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Польща готова до розміщення ядерної зброї, однак рішення ще немає, - Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда,

Рішення щодо приєднання Польщі до ядерної програми Nuclear Sharing ще немає, але президент країни Анджей Дуда заявив про готовність розміщення ядерної зброї у країні.

Про це повідомляє польське видання TVP, передає Цензор.НЕТ.

Рішень ще немає (щодо приєднання до Nuclear Sharing - ред), але ми заявляємо про готовність. Нинішнє розміщення ядерної зброї в Європі відображає лінії зіткнення між неіснуючим Варшавським договором і країнами НАТО на початку 1950-х років, а тим часом зміни, з якими ми маємо справу, особливо після початку повномасштабної війни в Україні, настільки просунуті, що потрібна адаптація Альянсу. Я не сумніваюся, що безпека країн, де сьогодні розміщена ядерна зброя, є значно вищою, - заявив Дуда.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Заяви Дуди про ядерну зброю на території Польщі наражають країну на небезпеку від ракет РФ, - заступник глави МЗС Шейна

За його словами, на сьогодні Росія є найбільшою загрозою не лише для Польщі, а й для всієї Європи.

"Ми вже давно попереджаємо про серйозні ризики, пов'язані з діяльністю РФ. Якби загроза не була реальною, ми б не витрачали на оборону 4% ВВП. Ми бачимо, що Росія, ведучи наступальну війну проти України, перейшла до воєнної економіки, веде провокаційні дії проти країн НАТО та порушує подальші договори. Це Росія озброює район Кенігсберга, і саме Росія переміщує ядерну зброю на територію Білорусі. Думаю, зрозуміло, хто тут проводить політику ескалації, - додав президент Польщі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польща готова до розміщення ядерної зброї, - Дуда

Автор: 

Польща (8484) ядерна зброя (1146) Дуда Анджей (770)


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Дивний чувак. Нафіга їм в Польщі ядерна зброя? Шоби шо? Керувати нею вони всеодно не будуть, а завдати удар по кацапам можна з будьякої частини Європи і вони всеодно нічого не перехватять.
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17.05.2024 17:29 Відповісти
Головне - стріляти тільки по своїм територіям. Це буде вимога Пентагону.
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17.05.2024 18:20 Відповісти
тобто я вже вся мокра, але ще не вирішила кому дати: нату чи х.у.йлу
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17.05.2024 17:30 Відповісти
Это те страны, что оранжевым. Польша, Чехия и Румыния будут смотреться здесь отлично.
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17.05.2024 17:56 Відповісти
Ой Боже! А рашка вам дозвіл дала?! Курки мокрі!!!
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17.05.2024 19:17 Відповісти
Судячи із безкінечної черги тупих заяв, польська влада - це звичайні лайнові популісти. Бо людина у якої хоч крапелька мозку зрозуміє, що використання яз проти країни з найбільшим арсеналом яз, це дорога в пекло для цієї країни. Чи захоче Лондон, Париж бути стертим з лиця землі заради дурості дуди - я дуже сумніваюся.
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17.05.2024 20:26 Відповісти
 
 