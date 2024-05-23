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Ядерные учения в РФ: Минобороны России "размыло" на видео боеголовки на "Искандерах". ВИДЕО+ФОТО

22 мая Россия начала ядерные учения, в ходе которых применяют ракетные комплексы "Искандер", способные поражать как ядерными, так и обычными ракетами. Однако Минобороны РФ "замылило" боеголовки этих ракет, показав видео во время учений по применению нестратегического ядерного оружия.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Telegraph.

В Кремле заявили, что учения стали ответом на "эскалацию" комментариев британских и французских официальных лиц, которые одобрили использование западных вооружений для поражения целей на материковой части России.

Издание отмечает, что ядерные учения были призваны напомнить об угрозах России применить тактическое ядерное оружие в Украине.

Однако бывший командир Объединенного полка химической, биологической, радиологической и ядерной защиты Гамиш де Бреттон-Гордон отметил что это "лишь блеф и пустословие".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия начала первый этап учений по применению нестратегического ядерного оружия, - Минобороны РФ

На обнародованном Министерством обороны РФ видео можно увидеть мобильные ракетные комплексы "Искандер", сверхзвуковой стратегический бомбардировщик и штурмовик. В то же время боеголовки ракет специально размыли.

Розмиті боєголовки на Іскандерах

Ядерная угроза России - "тигр на бумаге"

"Это еще одно свидетельство того, что тактическая ядерная угроза России является "тигром на бумаге", и к ней следует относиться именно так. Скорее всего, боеголовка неядерная - мы знаем, что им пришлось использовать много ракет "Искандер" для запуска обычных ракет, когда они заканчиваются", - сказал Бреттон-Гордон.

"Путин неоднократно поднимал вопрос о перспективе превращения конфликта в ядерную войну, обычно пытаясь сдержать военную поддержку Киева со стороны Запада. Высокопоставленные чиновники НАТО ранее игнорировали его комментарии как "психологическое запугивание, а не реальные намерения", резюмирует издание.

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Напомним, в начале мая сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин поручил провести в ближайшее время учения, на которых будут отрабатываться меры по применению нестратегического ядерного оружия.

Автор: 

россия (95526) военные учения (3457) ядерное оружие (1334)


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Топ комментарии
+15
Байдуже
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23.05.2024 15:22
+13
Самі заплутаються і жахнуть по Воронєжу !
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23.05.2024 15:47
+11
Розмили - замилили - скільки можна нас лякати
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23.05.2024 15:24
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Байдуже
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23.05.2024 15:22 Ответить
Для того й "милили" щоб герої осінтери звернули увагу. Ну й на все інше заразом. Бо всім було пох, а тепер потягли "журналісти".
Древній совєцький метод пропаганди...
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23.05.2024 16:20 Ответить
Розмили - замилили - скільки можна нас лякати
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23.05.2024 15:24 Ответить
А чим ядерна від неядерної ззовні відрізняється?
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23.05.2024 15:24 Ответить
Відрізняється формою носової частини
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23.05.2024 15:38 Ответить
Яка проблема виготовити корпус і прикрутити його на ракету на час навчань?
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23.05.2024 15:44 Ответить
Самі заплутаються і жахнуть по Воронєжу !
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23.05.2024 15:47 Ответить
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23.05.2024 20:42 Ответить
Ну так там внизу картинки как раз и подписано: "уничтожит агрессора в атомном пламени"
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24.05.2024 02:06 Ответить
Навiщо їм нервувати Америку яка уважно стежить з космосу? Воно їм треба?
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23.05.2024 15:53 Ответить
Теоретично, боєголовка сильно "фонить". Супутники можуть реєструвати радіоактивне випромінювання. Так що фото - не показник.
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23.05.2024 15:55 Ответить
Ядерний заряд придатний до використання фонить слабо, бо високоактивних продуктів розпаду в ньому мізер, якщо він буде світити так що супутник зможе засікти то його давно пора на переробку та і електроніка з вибухівкою таке навантаження не витримають і заряд не спрацює як треба ... буде "пшик".
Підтримувати ЯЗ в працеспроможному стані доволі дороге задоволення яке вимагає високої технологічної дисципліни.
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23.05.2024 16:19 Ответить
ето не "розмило" - ето плавленіє боеголовкі із за ядерного фону...
фотографу і екіпажу здоровья и вечная память
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24.05.2024 12:00 Ответить
Прості муляжі добрі для параду, але для ефективних навчань мабуть потрібні складні імітатори, що дозволяють відпрацьовувати в деталях всі дії бойового розрахунку.
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23.05.2024 15:55 Ответить
Головне - заряд. Можна ж замість радіоактивної речовини напхати якогось свинцю для ваги.
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23.05.2024 15:56 Ответить
асбест пхають..вже використовували проти нас..чекали на західну ерекцію
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23.05.2024 16:17 Ответить
реакцію?
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24.05.2024 18:22 Ответить
ну раз розмили фото то мабуть навіть "масогабаритку" ядерної голови для фото було в облом повісити, чи навіть їх в них вже нема (що тоді про реальний "ядренбетон" говорити)
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23.05.2024 15:58 Ответить
На 1:01 видео форма остроконечная.
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23.05.2024 16:12 Ответить
але не просто конусна гостроноса як у ядерки для іскандера, а така як у звичайної іскандерної бетобойки/фугаса/касети
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23.05.2024 16:35 Ответить
Ага і на навчання завезуть ядерні...для рукожопих.... А от габаритно-ваговими макетами будуть реально пуляти...
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23.05.2024 20:12 Ответить
Я бачив радянські білого кольору, 10К для застосування по груповим повітряним цілям.
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23.05.2024 15:38 Ответить
кольором носа яд здається фіолет
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25.05.2024 10:45 Ответить
Так, може, "тигра на папері" вже можна бити атакамсами і іншою зброєю? А, ні, ви такі ж самі тигри....
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23.05.2024 15:35 Ответить
Без проведення полігонних випробувань ядерних зарядів різних модифікацій, потужностей й систем будь-які заяви рашистської пітьми про можливість застосування нею ЯЗ є блефом.
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23.05.2024 15:38 Ответить
Амери, брити і франки теж не проводили, але вихваляються супер-пупер ЯЗ, в яких регулюється подужність заряду прямо у польоті, чи перед пуском.
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23.05.2024 15:46 Ответить
так, але в них є один з найпотужніших суперкомп'ютерів у світі для моделювання подібних задач і надпотужна аналітична лабораторія. а ще достатньо статистичних даних із реальних випробувань, щоб перевірити комп'ютерне моделювання.
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23.05.2024 15:55 Ответить
Завершення

