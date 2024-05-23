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Ядерні навчання у РФ: Міноборони Росії "розмило" на відео боєголовки на "Іскандерах". ВІДЕО+ФОТО

22 травня Росія розпочала ядерні навчання, під час яких застосовують ракетні комплекси "Іскандер", які здатні уражати як ядерними, так і звичайними ракетами. Однак Міноборони РФ "замилило" боєголовки цих ракет, показавши відео під час навчань із застосування нестратегічної ядерної зброї.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Telegraph.

У Кремлі заявили, що навчання стали відповіддю на "ескалацію" коментарів британських і французьких офіційних осіб, які схвалили використання західних озброєнь для ураження цілей на материковій частині Росії.

Видання зазначає, що ядерні навчання були покликані нагадати про погрози Росії застосувати тактичну ядерну зброю в Україні.

Однак колишній командир Об'єднаного полку хімічного, біологічного, радіологічного та ядерного захисту Гаміш де Бреттон-Гордон зазначив що це "лише блеф і пустослів'я".

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На оприлюдненому Міністерством оборони РФ відео можна побачити мобільні ракетні комплекси "Іскандер", надзвуковий стратегічний бомбардувальник та штурмовик. Водночас боєголовки ракет спеціально "розмили".

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Розмиті боєголовки на Іскандерах

Ядерна загроза Росії - "тигр на папері"

"Це ще одне свідчення того, що тактична ядерна загроза Росії є "тигром на папері", і до неї слід ставитися саме так. Швидше за все, боєголовка неядерна - ми знаємо, що їм довелося використати багато ракет "Іскандер" для запуску звичайних ракет, коли вони закінчуються", - сказав Бреттон-Гордон.

"Путін неодноразово порушував питання про перспективу перетворення конфлікту в ядерну війну, зазвичай намагаючись стримати військову підтримку Києва з боку Заходу. Високопосадовці НАТО раніше ігнорували його коментарі як "психологічне залякування, а не реальні наміри", резюмує видання.

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Нагадаємо, на початку травня повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін доручив провести найближчим часом навчання, на яких відпрацьовуватимуться заходи щодо застосування нестратегічної ядерної зброї.

Автор: 

росія (65162) військові навчання (2775) ядерна зброя (1153)


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Топ коментарі
+15
Байдуже
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23.05.2024 15:22
+13
Самі заплутаються і жахнуть по Воронєжу !
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23.05.2024 15:47
+11
Розмили - замилили - скільки можна нас лякати
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23.05.2024 15:24
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Байдуже
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23.05.2024 15:22 Відповісти
Для того й "милили" щоб герої осінтери звернули увагу. Ну й на все інше заразом. Бо всім було пох, а тепер потягли "журналісти".
Древній совєцький метод пропаганди...
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23.05.2024 16:20 Відповісти
Розмили - замилили - скільки можна нас лякати
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23.05.2024 15:24 Відповісти
А чим ядерна від неядерної ззовні відрізняється?
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23.05.2024 15:24 Відповісти
Відрізняється формою носової частини
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23.05.2024 15:38 Відповісти
Яка проблема виготовити корпус і прикрутити його на ракету на час навчань?
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23.05.2024 15:44 Відповісти
Самі заплутаються і жахнуть по Воронєжу !
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23.05.2024 15:47 Відповісти
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23.05.2024 20:42 Відповісти
Ну так там внизу картинки как раз и подписано: "уничтожит агрессора в атомном пламени"
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24.05.2024 02:06 Відповісти
Навiщо їм нервувати Америку яка уважно стежить з космосу? Воно їм треба?
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23.05.2024 15:53 Відповісти
Теоретично, боєголовка сильно "фонить". Супутники можуть реєструвати радіоактивне випромінювання. Так що фото - не показник.
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23.05.2024 15:55 Відповісти
Ядерний заряд придатний до використання фонить слабо, бо високоактивних продуктів розпаду в ньому мізер, якщо він буде світити так що супутник зможе засікти то його давно пора на переробку та і електроніка з вибухівкою таке навантаження не витримають і заряд не спрацює як треба ... буде "пшик".
Підтримувати ЯЗ в працеспроможному стані доволі дороге задоволення яке вимагає високої технологічної дисципліни.
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23.05.2024 16:19 Відповісти
ето не "розмило" - ето плавленіє боеголовкі із за ядерного фону...
фотографу і екіпажу здоровья и вечная память
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24.05.2024 12:00 Відповісти
Прості муляжі добрі для параду, але для ефективних навчань мабуть потрібні складні імітатори, що дозволяють відпрацьовувати в деталях всі дії бойового розрахунку.
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23.05.2024 15:55 Відповісти
Головне - заряд. Можна ж замість радіоактивної речовини напхати якогось свинцю для ваги.
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23.05.2024 15:56 Відповісти
асбест пхають..вже використовували проти нас..чекали на західну ерекцію
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23.05.2024 16:17 Відповісти
реакцію?
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24.05.2024 18:22 Відповісти
ну раз розмили фото то мабуть навіть "масогабаритку" ядерної голови для фото було в облом повісити, чи навіть їх в них вже нема (що тоді про реальний "ядренбетон" говорити)
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23.05.2024 15:58 Відповісти
На 1:01 видео форма остроконечная.
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23.05.2024 16:12 Відповісти
але не просто конусна гостроноса як у ядерки для іскандера, а така як у звичайної іскандерної бетобойки/фугаса/касети
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23.05.2024 16:35 Відповісти
Ага і на навчання завезуть ядерні...для рукожопих.... А от габаритно-ваговими макетами будуть реально пуляти...
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23.05.2024 20:12 Відповісти
Я бачив радянські білого кольору, 10К для застосування по груповим повітряним цілям.
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23.05.2024 15:38 Відповісти
кольором носа яд здається фіолет
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25.05.2024 10:45 Відповісти
Так, може, "тигра на папері" вже можна бити атакамсами і іншою зброєю? А, ні, ви такі ж самі тигри....
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23.05.2024 15:35 Відповісти
Без проведення полігонних випробувань ядерних зарядів різних модифікацій, потужностей й систем будь-які заяви рашистської пітьми про можливість застосування нею ЯЗ є блефом.
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23.05.2024 15:38 Відповісти
Амери, брити і франки теж не проводили, але вихваляються супер-пупер ЯЗ, в яких регулюється подужність заряду прямо у польоті, чи перед пуском.
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23.05.2024 15:46 Відповісти
так, але в них є один з найпотужніших суперкомп'ютерів у світі для моделювання подібних задач і надпотужна аналітична лабораторія. а ще достатньо статистичних даних із реальних випробувань, щоб перевірити комп'ютерне моделювання.
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23.05.2024 15:55 Відповісти
Завершення

