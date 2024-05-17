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Новости
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Польша готова к размещению ядерного оружия, но решения еще нет, - Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда,

Решения о присоединении Польши к ядерной программе Nuclear Sharing еще нет, но президент страны Анджей Дуда заявил о готовности размещения ядерного оружия в стране.

Об этом сообщает польское издание TVP, передает Цензор.НЕТ.

Решений еще нет (относительно присоединения к Nuclear Sharing - ред), но мы заявляем о готовности. Нынешнее размещение ядерного оружия в Европе отражает линии столкновения между несуществующим Варшавским договором и странами НАТО в начале 1950-х годов, а, между тем, изменения, с которыми мы имеем дело, особенно после начала полномасштабной войны в Украине, настолько продвинуты, что требуется адаптация Альянса. Я не сомневаюсь, что безопасность стран, где сегодня размещено ядерное оружие, значительно выше, - заявил Дуда.

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По его словам, на сегодня Россия является самой большой угрозой не только для Польши, но и для всей Европы.

"Мы уже давно предупреждаем о серьезных рисках, связанных с деятельностью РФ. Если бы угроза не была реальной, мы бы не тратили на оборону 4% ВВП. Мы видим, что Россия, ведя наступательную войну против Украины, перешла к военной экономике, ведет провокационные действия против стран НАТО и нарушает дальнейшие договоры. Это Россия вооружает район Кенигсберга, и именно Россия перемещает ядерное оружие на территорию Беларуси. Думаю, понятно, кто здесь проводит политику эскалации", - добавил президент Польши.

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Автор: 

Польша (8403) ядерное оружие (1327) Дуда Анджей (754)


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Дивний чувак. Нафіга їм в Польщі ядерна зброя? Шоби шо? Керувати нею вони всеодно не будуть, а завдати удар по кацапам можна з будьякої частини Європи і вони всеодно нічого не перехватять.
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17.05.2024 17:29 Ответить
Головне - стріляти тільки по своїм територіям. Це буде вимога Пентагону.
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17.05.2024 18:20 Ответить
тобто я вже вся мокра, але ще не вирішила кому дати: нату чи х.у.йлу
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17.05.2024 17:30 Ответить
Это те страны, что оранжевым. Польша, Чехия и Румыния будут смотреться здесь отлично.
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17.05.2024 17:56 Ответить
Ой Боже! А рашка вам дозвіл дала?! Курки мокрі!!!
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17.05.2024 19:17 Ответить
Судячи із безкінечної черги тупих заяв, польська влада - це звичайні лайнові популісти. Бо людина у якої хоч крапелька мозку зрозуміє, що використання яз проти країни з найбільшим арсеналом яз, це дорога в пекло для цієї країни. Чи захоче Лондон, Париж бути стертим з лиця землі заради дурості дуди - я дуже сумніваюся.
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17.05.2024 20:26 Ответить
 
 