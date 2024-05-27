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Новини
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У Білорусі розпочалися спільні з РФ навчання Військово-повітряних сил і ППО

Білорусь розпочала спільні з РФ військові навчання

У понеділок, 27 травня, у Білорусі розпочалися спільні з Росією військові навчання. Вони триватимуть до 31 травня.

Про це йдеться у заяві Міністерства оборони Білорусі, повідомляє Цензор.НЕТ.

Білорусь розпочала спільні з Росією навчання Військово-повітряних сил і ППО. В оборонному відомстві Білорусі заявили, що "навчання спрямовані на вирішення завдань із прикриття державних і військових об'єктів від ударів засобів повітряного нападу".

Крім цього, на авіаційних полігонах екіпажам належить практично відпрацювати низку питань в інтересах прикриття підрозділів сухопутних військ.

Читайте також: Путін доручив провести військові навчання щодо застосування нестратегічної ядерної зброї, - Міноборони РФ

У Міноборони Білорусі заявили, що до цих навчань залучаються авіаційні військові частини, підрозділи зенітних ракетних і радіотехнічних військ Білорусі, а також екіпажі розвідувальної, винищувальної та армійської авіації РФ. Там також додали, що під час тренувань будуть відпрацьовані питання управління різнорідними силами авіації, а також організації взаємодії.

Триватимуть навчання від 27 до 31 травня. Вони проходитимуть під керівництвом командувача ВПС та військ ППО Білорусі.

Дивіться також: Ядерні навчання у РФ: Міноборони Росії "розмило" на відео боєголовки на "Іскандерах". ВІДЕО+ФОТО

Нагадаємо, що раніше Росія розпочала перший етап навчань щодо застосування нестратегічної ядерної зброї. 

Автор: 

Білорусь (7928) росія (65098) військові навчання (2775)


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Топ коментарі
+3
Шоб вам там усім ні дна ні покришки.
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27.05.2024 18:10
+3
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27.05.2024 18:26
+2
Може в ГАстАмЄль залетять?

Треба гідно зустріти 😂
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27.05.2024 18:19
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Шоб вам там усім ні дна ні покришки.
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27.05.2024 18:10 Відповісти
Може в ГАстАмЄль залетять?

Треба гідно зустріти 😂
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27.05.2024 18:19 Відповісти
де там 'зграя' обіцяних f16, вже йдуть на допомогу? Бачу, що постійний блеф політиків Заходу українцям тільки на шкоду
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27.05.2024 18:11 Відповісти
Там вже давно не спільне а єдине. Справа для них тільки за втягуванням в це "єдине" України. Але х#й на комір отримають ці два підараса і не більше.
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27.05.2024 18:19 Відповісти
Військові навчання на булорусії йдуть вже 3 роки. Все, що можуть задіяти то танкова рота, рота на БМП2 та одна на БТР82. Є трохи старенької арти.
Все інше ще у 2022му забрали собі під@rusи, як і місцевих зеків та тих тубільців, що не встигли сховатися і автоматично погодилися воювати проти України.
А зараз кацапи до них перегнати 2 гелікоптера і стартували масштабні навчання білоруських ввс
Чим ці клоуни лякають нату? Власною дурістю?
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27.05.2024 18:20 Відповісти
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27.05.2024 18:23 Відповісти
Не доживе падло.

(коли креМЛЬ палатиме, а мусульмани влаштують путініздам "ніч довгих ножів").
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27.05.2024 18:28 Відповісти
Нема спокою дебілам та їх холопам ***************.
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27.05.2024 18:25 Відповісти
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27.05.2024 18:26 Відповісти
Потрібно на кордоні висадити картоплю, поки бульбаші її викопають саперними лопатами….
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27.05.2024 19:15 Відповісти
"Мішені" тренуються вмирать разом з окупантами!
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27.05.2024 19:30 Відповісти
 
 