Украина впервые атаковала цель на территории РФ боевым самолетом. Поражён командный узел оккупантов, - Sky News
В воскресенье, 9 июня, украинский истребитель впервые поразил военную цель на территории России.
Об этом пишет Sky News со ссылкой на украинский военный источник, сообщает Цензор.НЕТ.
По данным источника, был поражен "российский командный узел" в районе российского Белгорода.
Пока неизвестно, какой тип боеприпасов был использован во время атаки. Также не сообщается, было ли это западное оружие или нет.
"ВВС ВСУ нанесли удар по российскому командному пункту в Белгороде. Хотя оценка ущерба еще продолжается, подтверждено, что это было прямое попадание. Это первое воздушное поражение, осуществленное ВСУ по цели на территории России", - рассказал Sky News украинский военный источник на условиях анонимности.
Удар по десантному кораблю РФ в Азовском море
В материале Sky News также говорится об атаке Сил обороны Украины на вражеское судно в Азовском море. Как отмечает украинский военный источник, вечером 8 июня ВСУ нанесли "скоординированный удар" по российскому десантному кораблю, который недавно переместился из Черного в Азовское море.
Источник сообщил, что судно стало пятым из семи больших десантных кораблей РФ, которые были потоплены или "выведены из строя" в результате украинских атак.
"Этот успешный удар показывает россиянам, что они не могут свободно действовать ни в Черном море, ни на востоке... Срывая российские поставки боеприпасов и ключевых военных материалов, этот удар непосредственно поддержит украинские войска в их продолжающейся борьбе", - сказал собеседник издания.
Напомним, ранее в России заявили об уничтожении якобы украинских беспилотников над оккупированным Крымом, Азовским морем и тремя областями.
Пожалуйста, подождите...
В Криму на день рососії щось назріває.
Хакери взломали пропагандиський канал та жирно натякнули кримчанам щоб ті до готувалися до чогось неминучого 🤔
https://t.me/pecherymordora356
Це тільки дермак голосить, тварина, і коли воно вже здохне?
Я думаю , що й українським соколам це робити не требом . Мабуть найважчи часи на застарілих агрегатах вони пережили й скільки не дочекалися того часу -- усе після перемоги . Сумно це , сумно через те , що кожна затягнута ситими чинушами з союзницьких й дружніх країн коштувала в Україні не один десяток життів . Суд історії цим харям теж винесе вирок ... Бо хто зара по-доброму згадає чемберлена чи деладье ?!
1) ("Азов") (№ 151);
2) "Георгий Победоносец" (№ 016);
3) "Калининград" (№ 102);
4) "Королев" (№ 130);
5) (("Костянтин Ольшанський")) (№ 402?);
6) (("МИНСК")) (№ 127);
7) "Николай Фильченков" (№ 152) (пр.1171);
8) ((("НОВОЧЕРКАССК"))) (№ 142);
9) (("Оленегорский горняк")) (№ 012);
10) "Орск" (№ 148) (пр.1171);
11) "Петр Моргунов" (№ 017) (пр.11711);
12) (("САРАТОВ")) (№ 150) (пр.1171);
13) ((("ЦЕЗАРЬ КУНИКОВ"))) (№ 158);
14) ("Ямал") (№ 156).
https://focus.ua/*******-novosti/517765-v-chernom-more-vpervye-skopilos-tak-mnogo-rossiyskih-desantnyh-korabley-smi
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/britanska-rozvidka-nazvala-naslidki-vtrati-rosiyeyu-korvetu-ciklon-50421075.html
Не перший рік війни.....
По её словам, некоторые комплексы используются для защиты статических объектов, другие перемещаются и делают "действительно исторические вещи". Одна из них - "SAMbush" - "воздушная засада", когда комплексы ПВО перемещались на самый передний край (!). Так был поражен первый ДРЛО А-50 в январе (это первое официальное подтверждение (!). Россияне тогда говорили, что это был friendly fire), аналогично был сбит СУ-27 у российской границы в ходе одной из первых "SAMbush".
Для этого наших ЗРВшников сначала тренировали. Немецкие инструкторы будили батарею посреди ночи, отдавали приказ выдвигаться на огневую позицию, вести воздушный бой и далее снова удаляться.
Ещё из интересного - офицеру, сбившему первый российский "Кинжал", было 23 года.
1. прийшов сирський кот
2. перше знищення nasams
3. перше знищення himars
4. перше знищення батареї patriot з ракетами та навченим безцінним персоналом.
Гойда !
https://x.com/*********/status/1799426458039013648?cn=ZmxleGlibGVfcmVjcw%3D%3D
...Дрібниця, але ж як приємно...