Путин прибыл с визитом в Беларусь. ФОТО

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Беларусь с официальным визитом.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Белта.

На 24 мая запланированы официальные переговоры Путина с Александром Лукашенко.

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