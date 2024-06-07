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РФ відправить до Гавани військові кораблі та атомний підводний човен для навчань поблизу США, - Reuters

Росія відправила на Кубу військові кораблі

На Кубі заявили, що наступного тижня до Гавани прибуде чотири російські військові кораблі, але вони не нестимуть ядерної зброї та не становитимуть загрози для Карибського регіону. Кораблі РФ відвідають порт Гавани з 12 по 17 червня. ВМС США стежитимуть за пересуванням російських суден в цьому регіоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

У МЗС Куби повідомили, що цей візит відповідає "історичним дружнім відносинам" між Кубою та Росією та відбудеться в рамках міжнародного права.

"Жоден із кораблів не має ядерної зброї, тому їх зупинка в нашій країні не становить загрози для регіону", - ідеться в заяві.

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Як зазначило відомство Куби, очікується, що російські кораблі прибудуть між 12 і 17 червня.

Заява з Куби надійшла після повідомлення офіційного представника США про те, що Росія планує відправити бойові кораблі в Карибський регіон, зокрема до союзників Куби та Венесуели, для проведення військово-морських навчань, нагадує Reuters.

"Напруженість між Сполученими Штатами та Росією зросла після вторгнення Росії в Україну у 2022 році, а російські військово-морські дії – хоча й регулярні в Атлантиці – посилилися через підтримку США Україною. Сполучені Штати, однак, не вважають очікуване прибуття невеликої кількості літаків і кораблів загрозливим", - йдеться в матеріалі.

Згідно з пресрелізом, до складу військово-морського угруповання Росії входять фрегат "Адмірал Горшков", атомний підводний човен "Казань", корабель постачання "Академік Пашин" і буксир "Микола Цикер".

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Реакція США

Координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати стежать за візитом військових кораблів РФ до порту Гавани. За його словами, США не очікують на якусь серйозну загрозу національній безпеці внаслідок цих навчань.

Раніше повідомлялося, що Росія найближчими тижнями розпочне повітряні та військово-морські навчання в Карибському басейні. Це перші з 2019 року.

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Топ коментарі
+22
Без "кузі" ніхто не буде баяцца.)
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07.06.2024 08:36
+11
Показують шо в них ше ***** дурі
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07.06.2024 08:40
+10
"...до складу військово-морського угруповання Росії входять фрегат "Адмірал Горшков", атомний підводний човен "Казань", корабель постачання "Академік Пашин" і буксир "Микола Цикер"",-

коли 4 аналоговнєта змушені лишити рідну говєнь, щонайменше один з них мусить бути буксиром, щоб дотягти цей мотлох до рембази.
Це все, що потрібно знати про мореходні якості та навігаторські здібності кацапів.
Карибська криза2.0.
Тепер у вигляді фарса.
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07.06.2024 08:58
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Без "кузі" ніхто не буде баяцца.)
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07.06.2024 08:36 Відповісти
Дєйствітьєльно, нахера тоді ці учєнія починати?
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07.06.2024 08:44 Відповісти
Пепел Хрущева стучит в наши сердца
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07.06.2024 09:04 Відповісти
Хрущ в 1961р. хоч чогось добився - США прибрали ракети "Юпітер" з Туреччини, в ***** чого доб*ється цими маньоврами?
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07.06.2024 10:00 Відповісти
Та може вже нарешті по Воронежу вальне.
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07.06.2024 16:20 Відповісти
Мабуть вугілля для кочегарок забули закупити. А без нього "Кузі" ніяк. Диму з труби ж не буде.
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07.06.2024 09:57 Відповісти
Зверніть увагу на склад "ескадри" - Буксир. Буксир, Карл!!! Тобто без буксира - "ескадра"нікуди не пливе.
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07.06.2024 11:03 Відповісти
Буданов збирай валізи час їхати на Багами , прогулятись по пляжах .
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07.06.2024 08:39 Відповісти
***** - чотири корита таки вирвалися з Чорного моря
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07.06.2024 11:50 Відповісти
Лапатний гопнік таки нарвецця-не маю у цьому жодного сумніву...
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07.06.2024 08:39 Відповісти
це павряд чи ... )(уйло, навіть так звану "карибську кризу" 1962 року нормально повторити не зможе ... вийде як завжди якась пародія ...
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07.06.2024 09:00 Відповісти
Показують шо в них ше ***** дурі
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07.06.2024 08:40 Відповісти
Без буксира - ні кроку.
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07.06.2024 09:02 Відповісти
Давно кацапню звідти викурили? Може пора повторити!
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07.06.2024 08:40 Відповісти
А воно туди допливе???
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07.06.2024 08:46 Відповісти
Буксир буде тягти той атомний човен по дну.
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07.06.2024 08:48 Відповісти
Той підводний човен там з часів Хрущова
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07.06.2024 11:52 Відповісти
а чи могли течії потенційно винести в океан розкидані мокшанцями мини у Чорному иморі?))... так, аби їх кораблі зустрілись зі своїми виробами...
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07.06.2024 08:50 Відповісти
Чисто випадково. Кристально чисто.
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07.06.2024 09:00 Відповісти
Казань довбане по Цикеру, звинуватять США і почнуться танці. Хоча, взагалі, притопити б тихенько весь той металолом. Атлантичний океан - він великий.
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07.06.2024 08:50 Відповісти
американські демократи докерувалися!
пельмєнь посилає нахєр.
сінь пінь тикає дулі.
кацапи проводять навчання біля берегів сша.
головне, не допустити ескалації, тим більше, що кацапи завірили, шо ядерної зброї нема!
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07.06.2024 08:50 Відповісти
кацапи хочуть повторити карібський кризис

