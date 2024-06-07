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беспилотник (3133) россия (92990)

В России заявили об уничтожении якобы украинских беспилотников над оккупированным Крымом, Азовским морем и тремя областями

Український безпілотник

Минобороны России заявило, что ночью 7 июня силы противовоздушной обороны уничтожили или перехватили 28 беспилотников над тремя областями, а также над оккупированным Крымом и Азовским морем.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские Telegram-каналы.

Отмечается, что российская ПВО уничтожила или перехватила одиннадцать БПЛА над Крымским полуостровом, восемь дронов над акваторией Азовского моря, шесть дронов над территорией Краснодарского края; два беспилотника над территорией Белгородской области и один над территорией Ростовской области.

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Значит кудись попали.
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07.06.2024 09:01 Ответить
Без канашенкі не те. Нудьга. Той вмів пи₴діти кучеряво.)
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07.06.2024 09:03 Ответить
"...Дєжурнимі срєдствамі пво...")))))
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07.06.2024 09:15 Ответить
А що канашенка кудись пропав ?
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07.06.2024 09:54 Ответить
"Папрасілі" звільнитися,щоб на парашу не загримив.
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07.06.2024 10:30 Ответить
Та зрозуміло, "патєрь нєт, фсьо сбіта"
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07.06.2024 09:28 Ответить
28 понтиловцев...це ж вже було!
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07.06.2024 09:39 Ответить
Один з понтіловцев Добробабін здався в полон...повернувся в рідний лугандон і став поліцаєм А подвиг вже був розписаний і рознесений тодішніми соловйовими....після війни судили в закритому режимі
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07.06.2024 09:47 Ответить
 
 