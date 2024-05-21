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Новости
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Россия начала первый этап учений по применению нестратегического ядерного оружия, - Минобороны РФ

Навчання РФ

В Южном военном округе РФ под руководством Генерального штаба ВС РФ началось проведение первого этапа учений с практической отработкой вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.

Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в рамках этого этапа личный состав ракетных соединений Южного военного округа отрабатывает учебно-боевые задачи получения специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер", снаряжения ими ракет-носителей и тайного выдвижения к назначенному позиционному району для подготовки к проведению ракетных пусков.

Кроме того, личный состав задействованных в учении подразделений авиации Воздушно-космических сил РФ отрабатывает снаряжение специальными боевыми частями авиационных средств поражения, в частности аэробаллистических гиперзвуковых ракет "Кинжал", и вылеты в назначенные районы патрулирования.

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Напомним, в начале мая сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин поручил провести в ближайшее время учения, на которых будут отрабатываться меры по применению нестратегического ядерного оружия.

Автор: 

военные учения (3457) ядерное оружие (1330) Минобороны рф (925)


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Топ комментарии
+4
Кацапам вже нічого не допоможе.
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21.05.2024 21:16
+3
Яке ще сво? Може війна? Так це 2014рік, ніяких навчань не було.
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21.05.2024 19:48
+3
То може ЗСУ туди і своє щось запустить для ''повноти відчуттів''.
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21.05.2024 20:20
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СВО також починалась з "навчань".
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21.05.2024 19:45 Ответить
Яке ще сво? Може війна? Так це 2014рік, ніяких навчань не було.
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21.05.2024 19:48 Ответить
Ну, що. Вас попереджували.
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21.05.2024 19:49 Ответить
Доречі на фото 240 мм міна від тюльпана, яка теж може бути тактичною , але тюльпанів більше немає на фронті не ефективна в ******** війні
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21.05.2024 20:03 Ответить
Нажаль - є, хоча і в малих кількостях.

Сподіваюсь, що перший етап - " Обхватить автомат руками, и с криком "УРА" бежать к вражеским окопам, чтоби расплавленній металл не капал на казьонніе сапоги!"
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21.05.2024 20:12 Ответить
"Не маємо жодних ознак, що РФ може застосувати ядерну зброю проти України, - США в ОБСЄ"
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21.05.2024 20:04 Ответить
Як тільки застосують ядерну зброю, то США ********** все кацапське на українській землі.
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21.05.2024 20:09 Ответить
Разом з Україною.
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21.05.2024 20:24 Ответить
Думаєте?
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21.05.2024 20:24 Ответить
Вже не знайду цю статтю з американського пабліку. Але там було трохи не так. Якщо застосують,то цілей буде багато: ЧФ РФ, кацапське ВПК та особисто Путін у своєму бункері. Якось так. Тож спимо спокійно.
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22.05.2024 00:12 Ответить
То може ЗСУ туди і своє щось запустить для ''повноти відчуттів''.
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21.05.2024 20:20 Ответить
Ну так. Щоб по команді "вспишка справа" таки була "вспишка". І не одна.
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21.05.2024 20:23 Ответить
І що гаранти, які переконували, щоб Україна стала без'ядерною?
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21.05.2024 20:27 Ответить
Виборці кримінальника кучми їм плескали в долоні в перервах між ізаврою та льонєй голубковим на інтері. Потім теж саме бидло вибирало дамбаського кримінальника пьодорича...
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21.05.2024 21:46 Ответить
Цікаво, а якась ерекція буде від партнерів в вибадку застосування ядрьоної бомби...чи тільке велика стурбованість?
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21.05.2024 20:28 Ответить
Кацапам вже нічого не допоможе.
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21.05.2024 21:16 Ответить
Нажаль, кацапи, розуміючи це, намагаються утягнути з собою якумога більше людей...
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21.05.2024 21:50 Ответить
це якесь занепокоєння!
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21.05.2024 22:40 Ответить
Хочу бачити повідомлення - Україна почала перший перший етап навчань щодо застосування нестратегічного ракетного озброєння по знищенню кацапських АЕС.
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21.05.2024 23:50 Ответить
эта сэвэо ? всё по плану? за три дня?
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22.05.2024 01:48 Ответить
Що не кажіть а так просто це не проводиться
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22.05.2024 08:55 Ответить
Воронеж сжал булки...
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22.05.2024 13:09 Ответить
 
 