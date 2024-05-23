Ядерні навчання у РФ: Міноборони Росії "розмило" на відео боєголовки на "Іскандерах". ВІДЕО+ФОТО

22 травня Росія розпочала ядерні навчання, під час яких застосовують ракетні комплекси "Іскандер", які здатні уражати як ядерними, так і звичайними ракетами. Однак Міноборони РФ "замилило" боєголовки цих ракет, показавши відео під час навчань із застосування нестратегічної ядерної зброї.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Telegraph.

У Кремлі заявили, що навчання стали відповіддю на "ескалацію" коментарів британських і французьких офіційних осіб, які схвалили використання західних озброєнь для ураження цілей на материковій частині Росії.

Видання зазначає, що ядерні навчання були покликані нагадати про погрози Росії застосувати тактичну ядерну зброю в Україні.

Однак колишній командир Об'єднаного полку хімічного, біологічного, радіологічного та ядерного захисту Гаміш де Бреттон-Гордон зазначив що це "лише блеф і пустослів'я".

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На оприлюдненому Міністерством оборони РФ відео можна побачити мобільні ракетні комплекси "Іскандер", надзвуковий стратегічний бомбардувальник та штурмовик. Водночас боєголовки ракет спеціально "розмили".

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Ядерна загроза Росії - "тигр на папері"

"Це ще одне свідчення того, що тактична ядерна загроза Росії є "тигром на папері", і до неї слід ставитися саме так. Швидше за все, боєголовка неядерна - ми знаємо, що їм довелося використати багато ракет "Іскандер" для запуску звичайних ракет, коли вони закінчуються", - сказав Бреттон-Гордон.

"Путін неодноразово порушував питання про перспективу перетворення конфлікту в ядерну війну, зазвичай намагаючись стримати військову підтримку Києва з боку Заходу. Високопосадовці НАТО раніше ігнорували його коментарі як "психологічне залякування, а не реальні наміри", резюмує видання.

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Нагадаємо, на початку травня повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін доручив провести найближчим часом навчання, на яких відпрацьовуватимуться заходи щодо застосування нестратегічної ядерної зброї.