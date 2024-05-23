Ядерні навчання у РФ: Міноборони Росії "розмило" на відео боєголовки на "Іскандерах". ВІДЕО+ФОТО
22 травня Росія розпочала ядерні навчання, під час яких застосовують ракетні комплекси "Іскандер", які здатні уражати як ядерними, так і звичайними ракетами. Однак Міноборони РФ "замилило" боєголовки цих ракет, показавши відео під час навчань із застосування нестратегічної ядерної зброї.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Telegraph.
У Кремлі заявили, що навчання стали відповіддю на "ескалацію" коментарів британських і французьких офіційних осіб, які схвалили використання західних озброєнь для ураження цілей на материковій частині Росії.
Видання зазначає, що ядерні навчання були покликані нагадати про погрози Росії застосувати тактичну ядерну зброю в Україні.
Однак колишній командир Об'єднаного полку хімічного, біологічного, радіологічного та ядерного захисту Гаміш де Бреттон-Гордон зазначив що це "лише блеф і пустослів'я".
На оприлюдненому Міністерством оборони РФ відео можна побачити мобільні ракетні комплекси "Іскандер", надзвуковий стратегічний бомбардувальник та штурмовик. Водночас боєголовки ракет спеціально "розмили".
Ядерна загроза Росії - "тигр на папері"
"Це ще одне свідчення того, що тактична ядерна загроза Росії є "тигром на папері", і до неї слід ставитися саме так. Швидше за все, боєголовка неядерна - ми знаємо, що їм довелося використати багато ракет "Іскандер" для запуску звичайних ракет, коли вони закінчуються", - сказав Бреттон-Гордон.
"Путін неодноразово порушував питання про перспективу перетворення конфлікту в ядерну війну, зазвичай намагаючись стримати військову підтримку Києва з боку Заходу. Високопосадовці НАТО раніше ігнорували його коментарі як "психологічне залякування, а не реальні наміри", резюмує видання.
Нагадаємо, на початку травня повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін доручив провести найближчим часом навчання, на яких відпрацьовуватимуться заходи щодо застосування нестратегічної ядерної зброї.
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Древній совєцький метод пропаганди...
Підтримувати ЯЗ в працеспроможному стані доволі дороге задоволення яке вимагає високої технологічної дисципліни.
фотографу і екіпажу здоровья и вечная память
Останні (вже підземні) ядерні випробування були проведені:
СРСР - у https://uk.wikipedia.org/wiki/1990 1990 році,
Великою Британією - https://uk.wikipedia.org/wiki/1991 1991 році,
США - 23 вересня https://uk.wikipedia.org/wiki/1992 1992 року,
Францією - в січні https://uk.wikipedia.org/wiki/1996 1996 року,
Китаєм - в липні https://uk.wikipedia.org/wiki/1996 1996 року.
(С) Пєдівікія
Лінії у них вийшли, не червоними, але дуже смердючими…
Буде тобі враже, як Українка скаже!! Аж до сьомого коліна…
Слава Україні! Шойгу, де чумадани?!