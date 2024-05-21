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Новини
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Росія розпочала перший етап навчань щодо застосування нестратегічної ядерної зброї, - Міноборони РФ

Навчання РФ

У Південному військовому окрузі РФ під керівництвом Генерального штабу ЗС РФ розпочалося проведення першого етапу навчань з практичним відпрацюванням питань підготовки й застосування нестратегічної ядерної зброї.

Про це повідомили в Міноборони РФ, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, в межах цього етапу особовий склад ракетних з'єднань Південного військового округу відпрацьовує навчально-бойові завдання отримання спеціальних боєприпасів для оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер", спорядження ними ракет-носіїв і таємного висування до призначеного позиційного району для підготовки до проведення ракетних пусків.

Крім того, особовий склад задіяних у навчанні підрозділів авіації Повітряно-космічних сил РФ відпрацьовує спорядження спеціальними бойовими частинами авіаційних засобів ураження, зокрема аеробалістичних гіперзвукових ракет "Кинжал", та вильоти до призначених районів патрулювання.

Також читайте: Через Путіна світ ближчий до ядерної ескалації, ніж будь-коли з часів Карибської кризи, - Сунак

Нагадаємо, на початку травня повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін доручив провести найближчим часом навчання, на яких відпрацьовуватимуться заходи щодо застосування нестратегічної ядерної зброї.

Автор: 

військові навчання (2775) ядерна зброя (1149) Міноборони рф (702)


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Топ коментарі
+4
Кацапам вже нічого не допоможе.
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21.05.2024 21:16
+3
Яке ще сво? Може війна? Так це 2014рік, ніяких навчань не було.
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21.05.2024 19:48
+3
То може ЗСУ туди і своє щось запустить для ''повноти відчуттів''.
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21.05.2024 20:20
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СВО також починалась з "навчань".
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21.05.2024 19:45 Відповісти
Яке ще сво? Може війна? Так це 2014рік, ніяких навчань не було.
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21.05.2024 19:48 Відповісти
Ну, що. Вас попереджували.
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21.05.2024 19:49 Відповісти
Доречі на фото 240 мм міна від тюльпана, яка теж може бути тактичною , але тюльпанів більше немає на фронті не ефективна в ******** війні
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21.05.2024 20:03 Відповісти
Нажаль - є, хоча і в малих кількостях.

Сподіваюсь, що перший етап - " Обхватить автомат руками, и с криком "УРА" бежать к вражеским окопам, чтоби расплавленній металл не капал на казьонніе сапоги!"
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21.05.2024 20:12 Відповісти
"Не маємо жодних ознак, що РФ може застосувати ядерну зброю проти України, - США в ОБСЄ"
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21.05.2024 20:04 Відповісти
Як тільки застосують ядерну зброю, то США ********** все кацапське на українській землі.
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21.05.2024 20:09 Відповісти
Разом з Україною.
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21.05.2024 20:24 Відповісти
Думаєте?
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21.05.2024 20:24 Відповісти
Вже не знайду цю статтю з американського пабліку. Але там було трохи не так. Якщо застосують,то цілей буде багато: ЧФ РФ, кацапське ВПК та особисто Путін у своєму бункері. Якось так. Тож спимо спокійно.
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22.05.2024 00:12 Відповісти
То може ЗСУ туди і своє щось запустить для ''повноти відчуттів''.
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21.05.2024 20:20 Відповісти
Ну так. Щоб по команді "вспишка справа" таки була "вспишка". І не одна.
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21.05.2024 20:23 Відповісти
І що гаранти, які переконували, щоб Україна стала без'ядерною?
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21.05.2024 20:27 Відповісти
Виборці кримінальника кучми їм плескали в долоні в перервах між ізаврою та льонєй голубковим на інтері. Потім теж саме бидло вибирало дамбаського кримінальника пьодорича...
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21.05.2024 21:46 Відповісти
Цікаво, а якась ерекція буде від партнерів в вибадку застосування ядрьоної бомби...чи тільке велика стурбованість?
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21.05.2024 20:28 Відповісти
Кацапам вже нічого не допоможе.
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21.05.2024 21:16 Відповісти
Нажаль, кацапи, розуміючи це, намагаються утягнути з собою якумога більше людей...
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21.05.2024 21:50 Відповісти
це якесь занепокоєння!
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21.05.2024 22:40 Відповісти
Хочу бачити повідомлення - Україна почала перший перший етап навчань щодо застосування нестратегічного ракетного озброєння по знищенню кацапських АЕС.
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21.05.2024 23:50 Відповісти
эта сэвэо ? всё по плану? за три дня?
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22.05.2024 01:48 Відповісти
Що не кажіть а так просто це не проводиться
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22.05.2024 08:55 Відповісти
Воронеж сжал булки...
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22.05.2024 13:09 Відповісти
 
 