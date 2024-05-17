Польша готова к размещению ядерного оружия, но решения еще нет, - Дуда

Решения о присоединении Польши к ядерной программе Nuclear Sharing еще нет, но президент страны Анджей Дуда заявил о готовности размещения ядерного оружия в стране.

Об этом сообщает польское издание TVP, передает Цензор.НЕТ.

Решений еще нет (относительно присоединения к Nuclear Sharing - ред), но мы заявляем о готовности. Нынешнее размещение ядерного оружия в Европе отражает линии столкновения между несуществующим Варшавским договором и странами НАТО в начале 1950-х годов, а, между тем, изменения, с которыми мы имеем дело, особенно после начала полномасштабной войны в Украине, настолько продвинуты, что требуется адаптация Альянса. Я не сомневаюсь, что безопасность стран, где сегодня размещено ядерное оружие, значительно выше, - заявил Дуда.

Читайте также: В случае войны в Швеции могут разместить ядерное оружие, - премьер-министр Кристерссон

По его словам, на сегодня Россия является самой большой угрозой не только для Польши, но и для всей Европы.

"Мы уже давно предупреждаем о серьезных рисках, связанных с деятельностью РФ. Если бы угроза не была реальной, мы бы не тратили на оборону 4% ВВП. Мы видим, что Россия, ведя наступательную войну против Украины, перешла к военной экономике, ведет провокационные действия против стран НАТО и нарушает дальнейшие договоры. Это Россия вооружает район Кенигсберга, и именно Россия перемещает ядерное оружие на территорию Беларуси. Думаю, понятно, кто здесь проводит политику эскалации", - добавил президент Польши.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В феврале 2022 года РФ запустила в космос исследовательский аппарат с компонентами ядерного противоспутникового оружия, - WSJ