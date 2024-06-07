УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4607 відвідувачів онлайн
Новини
1 634 8
безпілотник (3662) росія (63574)

У Росії заявили про знищення нібито українських безпілотників над окупованим Кримом, Азовським морем та трьома областями

Український безпілотник

Міноборони Росії заявило, що вночі 7 червня сили протиповітряної оборони знищили або перехопили 28 безпілотників над трьома областями, а також над окупованим Кримом та Азовським морем.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські Telegram-канали.

Зазначається, що російська ППО знищила або перехопила одинадцять БПЛА над Кримським півостровом, вісім дронів над акваторією Азовського моря, шість дронів над територією Краснодарського краю; два безпілотники над територією Бєлгородської області та один над територією Ростовської області.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ відправить до Гавани військові кораблі та атомний підводний човен для навчань поблизу США, - Reuters

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Значит кудись попали.
показати весь коментар
07.06.2024 09:01 Відповісти
Без канашенкі не те. Нудьга. Той вмів пи₴діти кучеряво.)
показати весь коментар
07.06.2024 09:03 Відповісти
"...Дєжурнимі срєдствамі пво...")))))
показати весь коментар
07.06.2024 09:15 Відповісти
А що канашенка кудись пропав ?
показати весь коментар
07.06.2024 09:54 Відповісти
"Папрасілі" звільнитися,щоб на парашу не загримив.
показати весь коментар
07.06.2024 10:30 Відповісти
Та зрозуміло, "патєрь нєт, фсьо сбіта"
показати весь коментар
07.06.2024 09:28 Відповісти
28 понтиловцев...це ж вже було!
показати весь коментар
07.06.2024 09:39 Відповісти
Один з понтіловцев Добробабін здався в полон...повернувся в рідний лугандон і став поліцаєм А подвиг вже був розписаний і рознесений тодішніми соловйовими....після війни судили в закритому режимі
показати весь коментар
07.06.2024 09:47 Відповісти
 
 