Ядерные учения в РФ: Минобороны России "размыло" на видео боеголовки на "Искандерах". ВИДЕО+ФОТО
22 мая Россия начала ядерные учения, в ходе которых применяют ракетные комплексы "Искандер", способные поражать как ядерными, так и обычными ракетами. Однако Минобороны РФ "замылило" боеголовки этих ракет, показав видео во время учений по применению нестратегического ядерного оружия.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Telegraph.
В Кремле заявили, что учения стали ответом на "эскалацию" комментариев британских и французских официальных лиц, которые одобрили использование западных вооружений для поражения целей на материковой части России.
Издание отмечает, что ядерные учения были призваны напомнить об угрозах России применить тактическое ядерное оружие в Украине.
Однако бывший командир Объединенного полка химической, биологической, радиологической и ядерной защиты Гамиш де Бреттон-Гордон отметил что это "лишь блеф и пустословие".
На обнародованном Министерством обороны РФ видео можно увидеть мобильные ракетные комплексы "Искандер", сверхзвуковой стратегический бомбардировщик и штурмовик. В то же время боеголовки ракет специально размыли.
Ядерная угроза России - "тигр на бумаге"
"Это еще одно свидетельство того, что тактическая ядерная угроза России является "тигром на бумаге", и к ней следует относиться именно так. Скорее всего, боеголовка неядерная - мы знаем, что им пришлось использовать много ракет "Искандер" для запуска обычных ракет, когда они заканчиваются", - сказал Бреттон-Гордон.
"Путин неоднократно поднимал вопрос о перспективе превращения конфликта в ядерную войну, обычно пытаясь сдержать военную поддержку Киева со стороны Запада. Высокопоставленные чиновники НАТО ранее игнорировали его комментарии как "психологическое запугивание, а не реальные намерения", резюмирует издание.
Напомним, в начале мая сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин поручил провести в ближайшее время учения, на которых будут отрабатываться меры по применению нестратегического ядерного оружия.
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Древній совєцький метод пропаганди...
Підтримувати ЯЗ в працеспроможному стані доволі дороге задоволення яке вимагає високої технологічної дисципліни.
фотографу і екіпажу здоровья и вечная память
Останні (вже підземні) ядерні випробування були проведені:
СРСР - у https://uk.wikipedia.org/wiki/1990 1990 році,
Великою Британією - https://uk.wikipedia.org/wiki/1991 1991 році,
США - 23 вересня https://uk.wikipedia.org/wiki/1992 1992 року,
Францією - в січні https://uk.wikipedia.org/wiki/1996 1996 року,
Китаєм - в липні https://uk.wikipedia.org/wiki/1996 1996 року.
(С) Пєдівікія
Лінії у них вийшли, не червоними, але дуже смердючими…
Буде тобі враже, як Українка скаже!! Аж до сьомого коліна…
Слава Україні! Шойгу, де чумадани?!