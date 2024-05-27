У Білорусі розпочалися спільні з РФ навчання Військово-повітряних сил і ППО
У понеділок, 27 травня, у Білорусі розпочалися спільні з Росією військові навчання. Вони триватимуть до 31 травня.
Про це йдеться у заяві Міністерства оборони Білорусі, повідомляє Цензор.НЕТ.
Білорусь розпочала спільні з Росією навчання Військово-повітряних сил і ППО. В оборонному відомстві Білорусі заявили, що "навчання спрямовані на вирішення завдань із прикриття державних і військових об'єктів від ударів засобів повітряного нападу".
Крім цього, на авіаційних полігонах екіпажам належить практично відпрацювати низку питань в інтересах прикриття підрозділів сухопутних військ.
У Міноборони Білорусі заявили, що до цих навчань залучаються авіаційні військові частини, підрозділи зенітних ракетних і радіотехнічних військ Білорусі, а також екіпажі розвідувальної, винищувальної та армійської авіації РФ. Там також додали, що під час тренувань будуть відпрацьовані питання управління різнорідними силами авіації, а також організації взаємодії.
Триватимуть навчання від 27 до 31 травня. Вони проходитимуть під керівництвом командувача ВПС та військ ППО Білорусі.
Нагадаємо, що раніше Росія розпочала перший етап навчань щодо застосування нестратегічної ядерної зброї.
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Треба гідно зустріти 😂
Все інше ще у 2022му забрали собі під@rusи, як і місцевих зеків та тих тубільців, що не встигли сховатися і автоматично погодилися воювати проти України.
А зараз кацапи до них перегнати 2 гелікоптера і стартували масштабні навчання білоруських ввс
Чим ці клоуни лякають нату? Власною дурістю?
(коли креМЛЬ палатиме, а мусульмани влаштують путініздам "ніч довгих ножів").