Росія розпочала перший етап навчань щодо застосування нестратегічної ядерної зброї, - Міноборони РФ
У Південному військовому окрузі РФ під керівництвом Генерального штабу ЗС РФ розпочалося проведення першого етапу навчань з практичним відпрацюванням питань підготовки й застосування нестратегічної ядерної зброї.
Про це повідомили в Міноборони РФ, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, в межах цього етапу особовий склад ракетних з'єднань Південного військового округу відпрацьовує навчально-бойові завдання отримання спеціальних боєприпасів для оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер", спорядження ними ракет-носіїв і таємного висування до призначеного позиційного району для підготовки до проведення ракетних пусків.
Крім того, особовий склад задіяних у навчанні підрозділів авіації Повітряно-космічних сил РФ відпрацьовує спорядження спеціальними бойовими частинами авіаційних засобів ураження, зокрема аеробалістичних гіперзвукових ракет "Кинжал", та вильоти до призначених районів патрулювання.
Нагадаємо, на початку травня повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін доручив провести найближчим часом навчання, на яких відпрацьовуватимуться заходи щодо застосування нестратегічної ядерної зброї.
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Сподіваюсь, що перший етап - " Обхватить автомат руками, и с криком "УРА" бежать к вражеским окопам, чтоби расплавленній металл не капал на казьонніе сапоги!"