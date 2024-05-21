Росія розпочала перший етап навчань щодо застосування нестратегічної ядерної зброї, - Міноборони РФ

У Південному військовому окрузі РФ під керівництвом Генерального штабу ЗС РФ розпочалося проведення першого етапу навчань з практичним відпрацюванням питань підготовки й застосування нестратегічної ядерної зброї.

Про це повідомили в Міноборони РФ, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, в межах цього етапу особовий склад ракетних з'єднань Південного військового округу відпрацьовує навчально-бойові завдання отримання спеціальних боєприпасів для оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер", спорядження ними ракет-носіїв і таємного висування до призначеного позиційного району для підготовки до проведення ракетних пусків.

Крім того, особовий склад задіяних у навчанні підрозділів авіації Повітряно-космічних сил РФ відпрацьовує спорядження спеціальними бойовими частинами авіаційних засобів ураження, зокрема аеробалістичних гіперзвукових ракет "Кинжал", та вильоти до призначених районів патрулювання.

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Нагадаємо, на початку травня повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін доручив провести найближчим часом навчання, на яких відпрацьовуватимуться заходи щодо застосування нестратегічної ядерної зброї.