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ВВС (259) самолет (3551) уничтожение (6249) Белгород (433)

Украина впервые атаковала цель на территории РФ боевым самолетом. Поражён командный узел оккупантов, - Sky News

Україна вперше атакувала ціль на території РФ бойовим літаком

В воскресенье, 9 июня, украинский истребитель впервые поразил военную цель на территории России.

Об этом пишет Sky News со ссылкой на украинский военный источник, сообщает Цензор.НЕТ.

По данным источника, был поражен "российский командный узел" в районе российского Белгорода.

Пока неизвестно, какой тип боеприпасов был использован во время атаки. Также не сообщается, было ли это западное оружие или нет.

"ВВС ВСУ нанесли удар по российскому командному пункту в Белгороде. Хотя оценка ущерба еще продолжается, подтверждено, что это было прямое попадание. Это первое воздушное поражение, осуществленное ВСУ по цели на территории России", - рассказал Sky News украинский военный источник на условиях анонимности.

Удар по десантному кораблю РФ в Азовском море

В материале Sky News также говорится об атаке Сил обороны Украины на вражеское судно в Азовском море. Как отмечает украинский военный источник, вечером 8 июня ВСУ нанесли "скоординированный удар" по российскому десантному кораблю, который недавно переместился из Черного в Азовское море.

Источник сообщил, что судно стало пятым из семи больших десантных кораблей РФ, которые были потоплены или "выведены из строя" в результате украинских атак.

"Этот успешный удар показывает россиянам, что они не могут свободно действовать ни в Черном море, ни на востоке... Срывая российские поставки боеприпасов и ключевых военных материалов, этот удар непосредственно поддержит украинские войска в их продолжающейся борьбе", - сказал собеседник издания.

Напомним, ранее в России заявили об уничтожении якобы украинских беспилотников над оккупированным Крымом, Азовским морем и тремя областями.
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Топ комментарии
+100
А класно було воювати коли по твоїй території ніхто відповісти не може. І розповідати, що з усім НАТО вони воюють відважно
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09.06.2024 19:12
+56
вперше і не в останнє! )(уйлостан повинен палати і волати.
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09.06.2024 19:16
+56
Слава ЗСУ !!!
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09.06.2024 19:17
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Або в Україні з'вилися якісь далекобійні ракети, або все таки F-16

В Криму на день рососії щось назріває.

Хакери взломали пропагандиський канал та жирно натякнули кримчанам щоб ті до готувалися до чогось неминучого 🤔

https://t.me/pecherymordora356
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09.06.2024 20:28 Ответить
Війна потребує тиши! Чим врежено - нехай кацапи міркують!

Це тільки дермак голосить, тварина, і коли воно вже здохне?
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09.06.2024 20:41 Ответить
Чекаємо на підтвердження про десантний корабель.
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09.06.2024 20:42 Ответить
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09.06.2024 20:44 Ответить
Яке, нахрін, "перше ураження"? А безпілотники - не рахуються? Треба уточнювати - перше ураження за допомогою літака!!!
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09.06.2024 20:58 Ответить
У неділю, 9 червня, український винищувач вперше вразив військову ціль на території Росії. Джерело:
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10.06.2024 00:37 Ответить
ВПС Ізраїлю ніколи не звітують про те , що вони роблять в повітрі ворожої сторони . Це робота ворога - домислювати що й як то було . Склільки цілей ураженно, скільки сотен літаків вони збили й де тоді їх уламки .

