25.

Напомним, 25 мая воины 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко сбили очередной российский штурмовик Су-25. Это был шестой российский Су-25 сбитый воинами 110-й бригады в мае этого года.

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