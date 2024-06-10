Евлаш о поражении российского многоцелевого истребителя Су-57: Он системно не применялся

За время полномасштабного вторжения войска РФ применяли самолеты Су-57 буквально считанные разы. Чаще всего их использовали на достаточно удаленной дистанции от линии соприкосновения.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"И видели его, когда он применял управляемые авиационные ракеты. Однако о системности, постоянном применении, достаточно близком подходе к государственной границе или линии соприкосновения не приходилось говорить", - отметил Евлаш.

Как объясняет представитель Воздушных сил, россияне, понимая что этот самолет стоит миллиарды долларов, не хотели подвергать его опасности.

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Ранее Цензор.НЕТ информировал, что 8 июня на территории аэродрома "Ахтубинск" в Астраханской области РФ, расположенном в 589 километрах от линии боевого соприкосновения, поражен многоцелевой истребитель государства-агрессора Су-57.