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самолет (3551) Швеция (969) Воздушные силы (2002)

Украина имеет инфраструктуру для использования шведских истребителей Gripen, - Воздушные силы

В Україні є інфраструктура для винищувачів Gripen

Украина хотела бы получить шведские истребителей Gripen вместе с с F-16, Eurofighter и Rafale. В нашей стране есть соответствующая инфраструктура для их использования.

Об этом заявил начальник авиации командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

"F-16 предложили первым. Мы сейчас работаем над F-16, развиваем инфраструктуру под него... На втором месте у нас стоит Gripen. И все запросы в Швецию также были предоставлены. Просто этот процесс сейчас не является приоритетным, но мы рассматриваем возможность получения этих самолетов. Инфраструктура для них уже подходящая", - пояснил Голубцов.

Он отметил, что Gripen может использовать даже обычные автомобильные дороги и не нуждается в каком-то специализированном покрытии. А также использует всю линейку западного вооружения.

"Все, что можно использоваться на F-16, можно использовать и на Gripen. Поэтому мы, конечно, на всех площадках говорим о том, что мы заинтересованы в получении. Тем более в видении и уже в стратегии развития, которая разработана в этом году, также записано, что мы хотели бы иметь на вооружении самолеты F-16 и Gripen", - отметил начальник авиации ВС ВСУ.

Напомним, уникальной частью соглашения по безопасности со Швецией является предоставление специализированных самолетов ASC 890, а также перспектива передачи Украине самолетов JAS 39 Gripen, включая соответствующее обучение.

Также читайте: Украина впервые атаковала цель на территории РФ боевым самолетом. Поражён командный узел оккупантов, - Sky News
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Топ комментарии
+12
Інфа для ворога? " В нас є інфраструктура! Не чекайте, а робіть щось!"...
... Для резидента самий надійний і безпечний шлях передачі інформації - відкритий!...
Народу пускають пил в очі: і КАБи ось-ось, і все для літаків...
Грають в якусь п'єсу! Зробіть, отримайте результати і скажіть... Після Перемоги!...
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09.06.2024 20:41
+6
Все це чудово,але треба визначатися з літаками.дуже багато балачок, а обслуговування,а запчастини та й персонал треба навчити. Це ж не лісапети.
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09.06.2024 20:36
+6
Довбні ,ви ще про місце базування літаків кацапам повідомте,
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09.06.2024 20:45
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Все це чудово,але треба визначатися з літаками.дуже багато балачок, а обслуговування,а запчастини та й персонал треба навчити. Це ж не лісапети.
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09.06.2024 20:36 Ответить
Інфа для ворога? " В нас є інфраструктура! Не чекайте, а робіть щось!"...
... Для резидента самий надійний і безпечний шлях передачі інформації - відкритий!...
Народу пускають пил в очі: і КАБи ось-ось, і все для літаків...
Грають в якусь п'єсу! Зробіть, отримайте результати і скажіть... Після Перемоги!...
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09.06.2024 20:41 Ответить
і почнуть рашисти знищувати автостради
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09.06.2024 21:18 Ответить
Довбні ,ви ще про місце базування літаків кацапам повідомте,
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09.06.2024 20:45 Ответить
Непогана в Зелі чуика - дороги вже для Гріпенів заасфальтував
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09.06.2024 20:46 Ответить
Винищувачі Gripen зможуть передати Україні, коли вона отримає F-16, - глава МЗС Швеції Більстрем - Становитесь в очереди, сразу после нас
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09.06.2024 20:47 Ответить
Виконавча директорка ЦПК Дар'я Каленюк потрапила до списку 100 нових лідерів за версією THE TIME 13/09/23
І ось знову Дар"я Калинюк - цитата з THE TIME тільки вже останньої про Єрмака

Корупція в Україні дедалі сильніше призводить до суперечок між Білим домом і Києвом - The Times
"

Тим часом антикорупційні органи виступають проти подальшої присутності в політиці Кирила Тимошенка та Олега Татарова, які були фігурантами корупційних скандалів. Щодо останнього виконавча директорка Центру протидії корупції Дар'я Каленюк у коментарі для The Times зазначила - те, що він далі керує реформою правоохоронних органів «є божевіллям».