Останні (вже підземні) ядерні випробування були проведені:

СРСР - у https://uk.wikipedia.org/wiki/1990 1990 році,
Великою Британією - https://uk.wikipedia.org/wiki/1991 1991 році,
США - 23 вересня https://uk.wikipedia.org/wiki/1992 1992 року,
Францією - в січні https://uk.wikipedia.org/wiki/1996 1996 року,
Китаєм - в липні https://uk.wikipedia.org/wiki/1996 1996 року.
(С) Пєдівікія
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23.05.2024 15:50 Ответить
Лучше бы одну головку ***** придушили!
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23.05.2024 16:04 Ответить
Це для розжирілих підорбюргерів, щоб вони мегастурбулися
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23.05.2024 16:14 Ответить
Азаза паперовий тигр. Им никогда не надоедает троллить рашку.
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23.05.2024 16:57 Ответить
Просто ізолента блікує...
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23.05.2024 17:01 Ответить
Особливо сподобалося мудило з автоматом на аеродромі. Від кого воно охороняє?
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23.05.2024 17:05 Ответить
а вдрук нападьот врак
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23.05.2024 17:50 Ответить
від бандер)
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24.05.2024 15:15 Ответить
****** туди дроном. Буде видно, що i як.
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23.05.2024 17:46 Ответить
щоб в них так всі кінці х_уїв так порозмивалися
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23.05.2024 17:48 Ответить
Вони і так, «м'яка сила», - імпотенти, там у сім'ях, за них ********** відпрацьовують!! Усі хрящі з московитів, до Китаю
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25.05.2024 17:41 Ответить
Вони чогось дуже хотять....
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23.05.2024 20:02 Ответить
знов Європа себе заколисує - коли щось не побачили, радо припускають що там менша небезпека, ніж більша
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24.05.2024 12:41 Ответить
Тому що це муляжі. Випробовування з фото і роздуванням про це інформації - це елемент залякування отже мали показати ядерні заряди у всій красі щоб досягти планового ефекту - залякати. А так - вийшов черговий пшик.
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24.05.2024 16:56 Ответить
Кто преводил? Нет такого понятия "тигр на бумаге". Есть понятие "бумажный тигр" или "тигр из бумаги". В английском языке это "paper tiger" перевод с китайского фразы 纸老虎 .
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25.05.2024 03:04 Ответить
Не порядок. Якісь зовсім нелякані кацапські ракетчики. Треба аби вони бігали навколо своїх Іскандерів та відбивалися палицями від нашій дронів.
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25.05.2024 10:30 Ответить
Два старих обмилка, трясуть якимись своїми, ПРИЧАНДАЛАМИ, перед ЛЮДЬМИ!! Мабуть, ці два обмилка, на ерекцію сподіваються…. А воно, он, як неудобно вийшло…, тільки обгадилися привселюдно !!
Лінії у них вийшли, не червоними, але дуже смердючими…
Буде тобі враже, як Українка скаже!! Аж до сьомого коліна…
Слава Україні! Шойгу, де чумадани?!
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25.05.2024 17:37 Ответить
 
 