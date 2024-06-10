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Новости Война
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самолет (3551) Воздушные силы (2002) ГУР (347) Евлаш Илья (137)

Евлаш о поражении российского многоцелевого истребителя Су-57: Он системно не применялся

Вперше уражено Су-57

За время полномасштабного вторжения войска РФ применяли самолеты Су-57 буквально считанные разы. Чаще всего их использовали на достаточно удаленной дистанции от линии соприкосновения.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"И видели его, когда он применял управляемые авиационные ракеты. Однако о системности, постоянном применении, достаточно близком подходе к государственной границе или линии соприкосновения не приходилось говорить", - отметил Евлаш.

Как объясняет представитель Воздушных сил, россияне, понимая что этот самолет стоит миллиарды долларов, не хотели подвергать его опасности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина имеет инфраструктуру для использования шведских истребителей Gripen, - Воздушные силы

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что 8 июня на территории аэродрома "Ахтубинск" в Астраханской области РФ, расположенном в 589 километрах от линии боевого соприкосновения, поражен многоцелевой истребитель государства-агрессора Су-57.
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Топ комментарии
+10
Крейсер Мацква теж системно не застосовувався. Але репутаційні втрати рашки від таких втрат в сотні разів більше, ніж прямі військові. Коли Китай, Іран, П.Корея зрозуміють, що рашка - то надто токсичний союзник, раші швидко прийде капець. Індія це вже, здається, починає розуміти.
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10.06.2024 10:53
+6
Ну то кацапам нема про що й плакати . Всього лиш - втратили якусь безкорисну вундервафлю .
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10.06.2024 10:56
+5
Чому? Станок може і коштує, і якщо зробити на ньому тільки 10 олівців то собівартість так і буде. Але при масовому виробництві все стає на всої місця
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10.06.2024 11:32
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Дуже дорога вундервафля.
Расейська перефірія десь у Пензі, маленький пензюк питає тато:
- Папаня, а лятающая то вафля быват?
- Канечна Ваньша быват Су-57.
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10.06.2024 10:53 Ответить
Крейсер Мацква теж системно не застосовувався. Але репутаційні втрати рашки від таких втрат в сотні разів більше, ніж прямі військові. Коли Китай, Іран, П.Корея зрозуміють, що рашка - то надто токсичний союзник, раші швидко прийде капець. Індія це вже, здається, починає розуміти.
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10.06.2024 10:53 Ответить
Ну то кацапам нема про що й плакати . Всього лиш - втратили якусь безкорисну вундервафлю .
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10.06.2024 10:56 Ответить
Міліарди?
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10.06.2024 11:00 Ответить
"цей літак коштує мільярди доларів" - F-35A: $205-215 млн (2024)...Су-57 є носієм ракет Х-59 та Х-69, його вартість - близько 25 млн доларів (приблизно 1 млрд грн). Якщо він таке дійсно сказав...
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10.06.2024 11:00 Ответить
Нормально. У нас цілий майор зайнятий тим, що папірець раз на тиждень читає з помилками, а якийсь там доктор наук у званні рядового окопи риє та автомат чистить. Так переможем-с!
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10.06.2024 11:03 Ответить
Та норм. Це приблизно як ******** авіаносець з ядерною установкою 😂
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10.06.2024 11:07 Ответить
Там вартість проєкту 8-10 мільярдів вічнозелених )) При великому замовлені ця сума розмастилася би на всі літаки, а так як їх біля 10, то так і є, один біля ядра ))
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10.06.2024 11:12 Ответить
https://tsn.ua/ru/exclusive/porazhenie-su-57-v-rossii-harakteristiki-i-stoimost-istrebitelya-2596413.html СУ-57
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10.06.2024 11:15 Ответить
Якщо так оцінювати вартість, то олівець коштує тисячі доларів...
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10.06.2024 11:23 Ответить
Чому? Станок може і коштує, і якщо зробити на ньому тільки 10 олівців то собівартість так і буде. Але при масовому виробництві все стає на всої місця
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10.06.2024 11:32 Ответить
...тому треба було чітко сказати, що це вартість проекту, а не того ураженого літака. Термінологія має бути однозначною.
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10.06.2024 12:32 Ответить
За заявою Міністерства оборони США вартість F-35A становитиме 82,4 мільйона доларів у 2020 році, 79,17 мільйона доларів у 2021 році та 77,9 мільйона доларів у 2022 році.
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10.06.2024 11:13 Ответить
Читал что с большой вероятностью, был поражен не Су-57, а прототип Т-50. Который как раз базировался на этом аэродроме, так как это аэродром испытательного центра. Там еще рядом полигон расположен. Правда или нет... Не знаю.
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10.06.2024 11:04 Ответить
не читай "с большой вероятностью" бубуйню, тому-що уражений літак був в останньому уже серійному окрасі. т50 має інший малюнок і наврятчи хтось би прототип перемальовував під серійний.
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10.06.2024 11:36 Ответить
Дальнейшие полёты всё прояснят. И неполёты.
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10.06.2024 11:09 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=TJj8-8TouTE пароход то он хороший, только воды боится
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10.06.2024 11:10 Ответить
розуміючи що цей літак коштує мільярди доларів, не хотіли наражати його на небезпеку.

Нравіца, не нравіца, тєрпі моя красавіца 😁
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10.06.2024 11:28 Ответить
 
 