Останні (вже підземні) ядерні випробування були проведені:

СРСР - у https://uk.wikipedia.org/wiki/1990 1990 році,
Великою Британією - https://uk.wikipedia.org/wiki/1991 1991 році,
США - 23 вересня https://uk.wikipedia.org/wiki/1992 1992 року,
Францією - в січні https://uk.wikipedia.org/wiki/1996 1996 року,
Китаєм - в липні https://uk.wikipedia.org/wiki/1996 1996 року.
(С) Пєдівікія
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23.05.2024 15:50 Відповісти
Лучше бы одну головку ***** придушили!
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23.05.2024 16:04 Відповісти
Це для розжирілих підорбюргерів, щоб вони мегастурбулися
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23.05.2024 16:14 Відповісти
Азаза паперовий тигр. Им никогда не надоедает троллить рашку.
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23.05.2024 16:57 Відповісти
Просто ізолента блікує...
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23.05.2024 17:01 Відповісти
Особливо сподобалося мудило з автоматом на аеродромі. Від кого воно охороняє?
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23.05.2024 17:05 Відповісти
а вдрук нападьот врак
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23.05.2024 17:50 Відповісти
від бандер)
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24.05.2024 15:15 Відповісти
****** туди дроном. Буде видно, що i як.
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23.05.2024 17:46 Відповісти
щоб в них так всі кінці х_уїв так порозмивалися
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23.05.2024 17:48 Відповісти
Вони і так, «м'яка сила», - імпотенти, там у сім'ях, за них ********** відпрацьовують!! Усі хрящі з московитів, до Китаю
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25.05.2024 17:41 Відповісти
Вони чогось дуже хотять....
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23.05.2024 20:02 Відповісти
знов Європа себе заколисує - коли щось не побачили, радо припускають що там менша небезпека, ніж більша
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24.05.2024 12:41 Відповісти
Тому що це муляжі. Випробовування з фото і роздуванням про це інформації - це елемент залякування отже мали показати ядерні заряди у всій красі щоб досягти планового ефекту - залякати. А так - вийшов черговий пшик.
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24.05.2024 16:56 Відповісти
Кто преводил? Нет такого понятия "тигр на бумаге". Есть понятие "бумажный тигр" или "тигр из бумаги". В английском языке это "paper tiger" перевод с китайского фразы 纸老虎 .
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25.05.2024 03:04 Відповісти
Не порядок. Якісь зовсім нелякані кацапські ракетчики. Треба аби вони бігали навколо своїх Іскандерів та відбивалися палицями від нашій дронів.
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25.05.2024 10:30 Відповісти
Два старих обмилка, трясуть якимись своїми, ПРИЧАНДАЛАМИ, перед ЛЮДЬМИ!! Мабуть, ці два обмилка, на ерекцію сподіваються…. А воно, он, як неудобно вийшло…, тільки обгадилися привселюдно !!
Лінії у них вийшли, не червоними, але дуже смердючими…
Буде тобі враже, як Українка скаже!! Аж до сьомого коліна…
Слава Україні! Шойгу, де чумадани?!
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25.05.2024 17:37 Відповісти
 
 