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Беларусь (7764) россия (92987) военные учения (3434)

В Беларуси начались совместные с РФ учения Военно-воздушных сил и ПВО

Білорусь розпочала спільні з РФ військові навчання

В понедельник, 27 мая, в Беларуси начались совместные с Россией военные учения. Они продлятся до 31 мая.

Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Беларуси, сообщает Цензор.НЕТ.

Беларусь начала совместные с Россией учения Военно-воздушных сил и ПВО. В оборонном ведомстве Беларуси заявили, что "учения направлены на решение задач по прикрытию государственных и военных объектов от ударов средств воздушного нападения".

Кроме этого, на авиационных полигонах экипажам предстоит практически отработать ряд вопросов в интересах прикрытия подразделений сухопутных войск.

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В Минобороны Беларуси заявили, что к этим учениям привлекаются авиационные воинские части, подразделения зенитных ракетных и радиотехнических войск Беларуси, а также экипажи разведывательной, истребительной и армейской авиации РФ. Там также добавили, что во время тренировок будут отработаны вопросы управления разнородными силами авиации, а также организации взаимодействия.

Продолжатся учения с 27 по 31 мая. Они будут проходить под руководством командующего ВВС и войск ПВО Беларуси.

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Напомним, ранее Россия начала первый этап учений по применению нестратегического ядерного оружия.
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Топ комментарии
+3
Шоб вам там усім ні дна ні покришки.
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27.05.2024 18:10
+3
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27.05.2024 18:26
+2
Може в ГАстАмЄль залетять?

Треба гідно зустріти 😂
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27.05.2024 18:19
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Шоб вам там усім ні дна ні покришки.
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27.05.2024 18:10 Ответить
Може в ГАстАмЄль залетять?

Треба гідно зустріти 😂
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27.05.2024 18:19 Ответить
де там 'зграя' обіцяних f16, вже йдуть на допомогу? Бачу, що постійний блеф політиків Заходу українцям тільки на шкоду
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27.05.2024 18:11 Ответить
Там вже давно не спільне а єдине. Справа для них тільки за втягуванням в це "єдине" України. Але х#й на комір отримають ці два підараса і не більше.
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27.05.2024 18:19 Ответить
Військові навчання на булорусії йдуть вже 3 роки. Все, що можуть задіяти то танкова рота, рота на БМП2 та одна на БТР82. Є трохи старенької арти.
Все інше ще у 2022му забрали собі під@rusи, як і місцевих зеків та тих тубільців, що не встигли сховатися і автоматично погодилися воювати проти України.
А зараз кацапи до них перегнати 2 гелікоптера і стартували масштабні навчання білоруських ввс
Чим ці клоуни лякають нату? Власною дурістю?
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27.05.2024 18:20 Ответить
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27.05.2024 18:23 Ответить
Не доживе падло.

(коли креМЛЬ палатиме, а мусульмани влаштують путініздам "ніч довгих ножів").
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27.05.2024 18:28 Ответить
Нема спокою дебілам та їх холопам ***************.
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27.05.2024 18:25 Ответить
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27.05.2024 18:26 Ответить
Потрібно на кордоні висадити картоплю, поки бульбаші її викопають саперними лопатами….
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27.05.2024 19:15 Ответить
"Мішені" тренуються вмирать разом з окупантами!
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27.05.2024 19:30 Ответить
 
 