Польща готова до розміщення ядерної зброї, однак рішення ще немає, - Дуда

Рішення щодо приєднання Польщі до ядерної програми Nuclear Sharing ще немає, але президент країни Анджей Дуда заявив про готовність розміщення ядерної зброї у країні.

Про це повідомляє польське видання TVP, передає Цензор.НЕТ.

Рішень ще немає (щодо приєднання до Nuclear Sharing - ред), але ми заявляємо про готовність. Нинішнє розміщення ядерної зброї в Європі відображає лінії зіткнення між неіснуючим Варшавським договором і країнами НАТО на початку 1950-х років, а тим часом зміни, з якими ми маємо справу, особливо після початку повномасштабної війни в Україні, настільки просунуті, що потрібна адаптація Альянсу. Я не сумніваюся, що безпека країн, де сьогодні розміщена ядерна зброя, є значно вищою, - заявив Дуда.

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За його словами, на сьогодні Росія є найбільшою загрозою не лише для Польщі, а й для всієї Європи.

"Ми вже давно попереджаємо про серйозні ризики, пов'язані з діяльністю РФ. Якби загроза не була реальною, ми б не витрачали на оборону 4% ВВП. Ми бачимо, що Росія, ведучи наступальну війну проти України, перейшла до воєнної економіки, веде провокаційні дії проти країн НАТО та порушує подальші договори. Це Росія озброює район Кенігсберга, і саме Росія переміщує ядерну зброю на територію Білорусі. Думаю, зрозуміло, хто тут проводить політику ескалації, - додав президент Польщі.

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