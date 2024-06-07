РФ відправить до Гавани військові кораблі та атомний підводний човен для навчань поблизу США, - Reuters

На Кубі заявили, що наступного тижня до Гавани прибуде чотири російські військові кораблі, але вони не нестимуть ядерної зброї та не становитимуть загрози для Карибського регіону. Кораблі РФ відвідають порт Гавани з 12 по 17 червня. ВМС США стежитимуть за пересуванням російських суден в цьому регіоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

У МЗС Куби повідомили, що цей візит відповідає "історичним дружнім відносинам" між Кубою та Росією та відбудеться в рамках міжнародного права.

"Жоден із кораблів не має ядерної зброї, тому їх зупинка в нашій країні не становить загрози для регіону", - ідеться в заяві.

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Як зазначило відомство Куби, очікується, що російські кораблі прибудуть між 12 і 17 червня.

Заява з Куби надійшла після повідомлення офіційного представника США про те, що Росія планує відправити бойові кораблі в Карибський регіон, зокрема до союзників Куби та Венесуели, для проведення військово-морських навчань, нагадує Reuters.

"Напруженість між Сполученими Штатами та Росією зросла після вторгнення Росії в Україну у 2022 році, а російські військово-морські дії – хоча й регулярні в Атлантиці – посилилися через підтримку США Україною. Сполучені Штати, однак, не вважають очікуване прибуття невеликої кількості літаків і кораблів загрозливим", - йдеться в матеріалі.

Згідно з пресрелізом, до складу військово-морського угруповання Росії входять фрегат "Адмірал Горшков", атомний підводний човен "Казань", корабель постачання "Академік Пашин" і буксир "Микола Цикер".

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Реакція США

Координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати стежать за візитом військових кораблів РФ до порту Гавани. За його словами, США не очікують на якусь серйозну загрозу національній безпеці внаслідок цих навчань.

Раніше повідомлялося, що Росія найближчими тижнями розпочне повітряні та військово-морські навчання в Карибському басейні. Це перші з 2019 року.