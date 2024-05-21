Россия начала первый этап учений по применению нестратегического ядерного оружия, - Минобороны РФ
В Южном военном округе РФ под руководством Генерального штаба ВС РФ началось проведение первого этапа учений с практической отработкой вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.
Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в рамках этого этапа личный состав ракетных соединений Южного военного округа отрабатывает учебно-боевые задачи получения специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер", снаряжения ими ракет-носителей и тайного выдвижения к назначенному позиционному району для подготовки к проведению ракетных пусков.
Кроме того, личный состав задействованных в учении подразделений авиации Воздушно-космических сил РФ отрабатывает снаряжение специальными боевыми частями авиационных средств поражения, в частности аэробаллистических гиперзвуковых ракет "Кинжал", и вылеты в назначенные районы патрулирования.
Напомним, в начале мая сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин поручил провести в ближайшее время учения, на которых будут отрабатываться меры по применению нестратегического ядерного оружия.
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Сподіваюсь, що перший етап - " Обхватить автомат руками, и с криком "УРА" бежать к вражеским окопам, чтоби расплавленній металл не капал на казьонніе сапоги!"