«Офіс президента замість того, щоб звільнити його, доручив новим прокурорам взятися за його справу, і вони її закрили», - пояснила антикорупціонерка.

Щодо Кирила Тимошенка британські журналісти зазначили, що він, будучи радником міністра оборони Рустема Умерова, відповідальний за побудову фортифікацій зокрема на Харківщині. Однак, пише ЗМІ, виникає питання - як попри зловживання владою, політику довірили таке важливе завдання.

Відтак усі ці питання все більше призводять до непорозумінь між США і Україною."

див ТУТ відео, як Єрмак дає вказівку Зеленському на 31-50 хв

https://www.youtube.com/watch?v=nM1oqJcF14c

А кляті Саліавн з бідоном усьо шота мєдлят ...
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09.06.2024 20:54 Ответить
- Рабинович! Объясните мне, наконец, чем отличаются взятки от коррупции?
- Всё просто: взятки - это когда взяли и сделали, коррупция - это когда взяли, но не сделали.
И с этой язвой на теле общества нужно беспощадно бороться!
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09.06.2024 21:40 Ответить
Не стоит воспринимать передачу ВСУ истребителей F-16 как панацею, - начальник авиации Командования Воздушных сил ВСУ Голубцов

По его https://www.radiosvoboda.org/a/f-16-ukraine-holubtsov/32983173.html словам , одним самолетом завоевать преимущество в воздухе будет тяжело. Это будет комплекс, наряду с использованием ПВО, средств РЭБ, и радиотехнических средств обнаружения.

Еще тезисы из его интервью:
▪️В этом году первые F-16 зайдут в Украину (+-10 единиц). Остальные (уже украинские) F-16 будут в резерве стоять на территории НАТО, максимум использоваться в обучении пилотов ВС ВСУ.
▪️ Все самолеты, которые будут предоставляться, прошли определенную модернизацию, там стоит улучшенный прицел. Также в них установлен "специальный контейнер", который позволит находить и наводить ракеты, бомбы на наземные цели.
▪️Самой большой проблемой является прикрытие авиабаз, где будут базироваться F-16. Это как минимум 2 батареи Patriot, 2 батареи типа NASAMS и средства непосредственного прикрытия (Gepard).
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09.06.2024 21:02 Ответить
Eurofighter і Rafale??!!
Зовсім здуріли?!
Не знаю за бойову ефективність, але це самі дорогі (не беручи до уваги F-35) літаки в експлуатації.
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09.06.2024 21:12 Ответить
Сци, ватан!
Вартість експлуатації повернеш в вигляді контрибуції!
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09.06.2024 21:30 Ответить
Укрїна має інфраструктуру для прийому і обслуговувння шведських літаків, але вонп ще більше має агентів кремля, які за пів години здадуть місце дислокації цих літаків і пілотів.
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09.06.2024 21:35 Ответить
шведы бы уже могли вето обамы обойти, как Макрон. ставленный обамой еле ходячий старичок свосем уже не держит лицо и мало на что влияет.
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09.06.2024 23:25 Ответить
Да дайте хоч хто хоч 2 - може ХОТЬ ХТОСЬ політає не як Джюс!!! Вічна йому СЛАВА і ШАНА!!!! Дайте хоча б шанс злетіти на чомусь "*********", не савєтьськаму...
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10.06.2024 00:38 Ответить
Британці в 1916 не ******* багато про новий геймченджер. І навіть назвали його 'танк' - що означає цистерну, і все для того щоб заплутати німців.
І все одно не змогли скористатись з першого шоку німців в повній мірі.
А ці ЗЕлені більшовицькі ******* відкрито всі карти на стіл кладуть ще до партії в покер, і стадо їм вірить що все получіца. Партія в покер життями українців.
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10.06.2024 04:36 Ответить
 
 