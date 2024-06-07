В России заявили об уничтожении якобы украинских беспилотников над оккупированным Крымом, Азовским морем и тремя областями
Минобороны России заявило, что ночью 7 июня силы противовоздушной обороны уничтожили или перехватили 28 беспилотников над тремя областями, а также над оккупированным Крымом и Азовским морем.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские Telegram-каналы.
Отмечается, что российская ПВО уничтожила или перехватила одиннадцать БПЛА над Крымским полуостровом, восемь дронов над акваторией Азовского моря, шесть дронов над территорией Краснодарского края; два беспилотника над территорией Белгородской области и один над территорией Ростовской области.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
kharkov1000
показать весь комментарий07.06.2024 09:01 Ответить Мне нравится 5
Gary Grant
показать весь комментарий07.06.2024 09:03 Ответить Мне нравится 7
kharkov1000
показать весь комментарий07.06.2024 09:15 Ответить Мне нравится 0
Сергій Малецький
показать весь комментарий07.06.2024 09:54 Ответить Мне нравится 0
Gary Grant
показать весь комментарий07.06.2024 10:30 Ответить Мне нравится 0
Sergei M ce156981
показать весь комментарий07.06.2024 09:28 Ответить Мне нравится 2
Майор Чернобаев
показать весь комментарий07.06.2024 09:39 Ответить Мне нравится 3
Речь Брежнева
показать весь комментарий07.06.2024 09:47 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...