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Путин планирует привлечь Беларусь к ядерным учениям России

Володимир Путін та Олександр Лукашенко

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что планирует обсудить на встрече с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко вопросы безопасности и участия белорусских военных в учениях РФ с нестратегическим ядерным оружием.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Поговорим о второй фазе учений. Это связано с прямым участием наших белорусских друзей, коллег в военной сфере в этих мероприятиях", - заявил Путин.

По словам главы Кремля, соответствующее указание министерствам обороны и генеральным штабам РФ дано.

Напомним, Путин прибыл в Минск вечером 23 мая по приглашению Лукашенко.

На 24 мая запланированы официальные переговоры Путина с Александром Лукашенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин поехал в Беларусь на переговоры с Лукашенко

Автор: 

Беларусь (7889) Лукашенко Александр (3611) путин владимир (31231) россия (95441)


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Топ комментарии
+5
Прокидається Білорусь серед ночі Відчуває - їй задерли нічну сорочку і, нахабно розсуваючи їй ноги, пхають щось тверде у "проміжжя"!
- Гвалт! Насилуют!!!
У відповідь чує вкрадливий голос Путіна:
- Тихо, тихо! Это не насилие, а всего-лишь определённый уровень интеграции!
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24.05.2024 08:56
+3
Дурний Лука робить усе щоб зробить білорусів "мішенями"
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24.05.2024 08:51
+2
До них би ше кореиця - пореготати
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24.05.2024 08:50
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До них би ше кореиця - пореготати
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24.05.2024 08:50 Ответить
Дурний Лука робить усе щоб зробить білорусів "мішенями"
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24.05.2024 08:51 Ответить
Одного тільки бажаю цим злочинцям, що б вони обидва опинились в гаазькому трибуналі ,зло має бути покаране і ця погань має бути вишвернута на звалище історії.
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24.05.2024 08:53 Ответить
Пюрер на сковорідці )
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24.05.2024 08:55 Ответить
Прокидається Білорусь серед ночі Відчуває - їй задерли нічну сорочку і, нахабно розсуваючи їй ноги, пхають щось тверде у "проміжжя"!
- Гвалт! Насилуют!!!
У відповідь чує вкрадливий голос Путіна:
- Тихо, тихо! Это не насилие, а всего-лишь определённый уровень интеграции!
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24.05.2024 08:56 Ответить
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24.05.2024 09:14 Ответить
Сексуальні ігрища двох прєстарєлих імбецилів. Відберіть в них віагру і цар-пушкін не вистрілить.
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24.05.2024 08:56 Ответить
А, чи не може, статися якась "нештатна ситуація" із невеличкими хлопками та задимленнями? Ну так, щоб підгоріли падлюки....
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24.05.2024 09:00 Ответить
ОСТАННІЙ ДОВІД КОРОЛІВ...
ТАК ВИГЛЯДАЮТЬ ПОСМІШКИ ДВОХ ДИЯВОЛІВ...
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24.05.2024 09:01 Ответить
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24.05.2024 09:12 Ответить
Карл Клару склонял к оралу. )
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24.05.2024 09:15 Ответить
Прутін і хамас, і рушникоголових, може залучити до своїх так званих навчань….
Усе СВІТОВЕ лайно, стікає до вигрібної ями… Мабуть, московіти, їм будуть читати, на сруськам ізикє, толстоєвських чи гумільових….??
А можливо, і покажуть, нові табори ГУЛАГУ2, для інакомислячих, разом з психЛікарнями!! Як у часи совдепії, починаючи з 1926 року…
Сруськай міф…
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24.05.2024 09:15 Ответить
тупо noxyů.
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24.05.2024 09:33 Ответить
Чому, байдуже, вразі використання бульбо стану у вигляді полігону для випробувань, я лише ЗА....
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24.05.2024 09:44 Ответить
Значить запускати ядерну зброю х*уйло буде з ********. Цікаво, а куди атвєтка від НАТи полетить?
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24.05.2024 09:58 Ответить
ИМХО считаю в бульбаленде всетаки муляжи,деревяно картонные.
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24.05.2024 10:49 Ответить
 
 