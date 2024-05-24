Путин планирует привлечь Беларусь к ядерным учениям России

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что планирует обсудить на встрече с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко вопросы безопасности и участия белорусских военных в учениях РФ с нестратегическим ядерным оружием.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Поговорим о второй фазе учений. Это связано с прямым участием наших белорусских друзей, коллег в военной сфере в этих мероприятиях", - заявил Путин.

По словам главы Кремля, соответствующее указание министерствам обороны и генеральным штабам РФ дано.

Напомним, Путин прибыл в Минск вечером 23 мая по приглашению Лукашенко.

На 24 мая запланированы официальные переговоры Путина с Александром Лукашенко.

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