Ядерные учения в РФ: Минобороны России "размыло" на видео боеголовки на "Искандерах". ВИДЕО+ФОТО

22 мая Россия начала ядерные учения, в ходе которых применяют ракетные комплексы "Искандер", способные поражать как ядерными, так и обычными ракетами. Однако Минобороны РФ "замылило" боеголовки этих ракет, показав видео во время учений по применению нестратегического ядерного оружия.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Telegraph.

В Кремле заявили, что учения стали ответом на "эскалацию" комментариев британских и французских официальных лиц, которые одобрили использование западных вооружений для поражения целей на материковой части России.

Издание отмечает, что ядерные учения были призваны напомнить об угрозах России применить тактическое ядерное оружие в Украине.

Однако бывший командир Объединенного полка химической, биологической, радиологической и ядерной защиты Гамиш де Бреттон-Гордон отметил что это "лишь блеф и пустословие".

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На обнародованном Министерством обороны РФ видео можно увидеть мобильные ракетные комплексы "Искандер", сверхзвуковой стратегический бомбардировщик и штурмовик. В то же время боеголовки ракет специально размыли.

Ядерная угроза России - "тигр на бумаге"

"Это еще одно свидетельство того, что тактическая ядерная угроза России является "тигром на бумаге", и к ней следует относиться именно так. Скорее всего, боеголовка неядерная - мы знаем, что им пришлось использовать много ракет "Искандер" для запуска обычных ракет, когда они заканчиваются", - сказал Бреттон-Гордон.

"Путин неоднократно поднимал вопрос о перспективе превращения конфликта в ядерную войну, обычно пытаясь сдержать военную поддержку Киева со стороны Запада. Высокопоставленные чиновники НАТО ранее игнорировали его комментарии как "психологическое запугивание, а не реальные намерения", резюмирует издание.

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Напомним, в начале мая сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин поручил провести в ближайшее время учения, на которых будут отрабатываться меры по применению нестратегического ядерного оружия.