Путин планирует привлечь Беларусь к ядерным учениям России
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что планирует обсудить на встрече с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко вопросы безопасности и участия белорусских военных в учениях РФ с нестратегическим ядерным оружием.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
"Поговорим о второй фазе учений. Это связано с прямым участием наших белорусских друзей, коллег в военной сфере в этих мероприятиях", - заявил Путин.
По словам главы Кремля, соответствующее указание министерствам обороны и генеральным штабам РФ дано.
Напомним, Путин прибыл в Минск вечером 23 мая по приглашению Лукашенко.
На 24 мая запланированы официальные переговоры Путина с Александром Лукашенко.
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- Гвалт! Насилуют!!!
У відповідь чує вкрадливий голос Путіна:
- Тихо, тихо! Это не насилие, а всего-лишь определённый уровень интеграции!
ТАК ВИГЛЯДАЮТЬ ПОСМІШКИ ДВОХ ДИЯВОЛІВ...
Усе СВІТОВЕ лайно, стікає до вигрібної ями… Мабуть, московіти, їм будуть читати, на сруськам ізикє, толстоєвських чи гумільових….??
А можливо, і покажуть, нові табори ГУЛАГУ2, для інакомислячих, разом з психЛікарнями!! Як у часи совдепії, починаючи з 1926 року…
Сруськай міф…