Я думаю , що й українським соколам це робити не требом . Мабуть найважчи часи на застарілих агрегатах вони пережили й скільки не дочекалися того часу -- усе після перемоги . Сумно це , сумно через те , що кожна затягнута ситими чинушами з союзницьких й дружніх країн коштувала в Україні не один десяток життів . Суд історії цим харям теж винесе вирок ... Бо хто зара по-доброму згадає чемберлена чи деладье ?!
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09.06.2024 21:32 Ответить
ои, ну когда же "они" наконец дадут Украине Ф16?!
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09.06.2024 22:04 Ответить
и чего оремс.. Чего облака разгоняем..Идет подготовка..
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10.06.2024 08:40 Ответить
"...судно стало п'ятим із семи великих десантних кораблів РФ, які були потоплені або "виведені з ладу" - ?
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09.06.2024 23:02 Ответить
ВСЬОГО на хЧФ на 24.02.22 було 14 ВДК (10/пр.775+3/1171+1/11711). Мінус 2-4-6-8? ЗАЛИШОК=6+?
1) ("Азов") (№ 151);
2) "Георгий Победоносец" (№ 016);
3) "Калининград" (№ 102);
4) "Королев" (№ 130);
5) (("Костянтин Ольшанський")) (№ 402?);
6) (("МИНСК")) (№ 127);
7) "Николай Фильченков" (№ 152) (пр.1171);
8) ((("НОВОЧЕРКАССК"))) (№ 142);
9) (("Оленегорский горняк")) (№ 012);
10) "Орск" (№ 148) (пр.1171);
11) "Петр Моргунов" (№ 017) (пр.11711);
12) (("САРАТОВ")) (№ 150) (пр.1171);
13) ((("ЦЕЗАРЬ КУНИКОВ"))) (№ 158);
14) ("Ямал") (№ 156).

https://focus.ua/*******-novosti/517765-v-chernom-more-vpervye-skopilos-tak-mnogo-rossiyskih-desantnyh-korabley-smi

https://nv.ua/ukr/ukraine/events/britanska-rozvidka-nazvala-naslidki-vtrati-rosiyeyu-korvetu-ciklon-50421075.html
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09.06.2024 23:04 Ответить
Для чого ризикувати життям пілотів та літаками,якщо Байден дозволив бити американськими ATACMS по території мордору?" Президент США Джо Байден заявив, що не повинна застосовуватися Україною для ударів на понад 320 кілометрів углиб Росії. Джерело:
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09.06.2024 23:14 Ответить
Дивно що вперше
Не перший рік війни.....
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09.06.2024 23:29 Ответить
Российский ДРЛО А-50 в январе 2024 ВСУ сбили с помощью ЗРК Patriot, - помощница начальника штаба 10-й Армии США, полковник Розанна Клементе

По её словам, некоторые комплексы используются для защиты статических объектов, другие перемещаются и делают "действительно исторические вещи". Одна из них - "SAMbush" - "воздушная засада", когда комплексы ПВО перемещались на самый передний край (!). Так был поражен первый ДРЛО А-50 в январе (это первое официальное подтверждение (!). Россияне тогда говорили, что это был friendly fire), аналогично был сбит СУ-27 у российской границы в ходе одной из первых "SAMbush".

Для этого наших ЗРВшников сначала тренировали. Немецкие инструкторы будили батарею посреди ночи, отдавали приказ выдвигаться на огневую позицию, вести воздушный бой и далее снова удаляться.

Ещё из интересного - офицеру, сбившему первый российский "Кинжал", было 23 года.
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10.06.2024 00:17 Ответить
Не може бути,войовати можна тільки з 25 років. «Старшої сказал.» зелений…
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10.06.2024 09:08 Ответить
це все круто, але ж історія без хіппіенду:

1. прийшов сирський кот

2. перше знищення nasams

3. перше знищення himars

4. перше знищення батареї patriot з ракетами та навченим безцінним персоналом.
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10.06.2024 10:31 Ответить
Украинский дрон долбанул по военному объекту орков аж в Моздоке:

Гойда !

https://x.com/*********/status/1799426458039013648?cn=ZmxleGlibGVfcmVjcw%3D%3D
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10.06.2024 03:08 Ответить
Пля!!! Махрова русофобія!!!
...Дрібниця, але ж як приємно...
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10.06.2024 04:26 Ответить
.. все что не утонет,должно сгореть! Смерть,мокшанским выродкам с болот мацковии
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10.06.2024 08:37 Ответить
На третьому році війни, коли пів кУкраїни розбовбана, в Перший раз ударили по ворогу! Це якись нонсенс🤯
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10.06.2024 14:43 Ответить
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