У Білорусі розпочалися спільні з РФ навчання Військово-повітряних сил і ППО

У понеділок, 27 травня, у Білорусі розпочалися спільні з Росією військові навчання. Вони триватимуть до 31 травня.

Про це йдеться у заяві Міністерства оборони Білорусі, повідомляє Цензор.НЕТ.

Білорусь розпочала спільні з Росією навчання Військово-повітряних сил і ППО. В оборонному відомстві Білорусі заявили, що "навчання спрямовані на вирішення завдань із прикриття державних і військових об'єктів від ударів засобів повітряного нападу".

Крім цього, на авіаційних полігонах екіпажам належить практично відпрацювати низку питань в інтересах прикриття підрозділів сухопутних військ.

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У Міноборони Білорусі заявили, що до цих навчань залучаються авіаційні військові частини, підрозділи зенітних ракетних і радіотехнічних військ Білорусі, а також екіпажі розвідувальної, винищувальної та армійської авіації РФ. Там також додали, що під час тренувань будуть відпрацьовані питання управління різнорідними силами авіації, а також організації взаємодії.

Триватимуть навчання від 27 до 31 травня. Вони проходитимуть під керівництвом командувача ВПС та військ ППО Білорусі.

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Нагадаємо, що раніше Росія розпочала перший етап навчань щодо застосування нестратегічної ядерної зброї.