вони як у «планеті мавп можуть тількі копіювати чужи діі
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07.06.2024 08:51 Відповісти
судя по "представительному" составу кораблей это мало похоже на учения..., какая-то туристическая прогулка - 100 процев за наркотой
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07.06.2024 08:54 Відповісти
Краще було , як би Росія замість військових кораблів та атомного підводного човна відправила до Куби щось поїсти. Але нема в складі Росії України і відправляти щось поїсти нема мабуть можливості. Так що на Кубі замість поїсти хай дивляться на військові кораблї Росії.
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07.06.2024 08:57 Відповісти
"...до складу військово-морського угруповання Росії входять фрегат "Адмірал Горшков", атомний підводний човен "Казань", корабель постачання "Академік Пашин" і буксир "Микола Цикер"",-

коли 4 аналоговнєта змушені лишити рідну говєнь, щонайменше один з них мусить бути буксиром, щоб дотягти цей мотлох до рембази.
Це все, що потрібно знати про мореходні якості та навігаторські здібності кацапів.
Карибська криза2.0.
Тепер у вигляді фарса.
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07.06.2024 08:58 Відповісти
Крейсер москва теж попливе???
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07.06.2024 09:06 Відповісти
Той вже "поплив"..)) Вчора за ним буксира відправили.
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07.06.2024 09:30 Відповісти
Треба дочекатися нормального шторму і розібрати весь той брухт на шмаття.
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07.06.2024 09:04 Відповісти
А США не оголосили, що висилають всіх бутіних с під@рскіми паспортами до рідного болота?
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07.06.2024 09:11 Відповісти
Щось мені підказує, що кацапські кораблі чекає купа прикрих несподіванок.
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07.06.2024 09:13 Відповісти
Треба с дружнім візитом відправить туди флотилію морських дронів і провести їх випробовування.
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07.06.2024 09:19 Відповісти
А що,транспортник з десятком дронів,запустили потім в нейтральних водах з судна дружніх держав,і все
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07.06.2024 16:22 Відповісти
Булоб добре щоб якесь із корит з морячками затонуло, це булоб показово як аналоговнєтний недофлот в рашці.
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07.06.2024 09:19 Відповісти
Чує моє серце, що по дорозі поламається саме буксир. І "Горшков" його потягне додому.
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07.06.2024 09:31 Відповісти
А можно Украина тоже выйдет на *учения* на просторы мирового океана показать свои дроны в работе?
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07.06.2024 09:31 Відповісти
І ні одного кацапського прихвостня в коментах ...
Гріша Гнида, чи то пак Глиба, де ти?
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07.06.2024 10:02 Відповісти
тож вище пише, лайки збирає. )
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07.06.2024 10:13 Відповісти
Це наші законні цілі, коли вже до карибського бассейну доберемся.
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07.06.2024 10:28 Відповісти
Plus ces bateaux seront loin de l'Ukraine mieux ça vaudra, ils seront en lieu sûr à la Havane
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07.06.2024 10:54 Відповісти
З десяток "магур" теж могли б провести щось в теплих водах карибського басейну.
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07.06.2024 12:30 Відповісти
Заради дешевих понтів спалять тонни палива і ресурсів.Дурний еразац-совок.
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07.06.2024 12:43 Відповісти
*** ..там и так крабы как кабаны..куда ещё...
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07.06.2024 13:39 Відповісти
 
 