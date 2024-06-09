Украина имеет инфраструктуру для использования шведских истребителей Gripen, - Воздушные силы
Украина хотела бы получить шведские истребителей Gripen вместе с с F-16, Eurofighter и Rafale. В нашей стране есть соответствующая инфраструктура для их использования.
Об этом заявил начальник авиации командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".
"F-16 предложили первым. Мы сейчас работаем над F-16, развиваем инфраструктуру под него... На втором месте у нас стоит Gripen. И все запросы в Швецию также были предоставлены. Просто этот процесс сейчас не является приоритетным, но мы рассматриваем возможность получения этих самолетов. Инфраструктура для них уже подходящая", - пояснил Голубцов.
Он отметил, что Gripen может использовать даже обычные автомобильные дороги и не нуждается в каком-то специализированном покрытии. А также использует всю линейку западного вооружения.
"Все, что можно использоваться на F-16, можно использовать и на Gripen. Поэтому мы, конечно, на всех площадках говорим о том, что мы заинтересованы в получении. Тем более в видении и уже в стратегии развития, которая разработана в этом году, также записано, что мы хотели бы иметь на вооружении самолеты F-16 и Gripen", - отметил начальник авиации ВС ВСУ.
Напомним, уникальной частью соглашения по безопасности со Швецией является предоставление специализированных самолетов ASC 890, а также перспектива передачи Украине самолетов JAS 39 Gripen, включая соответствующее обучение.
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Народу пускають пил в очі: і КАБи ось-ось, і все для літаків...
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І ось знову Дар"я Калинюк - цитата з THE TIME тільки вже останньої про Єрмака
Корупція в Україні дедалі сильніше призводить до суперечок між Білим домом і Києвом - The Times
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Тим часом антикорупційні органи виступають проти подальшої присутності в політиці Кирила Тимошенка та Олега Татарова, які були фігурантами корупційних скандалів. Щодо останнього виконавча директорка Центру протидії корупції Дар'я Каленюк у коментарі для The Times зазначила - те, що він далі керує реформою правоохоронних органів «є божевіллям».
«Офіс президента замість того, щоб звільнити його, доручив новим прокурорам взятися за його справу, і вони її закрили», - пояснила антикорупціонерка.
Щодо Кирила Тимошенка британські журналісти зазначили, що він, будучи радником міністра оборони Рустема Умерова, відповідальний за побудову фортифікацій зокрема на Харківщині. Однак, пише ЗМІ, виникає питання - як попри зловживання владою, політику довірили таке важливе завдання.
Відтак усі ці питання все більше призводять до непорозумінь між США і Україною."
див ТУТ відео, як Єрмак дає вказівку Зеленському на 31-50 хв
https://www.youtube.com/watch?v=nM1oqJcF14c
А кляті Саліавн з бідоном усьо шота мєдлят ...
- Всё просто: взятки - это когда взяли и сделали, коррупция - это когда взяли, но не сделали.
И с этой язвой на теле общества нужно беспощадно бороться!
По его https://www.radiosvoboda.org/a/f-16-ukraine-holubtsov/32983173.html словам , одним самолетом завоевать преимущество в воздухе будет тяжело. Это будет комплекс, наряду с использованием ПВО, средств РЭБ, и радиотехнических средств обнаружения.
Еще тезисы из его интервью:
▪️В этом году первые F-16 зайдут в Украину (+-10 единиц). Остальные (уже украинские) F-16 будут в резерве стоять на территории НАТО, максимум использоваться в обучении пилотов ВС ВСУ.
▪️ Все самолеты, которые будут предоставляться, прошли определенную модернизацию, там стоит улучшенный прицел. Также в них установлен "специальный контейнер", который позволит находить и наводить ракеты, бомбы на наземные цели.
▪️Самой большой проблемой является прикрытие авиабаз, где будут базироваться F-16. Это как минимум 2 батареи Patriot, 2 батареи типа NASAMS и средства непосредственного прикрытия (Gepard).
Зовсім здуріли?!
Не знаю за бойову ефективність, але це самі дорогі (не беручи до уваги F-35) літаки в експлуатації.
Вартість експлуатації повернеш в вигляді контрибуції!
І все одно не змогли скористатись з першого шоку німців в повній мірі.
А ці ЗЕлені більшовицькі ******* відкрито всі карти на стіл кладуть ще до партії в покер, і стадо їм вірить що все получіца. Партія в покер життями українців.