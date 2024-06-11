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ВСУ сбили российский Су-25 на Покровском направлении, - Генштаб

На Покровському напрямку збили Су-25

Украинские воины сбили российский штурмовик Су-25.

Об этом говорится в ночной сводке Генштаба, передает Цензор.НЕТ.

Там отмечается, что на Покровском направлении враг 21 раз пытался вклиниться в боевые порядки защитников Украины вблизи Евгеновки, Новоалександровки, Новопокровского, Яснобродовки, Уманского и Карловки. 19 вражеских атак отбиты. Еще два боестолкновения продолжаются неподалеку от Новоалександровки и Новопокровского.

Силы обороны уничтожили на этом направлении 198 оккупантов, один танк, боевую бронированную машину, пушку, четыре автомобиля и самолет Су-25.

Напомним, 25 мая воины 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко сбили очередной российский штурмовик Су-25. Это был шестой российский Су-25 сбитый воинами 110-й бригады в мае этого года.

Также читайте: Евлаш о поражении российского многоцелевого истребителя Су-57: Он системно не применялся

Автор: 

самолет (3593) уничтожение (6974) Покровск (598)


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Топ комментарии
+27
Гарний початок доби.
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11.06.2024 01:20
+20
Браво ЗСУ!
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11.06.2024 01:21
+20
Слава Україні! Слава ЗСУ! Смерть смердючим кazaпам.
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11.06.2024 01:39
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А скільки б ще могли збити, якби не вкладались УСІ УЧАСНИКИ ? в глобальну виставу-бенефіс Козира?
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11.06.2024 01:20 Ответить
а якби, а якщо..

Повертайтесь в реальність.
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11.06.2024 06:24 Ответить
Гарний початок доби.
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11.06.2024 01:20 Ответить
Браво ЗСУ!
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11.06.2024 01:21 Ответить
Слава Україні! Слава ЗСУ! Смерть смердючим кazaпам.
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11.06.2024 01:39 Ответить
розліталося тут...
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11.06.2024 01:43 Ответить
а хлопці раз і зняли..
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11.06.2024 01:46 Ответить
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11.06.2024 01:58 Ответить
Героям слава!!
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11.06.2024 02:25 Ответить
Смерть ворогам!
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11.06.2024 12:05 Ответить
Молодці!!!
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11.06.2024 02:14 Ответить
Слава Героям!
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11.06.2024 02:49 Ответить
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11.06.2024 08:28 Ответить
дай боже, не останній...
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11.06.2024 08:43 Ответить
То добре, менше всякого сміття в українському небі буде!!!
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11.06.2024 09:08 Ответить
..к списку причислите суШку 34 обе твари не выжили...
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11.06.2024 09:35 Ответить
Друга сушка - це не ми ) хай вони на свій рахунок записують.
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11.06.2024 09:40 Ответить
та ладно, сама упалв...
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11.06.2024 10:24 Ответить
Потерпел аварию СУ-35 в Северной Осетии.Оба пилота погибли.С помощью украинских дронов?
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11.06.2024 10:41 Ответить
ну крутезні хлопці !!!! Дякую, рідні!
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11.06.2024 10:53 Ответить
шо з космольотчіком?
переживають всі, що падло вижило...
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11.06.2024 11:52 Ответить
 
 